https://ria.ru/20231018/ikona-1903546069.html

Суд вынес приговор подросткам в Перми, которые сожгли икону

Суд вынес приговор подросткам в Перми, которые сожгли икону - РИА Новости, 18.10.2023

Суд вынес приговор подросткам в Перми, которые сожгли икону

Двух юношей, которые в Перми демонстративно сожгли икону, приговорили к обязательным работам, сообщили РИА Новости в Мотовилихинском районном суде. РИА Новости, 18.10.2023

2023-10-18T11:27

2023-10-18T11:27

2023-10-18T11:27

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ПЕРМЬ, 18 окт - РИА Новости. Двух юношей, которые в Перми демонстративно сожгли икону, приговорили к обязательным работам, сообщили РИА Новости в Мотовилихинском районном суде. Весной 2023 года в соцсети появилось видео, снятое в Перми, на котором юноши в возрасте примерно 16-18 лет в черных балаклавах кидают икону святой великомученицы Анастасии Узорешительницы в снег и бьют по ней топором и предметом, похожим на меч. После этого они складывают обломки в костер, один из участников выкрикивает нацистское приветствие. Позднее полиция установила их личности. "Двум несовершеннолетним молодым людям, совершившим оскорбительные действия в отношении иконы, назначено наказание в виде обязательных работ", — рассказали в суде, добавив, что приговор не вступил в законную силу. Дело рассматривал мировой судья судебного участка №9 Мотовилихинского района. Действия подростков были квалифицированы по части 1 статьи 148 УК РФ (совершение публичных действий, выражающих явное неуважение к обществу и совершенные в целях оскорбления религиозных чувств верующих). Во время разбирательства установлено, что несовершеннолетние "задели религиозные чувства неопределенного круга верующих", посмотревших видеозапись о манипуляциях над иконой Анастасии Узорешительницы в интернете.

https://ria.ru/20230203/vandalizm-1849528522.html

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Варвара Скокшина

пермь, россия, происшествия