Суд вынес приговор подросткам в Перми, которые сожгли икону
В Перми подростков, которые сожгли икону, приговорили к обязательным работам
Эмблема на форме сотрудника полиции. Архивное фото
ПЕРМЬ, 18 окт - РИА Новости. Двух юношей, которые в Перми демонстративно сожгли икону, приговорили к обязательным работам, сообщили РИА Новости в Мотовилихинском районном суде.
Весной 2023 года в соцсети появилось видео, снятое в Перми, на котором юноши в возрасте примерно 16-18 лет в черных балаклавах кидают икону святой великомученицы Анастасии Узорешительницы в снег и бьют по ней топором и предметом, похожим на меч. После этого они складывают обломки в костер, один из участников выкрикивает нацистское приветствие. Позднее полиция установила их личности.
"Двум несовершеннолетним молодым людям, совершившим оскорбительные действия в отношении иконы, назначено наказание в виде обязательных работ", — рассказали в суде, добавив, что приговор не вступил в законную силу.
Дело рассматривал мировой судья судебного участка №9 Мотовилихинского района. Действия подростков были квалифицированы по части 1 статьи 148 УК РФ (совершение публичных действий, выражающих явное неуважение к обществу и совершенные в целях оскорбления религиозных чувств верующих). Во время разбирательства установлено, что несовершеннолетние "задели религиозные чувства неопределенного круга верующих", посмотревших видеозапись о манипуляциях над иконой Анастасии Узорешительницы в интернете.