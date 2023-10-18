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Глава района Башкирии в четвертый раз везет бойцам СВО гуманитарную помощь
Глава района Башкирии в четвертый раз везет бойцам СВО гуманитарную помощь - РИА Новости, 18.10.2023
Глава района Башкирии в четвертый раз везет бойцам СВО гуманитарную помощь
Глава Кигинского района Башкирии Зухра Гордиенко, которая в четвертый раз лично отвозит в зону спецоперации гуманитарную помощь землякам, написала в своем... РИА Новости, 18.10.2023
2023-10-18T16:37
2023-10-18T16:37
2023-10-18T16:37
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республика башкортостан
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УФА, 18 окт – РИА Новости. Глава Кигинского района Башкирии Зухра Гордиенко, которая в четвертый раз лично отвозит в зону спецоперации гуманитарную помощь землякам, написала в своем Telegram-канале, что у нее нет страха, а есть огромное желание помочь бойцам. Чиновница рассказала, что неравнодушные жители Кигинского района отправили участникам спецоперации автомобили, одеяла и пледы, шерстяные носки и теплую обувь, тушенку и консервы, маскировочные сети, товары личной гигиены. "Двинулись в путь, пожелайте нам удачи! Еду уже в четвёртый раз, страха нет, есть только огромное желание помочь, желание обнять каждого бойца от имени родных… Скоро будем, ребята", - написала Гордиенко.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, республика башкортостан
Надежные люди, Общество, Республика Башкортостан
Глава района Башкирии в четвертый раз везет бойцам СВО гуманитарную помощь
Глава района Башкирии в четвертый раз везет землякам-бойцам в зоне СВО гумпомощь