https://ria.ru/20231018/gumgruz-1903675825.html

Гуманитарный груз доставили участникам СВО из Ставропольского края

Гуманитарный груз доставили участникам СВО из Ставропольского края - РИА Новости, 18.10.2023

Гуманитарный груз доставили участникам СВО из Ставропольского края

Гуманитарный груз доставили бойцам спецоперации из Андроповского округа, сообщил губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров в своем Telegram-канале. РИА Новости, 18.10.2023

2023-10-18T18:25

2023-10-18T18:25

2023-10-18T18:26

надежные люди

ставропольский край

пятигорск

владимир владимиров

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ПЯТИГОРСК, 18 окт – РИА Новость. Гуманитарный груз доставили бойцам спецоперации из Андроповского округа, сообщил губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров в своем Telegram-канале. "Привезли бойцам тепловизоры, дизельные генераторы, ночные прицелы, форму, обувь, стройматериалы, а также личные посылки. Как всегда, передали большое количество приветов и самых добрых пожеланий", – сообщил Владимиров.Кроме того, глава региона выразил благодарность каждому, кто участвует в общем деле и поддерживает бойцов.

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пятигорск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

ставропольский край, пятигорск, владимир владимиров