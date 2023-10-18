https://ria.ru/20231018/gumgruz-1903675825.html
Гуманитарный груз доставили участникам СВО из Ставропольского края
Гуманитарный груз доставили участникам СВО из Ставропольского края - РИА Новости, 18.10.2023
Гуманитарный груз доставили участникам СВО из Ставропольского края
Гуманитарный груз доставили бойцам спецоперации из Андроповского округа, сообщил губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров в своем Telegram-канале. РИА Новости, 18.10.2023
2023-10-18T18:25
2023-10-18T18:25
2023-10-18T18:26
надежные люди
ставропольский край
пятигорск
владимир владимиров
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ПЯТИГОРСК, 18 окт – РИА Новость. Гуманитарный груз доставили бойцам спецоперации из Андроповского округа, сообщил губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров в своем Telegram-канале. "Привезли бойцам тепловизоры, дизельные генераторы, ночные прицелы, форму, обувь, стройматериалы, а также личные посылки. Как всегда, передали большое количество приветов и самых добрых пожеланий", – сообщил Владимиров.Кроме того, глава региона выразил благодарность каждому, кто участвует в общем деле и поддерживает бойцов.
ставропольский край
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ставропольский край, пятигорск, владимир владимиров
Надежные люди, Ставропольский край, Пятигорск, Владимир Владимиров
Гуманитарный груз доставили участникам СВО из Ставропольского края
Бойцам СВО из Андроповского округа Ставрополья доставили гуманитарный груз