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Гуманитарный груз доставили участникам СВО из Ставропольского края - РИА Новости, 18.10.2023
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18:25 18.10.2023 (обновлено: 18:26 18.10.2023)
https://ria.ru/20231018/gumgruz-1903675825.html
Гуманитарный груз доставили участникам СВО из Ставропольского края
Гуманитарный груз доставили участникам СВО из Ставропольского края - РИА Новости, 18.10.2023
Гуманитарный груз доставили участникам СВО из Ставропольского края
Гуманитарный груз доставили бойцам спецоперации из Андроповского округа, сообщил губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров в своем Telegram-канале. РИА Новости, 18.10.2023
2023-10-18T18:25
2023-10-18T18:26
надежные люди
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ПЯТИГОРСК, 18 окт – РИА Новость. Гуманитарный груз доставили бойцам спецоперации из Андроповского округа, сообщил губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров в своем Telegram-канале. "Привезли бойцам тепловизоры, дизельные генераторы, ночные прицелы, форму, обувь, стройматериалы, а также личные посылки. Как всегда, передали большое количество приветов и самых добрых пожеланий", – сообщил Владимиров.Кроме того, глава региона выразил благодарность каждому, кто участвует в общем деле и поддерживает бойцов.
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ставропольский край, пятигорск, владимир владимиров
Надежные люди, Ставропольский край, Пятигорск, Владимир Владимиров
Гуманитарный груз доставили участникам СВО из Ставропольского края

Бойцам СВО из Андроповского округа Ставрополья доставили гуманитарный груз

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие в зоне проведения спецоперации
Российские военнослужащие в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 18.10.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Российские военнослужащие в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
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ПЯТИГОРСК, 18 окт – РИА Новость. Гуманитарный груз доставили бойцам спецоперации из Андроповского округа, сообщил губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров в своем Telegram-канале.
«
"Привезли бойцам тепловизоры, дизельные генераторы, ночные прицелы, форму, обувь, стройматериалы, а также личные посылки. Как всегда, передали большое количество приветов и самых добрых пожеланий", – сообщил Владимиров.
Кроме того, глава региона выразил благодарность каждому, кто участвует в общем деле и поддерживает бойцов.
 
Надежные людиСтавропольский крайПятигорскВладимир Владимиров
 
 
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