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Калужская область отправила гуманитарный груз в зону СВО

Калужская область отправила гуманитарный груз в зону СВО - РИА Новости, 18.10.2023

Калужская область отправила гуманитарный груз в зону СВО

Калужская область отправила гуманитарный груз, содержащий, в частности, три автомобиля, в зону специальной военной операции и подшефный региону город Первомайск РИА Новости, 18.10.2023

2023-10-18T16:50

2023-10-18T16:50

2023-10-18T16:50

надежные люди

общество

калужская область

первомайск

луганская народная республика

владислав шапша

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ЯРОСЛАВЛЬ, 18 окт – РИА Новости. Калужская область отправила гуманитарный груз, содержащий, в частности, три автомобиля, в зону специальной военной операции и подшефный региону город Первомайск в ЛНР, сообщил губернатор Калужской области Владислав Шапша в своем Telegram-канале. "Сегодня очередной гуманитарный груз отправили в зону СВО и в подшефный Первомайск… В составе гумпомощи три автомобиля, теплые вещи, постельные принадлежности в Первомайский госпиталь, строительные материалы для котельных, антисептики, лекарства, перевязочные средства и все необходимое для оказания первой медицинской помощи", - написал Шапша.Он отметил, что груз собран и отправлен при поддержке регионального волонтерского штаба "Мы вместе". По словам губернатора, один из автомобилей направлен по просьбе начальника медицинской роты Кирилла Степина. Это врач-терапевт из калужской клинической больницы №5, который с начала СВО ушел на фронт, где служит по специальности и продолжает лечить людей. Министр здравоохранения Калужской области Константин Пахоменко, в свою очередь, уточнил, что в зоне спецоперации в настоящее время находятся 12 медиков и четыре немедицинских сотрудника из медучреждений области. "Остаемся на связи со всеми подразделениями, где служат земляки. Адресно, по запросам отправляем гуманитарную помощь. Жители области помогают бойцам приближать Победу", - добавил Шапша.

калужская область

первомайск

луганская народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, калужская область, первомайск, луганская народная республика, владислав шапша