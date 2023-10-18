Калужская область отправила гуманитарный груз в зону СВО
Калужская область отправила гуманитарный груз в зону СВО и подшефный Первомайск
Российские военные в зоне СВО. Архивное фото
ЯРОСЛАВЛЬ, 18 окт – РИА Новости. Калужская область отправила гуманитарный груз, содержащий, в частности, три автомобиля, в зону специальной военной операции и подшефный региону город Первомайск в ЛНР, сообщил губернатор Калужской области Владислав Шапша в своем Telegram-канале.
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"Сегодня очередной гуманитарный груз отправили в зону СВО и в подшефный Первомайск… В составе гумпомощи три автомобиля, теплые вещи, постельные принадлежности в Первомайский госпиталь, строительные материалы для котельных, антисептики, лекарства, перевязочные средства и все необходимое для оказания первой медицинской помощи", - написал Шапша.
Он отметил, что груз собран и отправлен при поддержке регионального волонтерского штаба "Мы вместе".
По словам губернатора, один из автомобилей направлен по просьбе начальника медицинской роты Кирилла Степина. Это врач-терапевт из калужской клинической больницы №5, который с начала СВО ушел на фронт, где служит по специальности и продолжает лечить людей. Министр здравоохранения Калужской области Константин Пахоменко, в свою очередь, уточнил, что в зоне спецоперации в настоящее время находятся 12 медиков и четыре немедицинских сотрудника из медучреждений области.
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"Остаемся на связи со всеми подразделениями, где служат земляки. Адресно, по запросам отправляем гуманитарную помощь. Жители области помогают бойцам приближать Победу", - добавил Шапша.