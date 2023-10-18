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Калужская область отправила гуманитарный груз в зону СВО - РИА Новости, 18.10.2023
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16:50 18.10.2023
https://ria.ru/20231018/gumgruz-1903649890.html
Калужская область отправила гуманитарный груз в зону СВО
Калужская область отправила гуманитарный груз в зону СВО - РИА Новости, 18.10.2023
Калужская область отправила гуманитарный груз в зону СВО
Калужская область отправила гуманитарный груз, содержащий, в частности, три автомобиля, в зону специальной военной операции и подшефный региону город Первомайск РИА Новости, 18.10.2023
2023-10-18T16:50
2023-10-18T16:50
надежные люди
общество
калужская область
первомайск
луганская народная республика
владислав шапша
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ЯРОСЛАВЛЬ, 18 окт – РИА Новости. Калужская область отправила гуманитарный груз, содержащий, в частности, три автомобиля, в зону специальной военной операции и подшефный региону город Первомайск в ЛНР, сообщил губернатор Калужской области Владислав Шапша в своем Telegram-канале. &quot;Сегодня очередной гуманитарный груз отправили в зону СВО и в подшефный Первомайск… В составе гумпомощи три автомобиля, теплые вещи, постельные принадлежности в Первомайский госпиталь, строительные материалы для котельных, антисептики, лекарства, перевязочные средства и все необходимое для оказания первой медицинской помощи&quot;, - написал Шапша.Он отметил, что груз собран и отправлен при поддержке регионального волонтерского штаба "Мы вместе". По словам губернатора, один из автомобилей направлен по просьбе начальника медицинской роты Кирилла Степина. Это врач-терапевт из калужской клинической больницы №5, который с начала СВО ушел на фронт, где служит по специальности и продолжает лечить людей. Министр здравоохранения Калужской области Константин Пахоменко, в свою очередь, уточнил, что в зоне спецоперации в настоящее время находятся 12 медиков и четыре немедицинских сотрудника из медучреждений области. "Остаемся на связи со всеми подразделениями, где служат земляки. Адресно, по запросам отправляем гуманитарную помощь. Жители области помогают бойцам приближать Победу", - добавил Шапша.
калужская область
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общество, калужская область, первомайск, луганская народная республика, владислав шапша
Надежные люди, Общество, Калужская область, Первомайск, Луганская Народная Республика, Владислав Шапша
Калужская область отправила гуманитарный груз в зону СВО

Калужская область отправила гуманитарный груз в зону СВО и подшефный Первомайск

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийские военные в зоне СВО
Российские военные в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 18.10.2023
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Российские военные в зоне СВО. Архивное фото
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ЯРОСЛАВЛЬ, 18 окт – РИА Новости. Калужская область отправила гуманитарный груз, содержащий, в частности, три автомобиля, в зону специальной военной операции и подшефный региону город Первомайск в ЛНР, сообщил губернатор Калужской области Владислав Шапша в своем Telegram-канале.
«

"Сегодня очередной гуманитарный груз отправили в зону СВО и в подшефный Первомайск… В составе гумпомощи три автомобиля, теплые вещи, постельные принадлежности в Первомайский госпиталь, строительные материалы для котельных, антисептики, лекарства, перевязочные средства и все необходимое для оказания первой медицинской помощи", - написал Шапша.

Он отметил, что груз собран и отправлен при поддержке регионального волонтерского штаба "Мы вместе".
По словам губернатора, один из автомобилей направлен по просьбе начальника медицинской роты Кирилла Степина. Это врач-терапевт из калужской клинической больницы №5, который с начала СВО ушел на фронт, где служит по специальности и продолжает лечить людей. Министр здравоохранения Калужской области Константин Пахоменко, в свою очередь, уточнил, что в зоне спецоперации в настоящее время находятся 12 медиков и четыре немедицинских сотрудника из медучреждений области.
«
"Остаемся на связи со всеми подразделениями, где служат земляки. Адресно, по запросам отправляем гуманитарную помощь. Жители области помогают бойцам приближать Победу", - добавил Шапша.
 
Надежные людиОбществоКалужская областьПервомайскЛуганская Народная РеспубликаВладислав Шапша
 
 
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