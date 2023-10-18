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Россия проинформировала ООН об отправке гуманитарных грузов в Газу - РИА Новости, 18.10.2023
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18:54 18.10.2023 (обновлено: 19:03 18.10.2023)
https://ria.ru/20231018/gruzy-1903682375.html
Россия проинформировала ООН об отправке гуманитарных грузов в Газу
Россия проинформировала ООН об отправке гуманитарных грузов в Газу - РИА Новости, 18.10.2023
Россия проинформировала ООН об отправке гуманитарных грузов в Газу
Замглавы МИД России Михаил Богданов обсудил со спецкоординатором ООН по ближневосточному урегулированию Тором Веннесландом обострение ситуации в секторе Газа,... РИА Новости, 18.10.2023
2023-10-18T18:54
2023-10-18T19:03
в мире
россия
оон
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
израиль
михаил богданов
хамас
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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Замглавы МИД России Михаил Богданов обсудил со спецкоординатором ООН по ближневосточному урегулированию Тором Веннесландом обострение ситуации в секторе Газа, российский представитель проинформировал собеседника о направлении Москвой гуманитарных грузов для жителей Газы и о проблемах с доставкой гумпомощи, говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД РФ."Спецкоординатор ООН был проинформирован о направлении Россией для населения Газы через египетский г.Аль-Ариш гуманитарных грузов, для доставки которых нуждающимся палестинцам необходимо прекратить израильские бомбардировки и открыть КПП "Рафах". Эти же условия должны быть обеспечены для скорейшего проведения эвакуации российских и других иностранных граждан с территории сектора", - говорится в сообщении по итогам встречи Богданова и Веннесланда в Катаре.В ходе встречи дипломаты подробно обсудили деградирующую обстановку в зоне палестино-израильского конфликта с упором на резкое обострение ситуации в секторе Газа и вокруг него."Особое внимание было уделено решению гуманитарных вопросов, прежде всего оказанию неотложной помощи пострадавшему населению Газы и освобождению заложников", - отметили в ведомстве.Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". Кроме того, после массированных ракетных ударов бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: была приостановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.Число жертв в секторе Газа достигло 3478 человек, а погибших жителей Израиля - тысячу, несколько тысяч израильтян и палестинцев получили ранения. Сообщалось о нескольких погибших и пропавших без вести россиянах, а также гражданах других стран. По разным данным, в плену у ХАМАС может находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа порядка 200-250 пленных.МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.
https://ria.ru/20231018/tseli-1903677900.html
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в мире, россия, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, израиль, михаил богданов, хамас
В мире, Россия, ООН, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Израиль, Михаил Богданов, ХАМАС
Россия проинформировала ООН об отправке гуманитарных грузов в Газу

МИД: РФ проинформировала ООН об отправке гуманитарных грузов для населения Газы

© AP Photo / Fatima ShbairПалестинец рядом с разрушенным от израильского авиаудара домом в секторе Газа
Палестинец рядом с разрушенным от израильского авиаудара домом в секторе Газа - РИА Новости, 1920, 18.10.2023
© AP Photo / Fatima Shbair
Палестинец рядом с разрушенным от израильского авиаудара домом в секторе Газа
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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Замглавы МИД России Михаил Богданов обсудил со спецкоординатором ООН по ближневосточному урегулированию Тором Веннесландом обострение ситуации в секторе Газа, российский представитель проинформировал собеседника о направлении Москвой гуманитарных грузов для жителей Газы и о проблемах с доставкой гумпомощи, говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД РФ.
"Спецкоординатор ООН был проинформирован о направлении Россией для населения Газы через египетский г.Аль-Ариш гуманитарных грузов, для доставки которых нуждающимся палестинцам необходимо прекратить израильские бомбардировки и открыть КПП "Рафах". Эти же условия должны быть обеспечены для скорейшего проведения эвакуации российских и других иностранных граждан с территории сектора", - говорится в сообщении по итогам встречи Богданова и Веннесланда в Катаре.
В ходе встречи дипломаты подробно обсудили деградирующую обстановку в зоне палестино-израильского конфликта с упором на резкое обострение ситуации в секторе Газа и вокруг него.
"Особое внимание было уделено решению гуманитарных вопросов, прежде всего оказанию неотложной помощи пострадавшему населению Газы и освобождению заложников", - отметили в ведомстве.
Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". Кроме того, после массированных ракетных ударов бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: была приостановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.
Число жертв в секторе Газа достигло 3478 человек, а погибших жителей Израиля - тысячу, несколько тысяч израильтян и палестинцев получили ранения. Сообщалось о нескольких погибших и пропавших без вести россиянах, а также гражданах других стран. По разным данным, в плену у ХАМАС может находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа порядка 200-250 пленных.
Логотип Организации Объединенных Наций в штаб-квартире Организации Объединенных Наций - РИА Новости, 1920, 18.10.2023
В ООН обозначили две срочные цели в палестино-израильском конфликте
Вчера, 18:33
МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.
Мужчина около зданий, разрушенных в результате израильских ракетных ударов по Газе - РИА Новости, 1920, 14.10.2023
Европа — Палестина — Израиль: по худшему из сценариев
14 октября, 08:00
 
В миреРоссияООНОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуИзраильМихаил БогдановХАМАС
 
 
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