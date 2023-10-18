Президент Хорватии заявил, что палестинцы заслуживают свое государство
Лидер Хорватии Зоран Миланович: палестинцы заслуживают свое государство
© AP Photo / Markus SchreiberПрезидент Хорватии Зоран Миланович
© AP Photo / Markus Schreiber
Президент Хорватии Зоран Миланович. Архивное фото
БЕЛГРАД, 18 окт - РИА Новости. Президент Хорватии Зоран Миланович продолжил полемику с властями Израиля и указал, что палестинцы заслуживают того, чтобы иметь собственное государство.
Миланович 12 октября заявил, что Израиль утратил его симпатии после ударов по сектору Газа. Он также осудил убийства, совершенные боевиками ХАМАС, но подчеркнул, что "право на защиту не включает в себя право на месть и убийство мирных жителей". Его высказывание было встречено критикой в Тель-Авиве, в МИД Израиля его назвали "неслыханным".
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"Палестинский народ имеет право на собственное государство, которое давно надо было уважать, тогда не было бы большей части этих несчастий и ужасов, которые наблюдаем", - заявил президент Хорватии на брифинге на полях саммита в албанской Тиране.
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"С другой стороны, приемлемо то, за что борются палестинские бойцы за свободу, но не их методы. Я их осуждал и осуждаю", - подчеркнул Миланович.
Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". Кроме того, после массированных ракетных ударов бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: была приостановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.
Число жертв в секторе Газа достигло 3478 человек, а погибших жителей Израиля - тысячу, несколько тысяч израильтян и палестинцев получили ранения. Сообщалось о нескольких погибших и пропавших без вести россиянах, а также гражданах других стран. По разным данным, в плену у ХАМАС может находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа порядка 200-250 пленных.
МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.