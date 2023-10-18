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В СБ ООН перенесли голосование по ближневосточной резолюции Бразилии - РИА Новости, 18.10.2023
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00:39 18.10.2023
https://ria.ru/20231018/golosovanie-1903484769.html
В СБ ООН перенесли голосование по ближневосточной резолюции Бразилии
В СБ ООН перенесли голосование по ближневосточной резолюции Бразилии - РИА Новости, 18.10.2023
В СБ ООН перенесли голосование по ближневосточной резолюции Бразилии
Голосование по проекту резолюции Бразилии по ситуации в Израиле и секторе Газа перенесено на 17.00 мск среды, сообщает постпредство Бразилии. РИА Новости, 18.10.2023
2023-10-18T00:39
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ООН, 17 окт - РИА Новости. Голосование по проекту резолюции Бразилии по ситуации в Израиле и секторе Газа перенесено на 17.00 мск среды, сообщает постпредство Бразилии."Голосование сдвигается на завтра на 10.00 (17.00 мск)", - сказано в сообщении.На 17.00 мск также намечено запрошенное РФ и ОАЭ заседание СБ ООН в связи с ударом по больнице в секторе Газа.
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бразилия, израиль, россия, совет безопасности оон, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, в мире
Бразилия, Израиль, Россия, Совет Безопасности ООН, ООН, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, В мире
В СБ ООН перенесли голосование по ближневосточной резолюции Бразилии

Голосование по ближневосточной резолюции Бразилии в СБ ООН отложили до среды

© AP Photo / United Nations/Kim HaughtonСБ ООН голосует за принятие резолюции о статусе Иерусалима в штаб-квартире ООН. 18 декабря 2017
СБ ООН голосует за принятие резолюции о статусе Иерусалима в штаб-квартире ООН. 18 декабря 2017 - РИА Новости, 1920, 18.10.2023
© AP Photo / United Nations/Kim Haughton
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ООН, 17 окт - РИА Новости. Голосование по проекту резолюции Бразилии по ситуации в Израиле и секторе Газа перенесено на 17.00 мск среды, сообщает постпредство Бразилии.
"Голосование сдвигается на завтра на 10.00 (17.00 мск)", - сказано в сообщении.
Заместитель министра иностранных дел РФ Василий Небензя - РИА Новости, 1920, 17.10.2023
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На 17.00 мск также намечено запрошенное РФ и ОАЭ заседание СБ ООН в связи с ударом по больнице в секторе Газа.
 
БразилияИзраильРоссияСовет Безопасности ООНООНОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуВ мире
 
 
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