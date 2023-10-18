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В СБ ООН перенесли голосование по ближневосточной резолюции Бразилии
В СБ ООН перенесли голосование по ближневосточной резолюции Бразилии - РИА Новости, 18.10.2023
В СБ ООН перенесли голосование по ближневосточной резолюции Бразилии
Голосование по проекту резолюции Бразилии по ситуации в Израиле и секторе Газа перенесено на 17.00 мск среды, сообщает постпредство Бразилии. РИА Новости, 18.10.2023
2023-10-18T00:39
2023-10-18T00:39
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ООН, 17 окт - РИА Новости. Голосование по проекту резолюции Бразилии по ситуации в Израиле и секторе Газа перенесено на 17.00 мск среды, сообщает постпредство Бразилии."Голосование сдвигается на завтра на 10.00 (17.00 мск)", - сказано в сообщении.На 17.00 мск также намечено запрошенное РФ и ОАЭ заседание СБ ООН в связи с ударом по больнице в секторе Газа.
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бразилия, израиль, россия, совет безопасности оон, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, в мире
Бразилия, Израиль, Россия, Совет Безопасности ООН, ООН, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, В мире
В СБ ООН перенесли голосование по ближневосточной резолюции Бразилии
Голосование по ближневосточной резолюции Бразилии в СБ ООН отложили до среды