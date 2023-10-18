https://ria.ru/20231018/golosovanie-1903484769.html

В СБ ООН перенесли голосование по ближневосточной резолюции Бразилии

В СБ ООН перенесли голосование по ближневосточной резолюции Бразилии - РИА Новости, 18.10.2023

В СБ ООН перенесли голосование по ближневосточной резолюции Бразилии

Голосование по проекту резолюции Бразилии по ситуации в Израиле и секторе Газа перенесено на 17.00 мск среды, сообщает постпредство Бразилии. РИА Новости, 18.10.2023

2023-10-18T00:39

2023-10-18T00:39

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в мире

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ООН, 17 окт - РИА Новости. Голосование по проекту резолюции Бразилии по ситуации в Израиле и секторе Газа перенесено на 17.00 мск среды, сообщает постпредство Бразилии."Голосование сдвигается на завтра на 10.00 (17.00 мск)", - сказано в сообщении.На 17.00 мск также намечено запрошенное РФ и ОАЭ заседание СБ ООН в связи с ударом по больнице в секторе Газа.

https://ria.ru/20231017/nebenzya-1903218822.html

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бразилия, израиль, россия, совет безопасности оон, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, в мире