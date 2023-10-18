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Глава Минобороны Израиля заявил о важности поддержки со стороны США - РИА Новости, 18.10.2023
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19:41 18.10.2023
https://ria.ru/20231018/glava-1903692380.html
Глава Минобороны Израиля заявил о важности поддержки со стороны США
Глава Минобороны Израиля заявил о важности поддержки со стороны США - РИА Новости, 18.10.2023
Глава Минобороны Израиля заявил о важности поддержки со стороны США
Министр обороны Израиля Йоав Галлант на встрече с президентом США Джо Байденом заявил о важности поддержки США, по мнению главы ведомства, конфликт будет... РИА Новости, 18.10.2023
2023-10-18T19:41
2023-10-18T19:41
в мире
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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Министр обороны Израиля Йоав Галлант на встрече с президентом США Джо Байденом заявил о важности поддержки США, по мнению главы ведомства, конфликт будет долгим, следует из пресс-релиза оборонного ведомства Израиля. "На сегодняшнем заседании военного кабинета я подчеркнул, что мы ведем войну за существование Израиля как процветающего еврейского государства на Ближнем Востоке. Да, это не только наша война. Сегодня мы стоим на передовой линии свободного мира - против варварских террористов, которые угрожают нашим общим ценностям. Это будет долгая война. И это война, которую мы должны выиграть", - заявил Галлант. В сообщении также отмечается, что Галлант обсудил важность поддержки обороноспособности Израиля со стороны США и выразил свою признательность президенту за "непоколебимую приверженность его администрации безопасности Израиля". Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". Кроме того, после массированных ракетных ударов бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: была приостановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. Число жертв в секторе Газа достигло 3478 человек, а погибших жителей Израиля - тысячу, несколько тысяч израильтян и палестинцев получили ранения. Сообщалось о нескольких погибших и пропавших без вести россиянах, а также гражданах других стран. По разным данным, в плену у ХАМАС может находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа порядка 200-250 пленных. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.
https://ria.ru/20231018/zalozhniki-1903669252.html
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в мире, израиль, сша, россия, владимир путин, джо байден, хамас, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, США, Россия, Владимир Путин, Джо Байден, ХАМАС, ООН, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Глава Минобороны Израиля заявил о важности поддержки со стороны США

Глава Минобороны Израиля на встрече с Байденом заявил о важности поддержки США

© AFP 2023 / JACQUELYN MARTINМинистр обороны Израиля Йоав Галлант
Министр обороны Израиля Йоав Галлант - РИА Новости, 1920, 18.10.2023
© AFP 2023 / JACQUELYN MARTIN
Министр обороны Израиля Йоав Галлант. Архивное фото
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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Министр обороны Израиля Йоав Галлант на встрече с президентом США Джо Байденом заявил о важности поддержки США, по мнению главы ведомства, конфликт будет долгим, следует из пресс-релиза оборонного ведомства Израиля.
«
"На сегодняшнем заседании военного кабинета я подчеркнул, что мы ведем войну за существование Израиля как процветающего еврейского государства на Ближнем Востоке. Да, это не только наша война. Сегодня мы стоим на передовой линии свободного мира - против варварских террористов, которые угрожают нашим общим ценностям. Это будет долгая война. И это война, которую мы должны выиграть", - заявил Галлант.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 18.10.2023
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В сообщении также отмечается, что Галлант обсудил важность поддержки обороноспособности Израиля со стороны США и выразил свою признательность президенту за "непоколебимую приверженность его администрации безопасности Израиля".
Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". Кроме того, после массированных ракетных ударов бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: была приостановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.
Число жертв в секторе Газа достигло 3478 человек, а погибших жителей Израиля - тысячу, несколько тысяч израильтян и палестинцев получили ранения. Сообщалось о нескольких погибших и пропавших без вести россиянах, а также гражданах других стран. По разным данным, в плену у ХАМАС может находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа порядка 200-250 пленных.
МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.
Президент США Джо Байден во время встречи с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху в Тель-Авиве - РИА Новости, 1920, 18.10.2023
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В миреИзраильСШАРоссияВладимир ПутинДжо БайденХАМАСООНОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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