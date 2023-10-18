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Россия помогла Минску раскрыть новые факты о нацистском геноциде - РИА Новости, 18.10.2023
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17:29 18.10.2023
https://ria.ru/20231018/genotsid-1903660695.html
Россия помогла Минску раскрыть новые факты о нацистском геноциде
Россия помогла Минску раскрыть новые факты о нацистском геноциде - РИА Новости, 18.10.2023
Россия помогла Минску раскрыть новые факты о нацистском геноциде
Содействие Минобороны России помогло военному ведомству Белоруссии установить новые факты и события в рамках расследования уголовного дела о геноциде... РИА Новости, 18.10.2023
2023-10-18T17:29
2023-10-18T17:29
в мире
белоруссия
россия
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МИНСК, 18 окт – РИА Новости. Содействие Минобороны России помогло военному ведомству Белоруссии установить новые факты и события в рамках расследования уголовного дела о геноциде белорусского народа в годы Великой Отечественной войны, заявил министр обороны Белоруссии Виктор Хренин. В среду Хренин на заседании совместной коллегии военных ведомств Белоруссии и России поблагодарил своего российского коллегу Сергея Шойгу за проделанную огромную работу по рассекречиванию архивных документов минобороны и размещению их в общем доступе. "Это позволило белорусскому военному ведомству совместно с Генеральной прокуратурой пролить свет на многие неизвестные факты и события в рамках расследования уголовного дела о геноциде белорусского народа в годы Великой Отечественной войны. Найти ранее неизвестные места массовых расстрелов мирных граждан и бойцов Красной Армии", - приводит слова Хренина пресс-служба минобороны Белоруссии. Белорусский министр напомнил, что в ходе расследования генеральной прокуратурой республики соответствующего уголовного дела было допрошено более 17 тысяч свидетелей, из них около 8 тысяч узников концлагерей и лагерей смерти, проведено более 400 осмотров мест массового уничтожения мирных граждан, находящихся практически в каждом районе страны. "Полученные в ходе расследования уголовного дела доказательства позволяют утверждать, что масштабы трагедии белорусского народа значительно больше, чем предполагалось ранее. Установлено, что за время оккупации Беларуси убито более 3 миллионов мирных граждан и военнопленных, разрушено более 200 городов, сожжено и полностью разрушено более 11 тысяч сел и деревень, около 380 тысяч человек угнано в немецкое рабство", - отметил министр в своем докладе. Он добавил, что на территории Белоруссии были организованы свыше 560 лагерей смерти. Только в концлагере "Тростенец" было уничтожено 546 тысяч человек. В Минском гетто уничтожено не менее 90 тысяч евреев. "Получены сведения о сожжении еще свыше 2,5 тысячи ранее неизвестных сел и деревень", - рассказал Хренин.
https://ria.ru/20210726/uscherb-1742903457.html
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в мире, белоруссия, россия, минск, сергей шойгу, виктор хренин
В мире, Белоруссия, Россия, Минск, Сергей Шойгу, Виктор Хренин
Россия помогла Минску раскрыть новые факты о нацистском геноциде

Россия помогла Минску раскрыть факты о геноциде в Великую Отечественную

© РИА-СовИнформБюро / Морозов | Перейти в медиабанкПодбитый фашистский бронепоезд в Гомеле
Подбитый фашистский бронепоезд в Гомеле - РИА Новости, 1920, 18.10.2023
© РИА-СовИнформБюро / Морозов
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Подбитый фашистский бронепоезд в Гомеле. Архивное фото
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МИНСК, 18 окт – РИА Новости. Содействие Минобороны России помогло военному ведомству Белоруссии установить новые факты и события в рамках расследования уголовного дела о геноциде белорусского народа в годы Великой Отечественной войны, заявил министр обороны Белоруссии Виктор Хренин.
В среду Хренин на заседании совместной коллегии военных ведомств Белоруссии и России поблагодарил своего российского коллегу Сергея Шойгу за проделанную огромную работу по рассекречиванию архивных документов минобороны и размещению их в общем доступе.
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"Это позволило белорусскому военному ведомству совместно с Генеральной прокуратурой пролить свет на многие неизвестные факты и события в рамках расследования уголовного дела о геноциде белорусского народа в годы Великой Отечественной войны. Найти ранее неизвестные места массовых расстрелов мирных граждан и бойцов Красной Армии", - приводит слова Хренина пресс-служба минобороны Белоруссии.
Белорусский министр напомнил, что в ходе расследования генеральной прокуратурой республики соответствующего уголовного дела было допрошено более 17 тысяч свидетелей, из них около 8 тысяч узников концлагерей и лагерей смерти, проведено более 400 осмотров мест массового уничтожения мирных граждан, находящихся практически в каждом районе страны.
"Полученные в ходе расследования уголовного дела доказательства позволяют утверждать, что масштабы трагедии белорусского народа значительно больше, чем предполагалось ранее. Установлено, что за время оккупации Беларуси убито более 3 миллионов мирных граждан и военнопленных, разрушено более 200 городов, сожжено и полностью разрушено более 11 тысяч сел и деревень, около 380 тысяч человек угнано в немецкое рабство", - отметил министр в своем докладе.
Он добавил, что на территории Белоруссии были организованы свыше 560 лагерей смерти. Только в концлагере "Тростенец" было уничтожено 546 тысяч человек. В Минском гетто уничтожено не менее 90 тысяч евреев. "Получены сведения о сожжении еще свыше 2,5 тысячи ранее неизвестных сел и деревень", - рассказал Хренин.
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