https://ria.ru/20231018/gazoprovod-1903608095.html

Лидер КНР надеется на прогресс в проекте газопровода Китай-Монголия-Россия

Лидер КНР надеется на прогресс в проекте газопровода Китай-Монголия-Россия - РИА Новости, 18.10.2023

Лидер КНР надеется на прогресс в проекте газопровода Китай-Монголия-Россия

Председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным в Пекине выразил надежду на то, что строительство газопровода Китай-Монголия-Россия... РИА Новости, 18.10.2023

2023-10-18T14:15

2023-10-18T14:15

2023-10-18T14:15

китай

си цзиньпин

россия

пекин

владимир путин

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ПЕКИН, 18 окт - РИА Новости. Председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным в Пекине выразил надежду на то, что строительство газопровода Китай-Монголия-Россия как можно скорее достигнет прогресса. "Надеюсь, что проект газопровода Китай-Монголия-Россия как можно скорее достигнет существенного прогресса", - сказал Си Цзиньпин, слова которого приводит Центральное телевидение Китая. Он выразил надежду на развитие туристического сотрудничества в рамках проекта "Великий чайный путь" и на то, что экономический коридор Китай-Монголия-Россия поможет в развитии транспортных связей.

https://ria.ru/20231018/kitay-1903599862.html

китай

россия

пекин

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китай, си цзиньпин, россия, пекин, владимир путин