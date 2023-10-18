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Лидер КНР надеется на прогресс в проекте газопровода Китай-Монголия-Россия - РИА Новости, 18.10.2023
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14:15 18.10.2023
https://ria.ru/20231018/gazoprovod-1903608095.html
Лидер КНР надеется на прогресс в проекте газопровода Китай-Монголия-Россия
Лидер КНР надеется на прогресс в проекте газопровода Китай-Монголия-Россия - РИА Новости, 18.10.2023
Лидер КНР надеется на прогресс в проекте газопровода Китай-Монголия-Россия
Председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным в Пекине выразил надежду на то, что строительство газопровода Китай-Монголия-Россия... РИА Новости, 18.10.2023
2023-10-18T14:15
2023-10-18T14:15
китай
си цзиньпин
россия
пекин
владимир путин
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ПЕКИН, 18 окт - РИА Новости. Председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным в Пекине выразил надежду на то, что строительство газопровода Китай-Монголия-Россия как можно скорее достигнет прогресса. "Надеюсь, что проект газопровода Китай-Монголия-Россия как можно скорее достигнет существенного прогресса", - сказал Си Цзиньпин, слова которого приводит Центральное телевидение Китая. Он выразил надежду на развитие туристического сотрудничества в рамках проекта "Великий чайный путь" и на то, что экономический коридор Китай-Монголия-Россия поможет в развитии транспортных связей.
https://ria.ru/20231018/kitay-1903599862.html
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китай, си цзиньпин, россия, пекин, владимир путин
Китай, Си Цзиньпин, Россия, Пекин, Владимир Путин
Лидер КНР надеется на прогресс в проекте газопровода Китай-Монголия-Россия

Си Цзиньпин надеется на прогресс в проекте газопровода Китай-Монголия-Россия

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанк Президент РФ Владимир Путин на церемонии встречи председателем КНР Си Цзиньпином и его супругой Пэн Лиюань глав делегаций - участников III Международного форума "Один пояс, один путь" в Пекине
 Президент РФ Владимир Путин на церемонии встречи председателем КНР Си Цзиньпином и его супругой Пэн Лиюань глав делегаций - участников III Международного форума Один пояс, один путь в Пекине - РИА Новости, 1920, 18.10.2023
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин на церемонии встречи председателем КНР Си Цзиньпином и его супругой Пэн Лиюань глав делегаций - участников III Международного форума "Один пояс, один путь" в Пекине. Архивное фото
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ПЕКИН, 18 окт - РИА Новости. Председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным в Пекине выразил надежду на то, что строительство газопровода Китай-Монголия-Россия как можно скорее достигнет прогресса.
«
"Надеюсь, что проект газопровода Китай-Монголия-Россия как можно скорее достигнет существенного прогресса", - сказал Си Цзиньпин, слова которого приводит Центральное телевидение Китая.
Он выразил надежду на развитие туристического сотрудничества в рамках проекта "Великий чайный путь" и на то, что экономический коридор Китай-Монголия-Россия поможет в развитии транспортных связей.
Председатель Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпинь - РИА Новости, 1920, 18.10.2023
КНР поддерживает намерение России защищать суверенитет, заявил Си Цзиньпин
Вчера, 13:51
 
КитайСи ЦзиньпинРоссияПекинВладимир Путин
 
 
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