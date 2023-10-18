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Кадры РИА Новости с территории больницы "Аль-Ахли" после обстрела - РИА Новости, 18.10.2023
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17:39 18.10.2023
https://ria.ru/20231018/gaza-1903665435.html
Кадры РИА Новости с территории больницы "Аль-Ахли" после обстрела
Кадры РИА Новости с территории больницы "Аль-Ахли" после обстрела - РИА Новости, 18.10.2023
Кадры РИА Новости с территории больницы "Аль-Ахли" после обстрела
По последним данным Минздрава Газы, при ударе по госпиталю погиб 471 человек, пострадали более 300, в большинстве это женщины и дети.Разбор завалов продолжается.
2023-10-18T17:39
2023-10-18T17:39
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Эксклюзивные кадры РИА Новости с территории больницы "Аль-Ахли" после обстрела
По последним данным Минздрава Газы, при ударе по госпиталю погиб 471 человек, пострадали более 300, в большинстве это женщины и дети. Разбор завалов продолжается.
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видео, сектор газа, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Видео, Сектор Газа, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Кадры РИА Новости с территории больницы "Аль-Ахли" после обстрела
По последним данным Минздрава Газы, при ударе по госпиталю погиб 471 человек, пострадали более 300, в большинстве это женщины и дети.Разбор завалов продолжается.
2023-10-18T17:39
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Кадры РИА Новости с территории больницы "Аль-Ахли" после обстрела

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По последним данным Минздрава Газы, при ударе по госпиталю погиб 471 человек, пострадали более 300, в большинстве это женщины и дети.Разбор завалов продолжается.
 
Сектор Газа
 
 
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