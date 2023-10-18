Кадры РИА Новости с территории больницы "Аль-Ахли" после обстрела

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По последним данным Минздрава Газы, при ударе по госпиталю погиб 471 человек, пострадали более 300, в большинстве это женщины и дети.Разбор завалов продолжается.