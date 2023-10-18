https://ria.ru/20231018/gaza-1903662884.html

"Последствия непредсказуемы". Чем обернется уничтожение больницы в Газе

"Последствия непредсказуемы". Чем обернется уничтожение больницы в Газе - РИА Новости, 18.10.2023

"Последствия непредсказуемы". Чем обернется уничтожение больницы в Газе

Удар по баптистской больнице "Аль-Ахли" в секторе Газа унес жизни сотен человек. Большинство жертв — женщины и дети. ЦАХАЛ и ХАМАС обвиняют друг друга. В... РИА Новости, 18.10.2023

2023-10-18T18:18

2023-10-18T18:18

2023-10-18T18:40

израиль

в мире

палестина

тель-авив

биньямин нетаньяху

джо байден

хамас

министерство обороны сша

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/09/1901491912_0:285:3072:2013_1920x0_80_0_0_82d30a6a689ddb9912d4578d0e677456.jpg

МОСКВА, 18 окт — РИА Новости, Виктор Жданов. Удар по баптистской больнице "Аль-Ахли" в секторе Газа унес жизни сотен человек. Большинство жертв — женщины и дети. ЦАХАЛ и ХАМАС обвиняют друг друга. В арабских странах усиливаются антиизраильские протесты, на Западе призывают виновных к ответу. О развитии ситуации — в материале РИА Новости.Кто виноватМИД Палестины утверждает, что удар нанес израильский самолет. По данным турецких СМИ — американской авиабомбой МК-84. Лидер ХАМАС Исмаил Хания возложил ответственность и на США, призвав палестинцев на Западном берегу восстать против оккупации. Палестинцы утверждают, что ранее ЦАХАЛ угрожал ударить по больнице, а также 22 медицинским учреждениям. В ХАМАС создали комитет, который собирает доказательства виновности Израиля и обещает вскоре их опубликовать.Это была не первый такая бомбардировка, сообщило посольство России в Израиле. "Несколько дней назад было попадание в эту больницу, но без столь чудовищных разрушений", — сказал посол Анатолий Викторов. В диппредставительстве Японии, заявили, что за час до взрыва израильтяне позвонили в госпиталь с предупреждением.Представитель Пентагона Сабрина Сингх призвала Тель-Авив соблюдать "законы войны". В заголовке The New York Times об ударе сначала фигурировал Израиль, затем убрали.Тель-Авив обвинил во всем группировку "Исламский джихад", которая якобы совершила неудачный ракетный пуск. Пресс-секретарь Армии обороны Израиля Даниэль Хагари отметил, что Палестина к тому же завышает число жертв. По сведениям израильских военных, в это время не только не было зафиксировано обстрелов, но и характер разрушений не позволяет говорить об авиационных бомбах.ЦАХАЛ опубликовал запись беседы, как уверяют, между хамасовцами, из которой следует, что ракету запустили боевики в секторе Газа. Распространили видео, где ракета, летевшая в сторону Хайфы, изменила траекторию и упала в секторе Газа. Однако турецкие журналисты выяснили, что это прошлогодняя съемка. Израильский аккаунт в соцсети X быстро удалил ролик.Международная реакцияВладимир Путин назвал удар по госпиталю в Газе трагедией и гуманитарной катастрофой. "Я очень рассчитываю, что это будет сигналом к тому, что нужно этот конфликт как можно быстрее заканчивать", — подчеркнул президент. МИД России призвал открыть гуманитарные коридоры.Генсек ООН Антониу Гутерреш признался, что испытал ужас от убийства сотен мирных граждан. "Судьба всего региона висит на волоске", — сказал он и потребовал немедленно прекратить обстрелы. Россия и ОАЭ запросили срочное заседание Совета Безопасности. Это поддержал и Китай. Израиль готов предоставить убедительные доказательства непричастности к атаке.Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что убийству людей в больнице нет оправдания. "Все факты должны быть установлены, виновные — привлечены к ответственности. В этот трагический час мы обязаны удвоить наши усилия по защите гражданского населения от этой войны", — добавила она. Аналогично высказался и глава европейской дипломатии Жозеп Боррель."Я шокирован тем, что показывают с места взрыва. Невинные люди ранены и убиты" — так отреагировал канцлер ФРГ Олаф Шольц. Прошлой ночью при обстреле Тель-Авива ему пришлось лечь на бетонном покрытии аэропорта Бен-Гурион.Разгневанный ВостокМусульманские страны объявили 18 октября днем траура. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган считает произошедшее "примером израильских атак, лишенных самых элементарных человеческих ценностей". Ночью в Стамбуле активисты прорвались в израильское посольство, предварительно обстреляв его фейерверками. Совет национальной безопасности Израиля рекомендовал согражданам покинуть страну.В Тегеране сторонники Палестины протестовали у посольства Франции, требовали объявить Израилю войну. Шествие к диппредставительству США устроили в Ливане. Вашингтон разрешил части дипкорпуса уехать. "Хезболла" провозгласила "день беспрецедентного гнева".Митинговали в Ираке, Тунисе, Сирии. Иорданский король Абдалла II назвал удар по больнице "резней и военным преступлением". На северо-востоке Иерусалима в палестинском лагере беженцев Шуафат произошли столкновения. Глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан призвал ввести эмбарго на импорт нефти, а также судить Тель-Авив за преступления против народа Палестины.Что будет дальшеУтром в Израиль прибыл Джо Байден. В аэропорту его встретил премьер Биньямин Нетаньяху. Американский президент не считает Тель-Авив виновником трагедии. По его словам, данные Пентагона доказывают непричастность Израиля.Байден пообещал Нетаньяху, что США обеспечат Израиль всем необходимым "для защиты". Вашингтон всегда на стороне Тель-Авива, почеркнул он.Нетаньяху признал, что от израильских авиаударов гибнут мирные жители Газы. "Израиль бьет по законным террористическим целям, к сожалению, гражданские лица страдают", — сказал он. И уточнил: это война особого типа из-за специфики действий ХАМАС.Политолог Сергей Марков в беседе с РИА Новости отметил, что трагедия в Газе может способствовать снижению напряженности в регионе. "Многие говорят: вот-вот начнется чуть ли не мировая война. Вспышек палестино-израильского конфликта было очень много. Это происходит регулярно и вряд ли закончится. Но войну купируют. Мировые лидеры хотят, чтобы это прекратилось и ситуация стабилизировалась", — полагает он.Тель-Авив в любом случае не пойдет дальше наземной операции, которой вполне удовлетворится. Оккупация сектора Газа может стать повторением печального для ЦАХАЛ опыта попытки захвата территории "Хезболлы" в 2006-м. Тогда, столкнувшись с партизанской войной, Израилю пришлось уйти без победы, напомнил Марков."С одной стороны, была осуждающая реакция арабских стран и Турции. Затем появились новые сведения и свидетельства. Ситуация изменилась. В данный момент нельзя предугадать, во что это перерастет. Все зависит от совершенно непредсказуемых случайностей. Тот же обстрел больницы спрогнозировать было невозможно. Но такие действия, к сожалению, неизбежны", — говорит научный сотрудник Центра ближневосточных исследований ИМЭМО РАН Людмила Самарская.Удар по больнице "Аль-Ахли" при всем трагизме не беспрецедентен. По мнению Самарской, усиление эскалации из-за этого не нужно ни одной из сторон, хотя, конечно, Израиль и Палестина воспользуются произошедшим по-своему.

https://ria.ru/20231007/voyna-1901160389.html

израиль

палестина

тель-авив

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

израиль, в мире, палестина, тель-авив, биньямин нетаньяху, джо байден, хамас, министерство обороны сша, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, владимир путин, политика