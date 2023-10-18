"Последствия непредсказуемы". Чем обернется уничтожение больницы в Газе
Путин: удар по госпиталю в Газе — трагедия и гуманитарная катастрофа
© AP Photo / Adel HanaПоследствия израильского авиаудара в городе Газа
© AP Photo / Adel Hana
МОСКВА, 18 окт — РИА Новости, Виктор Жданов. Удар по баптистской больнице "Аль-Ахли" в секторе Газа унес жизни сотен человек. Большинство жертв — женщины и дети. ЦАХАЛ и ХАМАС обвиняют друг друга. В арабских странах усиливаются антиизраильские протесты, на Западе призывают виновных к ответу. О развитии ситуации — в материале РИА Новости.
Кто виноват
МИД Палестины утверждает, что удар нанес израильский самолет. По данным турецких СМИ — американской авиабомбой МК-84. Лидер ХАМАС Исмаил Хания возложил ответственность и на США, призвав палестинцев на Западном берегу восстать против оккупации. Палестинцы утверждают, что ранее ЦАХАЛ угрожал ударить по больнице, а также 22 медицинским учреждениям. В ХАМАС создали комитет, который собирает доказательства виновности Израиля и обещает вскоре их опубликовать.
© AP Photo / Doaa AlBazПалестинцы ищут выживших среди развалин дома после израильского авиаудара по сектору Газа
© AP Photo / Doaa AlBaz
Палестинцы ищут выживших среди развалин дома после израильского авиаудара по сектору Газа
Это была не первый такая бомбардировка, сообщило посольство России в Израиле. "Несколько дней назад было попадание в эту больницу, но без столь чудовищных разрушений", — сказал посол Анатолий Викторов. В диппредставительстве Японии, заявили, что за час до взрыва израильтяне позвонили в госпиталь с предупреждением.
Представитель Пентагона Сабрина Сингх призвала Тель-Авив соблюдать "законы войны". В заголовке The New York Times об ударе сначала фигурировал Израиль, затем убрали.
Тель-Авив обвинил во всем группировку "Исламский джихад", которая якобы совершила неудачный ракетный пуск. Пресс-секретарь Армии обороны Израиля Даниэль Хагари отметил, что Палестина к тому же завышает число жертв. По сведениям израильских военных, в это время не только не было зафиксировано обстрелов, но и характер разрушений не позволяет говорить об авиационных бомбах.
ЦАХАЛ опубликовал запись беседы, как уверяют, между хамасовцами, из которой следует, что ракету запустили боевики в секторе Газа. Распространили видео, где ракета, летевшая в сторону Хайфы, изменила траекторию и упала в секторе Газа. Однако турецкие журналисты выяснили, что это прошлогодняя съемка. Израильский аккаунт в соцсети X быстро удалил ролик.
Международная реакция
Владимир Путин назвал удар по госпиталю в Газе трагедией и гуманитарной катастрофой. "Я очень рассчитываю, что это будет сигналом к тому, что нужно этот конфликт как можно быстрее заканчивать", — подчеркнул президент. МИД России призвал открыть гуманитарные коридоры.
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы российских журналистов по итогам III международного форума "Один пояс, один путь" в Пекине
Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы российских журналистов по итогам III международного форума "Один пояс, один путь" в Пекине
Генсек ООН Антониу Гутерреш признался, что испытал ужас от убийства сотен мирных граждан. "Судьба всего региона висит на волоске", — сказал он и потребовал немедленно прекратить обстрелы. Россия и ОАЭ запросили срочное заседание Совета Безопасности. Это поддержал и Китай. Израиль готов предоставить убедительные доказательства непричастности к атаке.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что убийству людей в больнице нет оправдания. "Все факты должны быть установлены, виновные — привлечены к ответственности. В этот трагический час мы обязаны удвоить наши усилия по защите гражданского населения от этой войны", — добавила она. Аналогично высказался и глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.
© AP Photo / Abed KhaledПалестинцы, спасшиеся после взрыва в больнице "Аль-Ахли" в Газе
© AP Photo / Abed Khaled
Палестинцы, спасшиеся после взрыва в больнице "Аль-Ахли" в Газе
"Я шокирован тем, что показывают с места взрыва. Невинные люди ранены и убиты" — так отреагировал канцлер ФРГ Олаф Шольц. Прошлой ночью при обстреле Тель-Авива ему пришлось лечь на бетонном покрытии аэропорта Бен-Гурион.
Разгневанный Восток
Мусульманские страны объявили 18 октября днем траура. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган считает произошедшее "примером израильских атак, лишенных самых элементарных человеческих ценностей". Ночью в Стамбуле активисты прорвались в израильское посольство, предварительно обстреляв его фейерверками. Совет национальной безопасности Израиля рекомендовал согражданам покинуть страну.
В Тегеране сторонники Палестины протестовали у посольства Франции, требовали объявить Израилю войну. Шествие к диппредставительству США устроили в Ливане. Вашингтон разрешил части дипкорпуса уехать. "Хезболла" провозгласила "день беспрецедентного гнева".
© AP Photo / Emrah GurelПротесты в Стамбуле после взрыва в больнице "Аль-Ахли" в Газе
© AP Photo / Emrah Gurel
Протесты в Стамбуле после взрыва в больнице "Аль-Ахли" в Газе
Митинговали в Ираке, Тунисе, Сирии. Иорданский король Абдалла II назвал удар по больнице "резней и военным преступлением". На северо-востоке Иерусалима в палестинском лагере беженцев Шуафат произошли столкновения. Глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан призвал ввести эмбарго на импорт нефти, а также судить Тель-Авив за преступления против народа Палестины.
Что будет дальше
Утром в Израиль прибыл Джо Байден. В аэропорту его встретил премьер Биньямин Нетаньяху. Американский президент не считает Тель-Авив виновником трагедии. По его словам, данные Пентагона доказывают непричастность Израиля.
Байден пообещал Нетаньяху, что США обеспечат Израиль всем необходимым "для защиты". Вашингтон всегда на стороне Тель-Авива, почеркнул он.
© JIM WATSONПрезидент США Джо Байден во время выступления по ситуации в Израиле
© JIM WATSON
Президент США Джо Байден во время выступления по ситуации в Израиле
Нетаньяху признал, что от израильских авиаударов гибнут мирные жители Газы. "Израиль бьет по законным террористическим целям, к сожалению, гражданские лица страдают", — сказал он. И уточнил: это война особого типа из-за специфики действий ХАМАС.
Политолог Сергей Марков в беседе с РИА Новости отметил, что трагедия в Газе может способствовать снижению напряженности в регионе. "Многие говорят: вот-вот начнется чуть ли не мировая война. Вспышек палестино-израильского конфликта было очень много. Это происходит регулярно и вряд ли закончится. Но войну купируют. Мировые лидеры хотят, чтобы это прекратилось и ситуация стабилизировалась", — полагает он.
Тель-Авив в любом случае не пойдет дальше наземной операции, которой вполне удовлетворится. Оккупация сектора Газа может стать повторением печального для ЦАХАЛ опыта попытки захвата территории "Хезболлы" в 2006-м. Тогда, столкнувшись с партизанской войной, Израилю пришлось уйти без победы, напомнил Марков.
© AP Photo / Ariel SchalitИзраильский БТР направляется к границе сектора Газа
© AP Photo / Ariel Schalit
Израильский БТР направляется к границе сектора Газа
"С одной стороны, была осуждающая реакция арабских стран и Турции. Затем появились новые сведения и свидетельства. Ситуация изменилась. В данный момент нельзя предугадать, во что это перерастет. Все зависит от совершенно непредсказуемых случайностей. Тот же обстрел больницы спрогнозировать было невозможно. Но такие действия, к сожалению, неизбежны", — говорит научный сотрудник Центра ближневосточных исследований ИМЭМО РАН Людмила Самарская.
Удар по больнице "Аль-Ахли" при всем трагизме не беспрецедентен. По мнению Самарской, усиление эскалации из-за этого не нужно ни одной из сторон, хотя, конечно, Израиль и Палестина воспользуются произошедшим по-своему.