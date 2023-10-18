https://ria.ru/20231018/gaza-1903592638.html

МИД России призвал открыть гуманитарные коридоры в Газе

МИД России призвал открыть гуманитарные коридоры в Газе - РИА Новости, 18.10.2023

МИД России призвал открыть гуманитарные коридоры в Газе

Москва в свете удара по больнице в секторе Газа считает необходимым открыть гуманитарные коридоры, заявили в среду в МИД РФ. РИА Новости, 18.10.2023

2023-10-18T13:29

2023-10-18T13:29

2023-10-18T13:29

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палестина

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

израиль

сектор газа

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Москва в свете удара по больнице в секторе Газа считает необходимым открыть гуманитарные коридоры, заявили в среду в МИД РФ. "Подчеркиваем необходимость консолидации международных усилий в интересах безотлагательного прекращения огня и открытия гуманитарных коридоров. Это позволило бы оказать необходимое содействие населению Газы, включая доставку продовольствия, медикаментов и горючего, организовать эвакуацию всех желающих и остановить надвигающуюся гуманитарную катастрофу", - говорится в комментарии на сайте ведомства. "Обращаем внимание на неуместность и безнравственность попыток политизации этой темы. Призываем при рассмотрении соответствующих инициатив в Совете Безопасности ООН руководствоваться, прежде всего, интересами людей, страдающих в зоне конфликта", - подчеркнули в министерстве. Накануне больница "Аль-Ахли" в секторе Газа подверглась удару. Минздрав Газы заявил, что погибли более 500 человек, большинство из них – женщины и дети. Палестинцы и израильтяне возложили вину за атаку друг на друга: МИД Палестины заявил, что удар нанесли израильские самолеты, а армия Израиля – что в больницу попала ракета, которую неудачно запустила палестинская группировка "Исламский джихад".

https://ria.ru/20231017/uroki-1903205319.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, россия, палестина, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), израиль, сектор газа, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году