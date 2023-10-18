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МИД России призвал открыть гуманитарные коридоры в Газе - РИА Новости, 18.10.2023
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13:29 18.10.2023
https://ria.ru/20231018/gaza-1903592638.html
МИД России призвал открыть гуманитарные коридоры в Газе
МИД России призвал открыть гуманитарные коридоры в Газе - РИА Новости, 18.10.2023
МИД России призвал открыть гуманитарные коридоры в Газе
Москва в свете удара по больнице в секторе Газа считает необходимым открыть гуманитарные коридоры, заявили в среду в МИД РФ. РИА Новости, 18.10.2023
2023-10-18T13:29
2023-10-18T13:29
в мире
россия
палестина
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
израиль
сектор газа
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Москва в свете удара по больнице в секторе Газа считает необходимым открыть гуманитарные коридоры, заявили в среду в МИД РФ. "Подчеркиваем необходимость консолидации международных усилий в интересах безотлагательного прекращения огня и открытия гуманитарных коридоров. Это позволило бы оказать необходимое содействие населению Газы, включая доставку продовольствия, медикаментов и горючего, организовать эвакуацию всех желающих и остановить надвигающуюся гуманитарную катастрофу", - говорится в комментарии на сайте ведомства. "Обращаем внимание на неуместность и безнравственность попыток политизации этой темы. Призываем при рассмотрении соответствующих инициатив в Совете Безопасности ООН руководствоваться, прежде всего, интересами людей, страдающих в зоне конфликта", - подчеркнули в министерстве. Накануне больница "Аль-Ахли" в секторе Газа подверглась удару. Минздрав Газы заявил, что погибли более 500 человек, большинство из них – женщины и дети. Палестинцы и израильтяне возложили вину за атаку друг на друга: МИД Палестины заявил, что удар нанесли израильские самолеты, а армия Израиля – что в больницу попала ракета, которую неудачно запустила палестинская группировка "Исламский джихад".
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в мире, россия, палестина, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), израиль, сектор газа, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Россия, Палестина, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), Израиль, Сектор Газа, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
МИД России призвал открыть гуманитарные коридоры в Газе

МИД России после ударов по больнице в Газе призвал открыть гуманитарные коридоры

© AP Photo / Abed KhaledЖертвы удара по больнице Аль-Ахли Аль-Маадани
Жертвы удара по больнице Аль-Ахли Аль-Маадани - РИА Новости, 1920, 18.10.2023
© AP Photo / Abed Khaled
Жертвы удара по больнице Аль-Ахли Аль-Маадани
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Москва в свете удара по больнице в секторе Газа считает необходимым открыть гуманитарные коридоры, заявили в среду в МИД РФ.
"Подчеркиваем необходимость консолидации международных усилий в интересах безотлагательного прекращения огня и открытия гуманитарных коридоров. Это позволило бы оказать необходимое содействие населению Газы, включая доставку продовольствия, медикаментов и горючего, организовать эвакуацию всех желающих и остановить надвигающуюся гуманитарную катастрофу", - говорится в комментарии на сайте ведомства.
Последствия удара по больнице в секторе Газа
© AP Photo / Abed Khaled

Баптистская больница "Аль-Ахли" подверглась удару.

Палестинцы, спасшиеся после взрыва в больнице Аль-Ахли в Газе

Баптистская больница "Аль-Ахли" подверглась удару.

© AP Photo / Abed Khaled
1 из 8
© AP Photo / Abed Khaled

Минздрав Газы заявил, что погибли более 500 человек.

Тела погибших в результате взрыва в больнице Аль-Ахли в Газе

Минздрав Газы заявил, что погибли более 500 человек.

© AP Photo / Abed Khaled
2 из 8
© AFP 2023 / Mahmud Turkia

Большинство из них — женщины и дети.

Протесты в Триполи после взрыва в больнице Аль-Ахли в Газе

Большинство из них — женщины и дети.

© AFP 2023 / Mahmud Turkia
3 из 8
© AFP 2023 / Joseph Eid

МИД Палестины заявил, что удар нанесли израильские самолеты.

Протесты в Аккаре (Ливан) после взрыва в больнице Аль-Ахли в Газе

МИД Палестины заявил, что удар нанесли израильские самолеты.

© AFP 2023 / Joseph Eid
4 из 8
© AP Photo / Emrah Gurel

Армия Израиля утверждает, что в больницу попала ракета, которую неудачно запустила палестинская группировка "Исламский джихад".

Протесты в Стамбуле после взрыва в больнице Аль-Ахли в Газе

Армия Израиля утверждает, что в больницу попала ракета, которую неудачно запустила палестинская группировка "Исламский джихад".

© AP Photo / Emrah Gurel
5 из 8
© AP Photo / Abed Khaled

Генсек ООН Антониу Гутерреш осудил удар по больнице и заявил, что в ужасе от убийства сотен мирных граждан.

Палестинцы, спасшиеся после взрыва в больнице Аль-Ахли в секторе Газа

Генсек ООН Антониу Гутерреш осудил удар по больнице и заявил, что в ужасе от убийства сотен мирных граждан.

© AP Photo / Abed Khaled
6 из 8
© AP Photo / STR

В нескольких странах вспыхнули крупные демонстрации в поддержку Палестины.

Протесты в Марокко после взрыва в больнице Аль-Ахли в Газе

В нескольких странах вспыхнули крупные демонстрации в поддержку Палестины.

© AP Photo / STR
7 из 8
© AFP 2023 / Nemer Dawood

Они охватили не только Ближний Восток, но и Африку, Европу и Латинскую Америку.

Родственники погибших в результате взрыва в больнице Аль-Ахли в Газе

Они охватили не только Ближний Восток, но и Африку, Европу и Латинскую Америку.

© AFP 2023 / Nemer Dawood
8 из 8

Баптистская больница "Аль-Ахли" подверглась удару.

© AP Photo / Abed Khaled
1 из 8

Минздрав Газы заявил, что погибли более 500 человек.

© AP Photo / Abed Khaled
2 из 8

Большинство из них — женщины и дети.

© AFP 2023 / Mahmud Turkia
3 из 8

МИД Палестины заявил, что удар нанесли израильские самолеты.

© AFP 2023 / Joseph Eid
4 из 8

Армия Израиля утверждает, что в больницу попала ракета, которую неудачно запустила палестинская группировка "Исламский джихад".

© AP Photo / Emrah Gurel
5 из 8

Генсек ООН Антониу Гутерреш осудил удар по больнице и заявил, что в ужасе от убийства сотен мирных граждан.

© AP Photo / Abed Khaled
6 из 8

В нескольких странах вспыхнули крупные демонстрации в поддержку Палестины.

© AP Photo / STR
7 из 8

Они охватили не только Ближний Восток, но и Африку, Европу и Латинскую Америку.

© AFP 2023 / Nemer Dawood
8 из 8
"Обращаем внимание на неуместность и безнравственность попыток политизации этой темы. Призываем при рассмотрении соответствующих инициатив в Совете Безопасности ООН руководствоваться, прежде всего, интересами людей, страдающих в зоне конфликта", - подчеркнули в министерстве.
Накануне больница "Аль-Ахли" в секторе Газа подверглась удару. Минздрав Газы заявил, что погибли более 500 человек, большинство из них – женщины и дети. Палестинцы и израильтяне возложили вину за атаку друг на друга: МИД Палестины заявил, что удар нанесли израильские самолеты, а армия Израиля – что в больницу попала ракета, которую неудачно запустила палестинская группировка "Исламский джихад".
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