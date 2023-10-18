https://ria.ru/20231018/gaza-1903579956.html

Путин назвал удар по больнице в Газе трагедией и гуманитарной катастрофой

Путин назвал удар по больнице в Газе трагедией и гуманитарной катастрофой - РИА Новости, 18.10.2023

Путин назвал удар по больнице в Газе трагедией и гуманитарной катастрофой

Президент РФ Владимир Путин назвал удар по больнице в Газе трагедией и гуманитарной катастрофой и сказал, что рассчитывает, что она будет сигналом о... РИА Новости, 18.10.2023

2023-10-18T12:53

2023-10-18T12:53

2023-10-18T13:03

сектор газа

в мире

россия

владимир путин

палестина

израиль

исламский джихад

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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ПЕКИН, 18 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин назвал удар по больнице в Газе трагедией и гуманитарной катастрофой и сказал, что рассчитывает, что она будет сигналом о необходимости заканчивать конфликт."По госпиталю - трагедия, которая там произошла - это ужасные события. Сотни убитых и сотни раненых - это, конечно, катастрофа. В одном месте, тем более в месте гуманитарного характера. Вот и я очень рассчитываю на то, что это будет сигналом к тому, что нужно этот конфликт как можно быстрее заканчивать. Во всяком случае нужно сводить это дело к возможности начала каких-то контактов и переговоров", - сказал он на пресс-конференции по итогам визита в Китай.Больница "Аль-Ахли" в секторе Газа 17 октября подверглась атаке. Минздрав Газы заявил, что погибли более 500 человек, большинство из них – женщины и дети. Стороны конфликта возложили вину друг на друга: в Палестине заявили, что удар нанесли израильские самолеты, а в Израиле - что в больницу попала ракета, которую неудачно запустила палестинская группировка "Исламский джихад".

сектор газа

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палестина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

сектор газа, в мире, россия, владимир путин, палестина, израиль, исламский джихад, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году