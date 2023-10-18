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Путин назвал удар по больнице в Газе трагедией и гуманитарной катастрофой - РИА Новости, 18.10.2023
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12:53 18.10.2023 (обновлено: 13:03 18.10.2023)
https://ria.ru/20231018/gaza-1903579956.html
Путин назвал удар по больнице в Газе трагедией и гуманитарной катастрофой
Путин назвал удар по больнице в Газе трагедией и гуманитарной катастрофой - РИА Новости, 18.10.2023
Путин назвал удар по больнице в Газе трагедией и гуманитарной катастрофой
Президент РФ Владимир Путин назвал удар по больнице в Газе трагедией и гуманитарной катастрофой и сказал, что рассчитывает, что она будет сигналом о... РИА Новости, 18.10.2023
2023-10-18T12:53
2023-10-18T13:03
сектор газа
в мире
россия
владимир путин
палестина
израиль
исламский джихад
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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ПЕКИН, 18 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин назвал удар по больнице в Газе трагедией и гуманитарной катастрофой и сказал, что рассчитывает, что она будет сигналом о необходимости заканчивать конфликт."По госпиталю - трагедия, которая там произошла - это ужасные события. Сотни убитых и сотни раненых - это, конечно, катастрофа. В одном месте, тем более в месте гуманитарного характера. Вот и я очень рассчитываю на то, что это будет сигналом к тому, что нужно этот конфликт как можно быстрее заканчивать. Во всяком случае нужно сводить это дело к возможности начала каких-то контактов и переговоров", - сказал он на пресс-конференции по итогам визита в Китай.Больница "Аль-Ахли" в секторе Газа 17 октября подверглась атаке. Минздрав Газы заявил, что погибли более 500 человек, большинство из них – женщины и дети. Стороны конфликта возложили вину друг на друга: в Палестине заявили, что удар нанесли израильские самолеты, а в Израиле - что в больницу попала ракета, которую неудачно запустила палестинская группировка "Исламский джихад".
сектор газа
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сектор газа, в мире, россия, владимир путин, палестина, израиль, исламский джихад, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Сектор Газа, В мире, Россия, Владимир Путин, Палестина, Израиль, Исламский джихад, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Путин назвал удар по больнице в Газе трагедией и гуманитарной катастрофой

Путин надеется, что удар по больнице в Газе будет сигналом заканчивать конфликт

© AFP 2023 / MAHMUD HAMSЛюди возле больницы "Аль-Ахли" в центре сектора Газа
Люди возле больницы Аль-Ахли в центре сектора Газа - РИА Новости, 1920, 18.10.2023
© AFP 2023 / MAHMUD HAMS
Люди возле больницы "Аль-Ахли" в центре сектора Газа
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ПЕКИН, 18 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин назвал удар по больнице в Газе трагедией и гуманитарной катастрофой и сказал, что рассчитывает, что она будет сигналом о необходимости заканчивать конфликт.
"По госпиталю - трагедия, которая там произошла - это ужасные события. Сотни убитых и сотни раненых - это, конечно, катастрофа. В одном месте, тем более в месте гуманитарного характера. Вот и я очень рассчитываю на то, что это будет сигналом к тому, что нужно этот конфликт как можно быстрее заканчивать. Во всяком случае нужно сводить это дело к возможности начала каких-то контактов и переговоров", - сказал он на пресс-конференции по итогам визита в Китай.
Больница "Аль-Ахли" в секторе Газа 17 октября подверглась атаке. Минздрав Газы заявил, что погибли более 500 человек, большинство из них – женщины и дети. Стороны конфликта возложили вину друг на друга: в Палестине заявили, что удар нанесли израильские самолеты, а в Израиле - что в больницу попала ракета, которую неудачно запустила палестинская группировка "Исламский джихад".
Последствия удара по больнице в секторе Газа
© AP Photo / Abed Khaled

Баптистская больница "Аль-Ахли" подверглась удару.

Палестинцы, спасшиеся после взрыва в больнице Аль-Ахли в Газе

Баптистская больница "Аль-Ахли" подверглась удару.

© AP Photo / Abed Khaled
1 из 8
© AP Photo / Abed Khaled

Минздрав Газы заявил, что погибли более 500 человек.

Тела погибших в результате взрыва в больнице Аль-Ахли в Газе

Минздрав Газы заявил, что погибли более 500 человек.

© AP Photo / Abed Khaled
2 из 8
© AFP 2023 / Mahmud Turkia

Большинство из них — женщины и дети.

Протесты в Триполи после взрыва в больнице Аль-Ахли в Газе

Большинство из них — женщины и дети.

© AFP 2023 / Mahmud Turkia
3 из 8
© AFP 2023 / Joseph Eid

МИД Палестины заявил, что удар нанесли израильские самолеты.

Протесты в Аккаре (Ливан) после взрыва в больнице Аль-Ахли в Газе

МИД Палестины заявил, что удар нанесли израильские самолеты.

© AFP 2023 / Joseph Eid
4 из 8
© AP Photo / Emrah Gurel

Армия Израиля утверждает, что в больницу попала ракета, которую неудачно запустила палестинская группировка "Исламский джихад".

Протесты в Стамбуле после взрыва в больнице Аль-Ахли в Газе

Армия Израиля утверждает, что в больницу попала ракета, которую неудачно запустила палестинская группировка "Исламский джихад".

© AP Photo / Emrah Gurel
5 из 8
© AP Photo / Abed Khaled

Генсек ООН Антониу Гутерреш осудил удар по больнице и заявил, что в ужасе от убийства сотен мирных граждан.

Палестинцы, спасшиеся после взрыва в больнице Аль-Ахли в секторе Газа

Генсек ООН Антониу Гутерреш осудил удар по больнице и заявил, что в ужасе от убийства сотен мирных граждан.

© AP Photo / Abed Khaled
6 из 8
© AP Photo / STR

В нескольких странах вспыхнули крупные демонстрации в поддержку Палестины.

Протесты в Марокко после взрыва в больнице Аль-Ахли в Газе

В нескольких странах вспыхнули крупные демонстрации в поддержку Палестины.

© AP Photo / STR
7 из 8
© AFP 2023 / Nemer Dawood

Они охватили не только Ближний Восток, но и Африку, Европу и Латинскую Америку.

Родственники погибших в результате взрыва в больнице Аль-Ахли в Газе

Они охватили не только Ближний Восток, но и Африку, Европу и Латинскую Америку.

© AFP 2023 / Nemer Dawood
8 из 8

Баптистская больница "Аль-Ахли" подверглась удару.

© AP Photo / Abed Khaled
1 из 8

Минздрав Газы заявил, что погибли более 500 человек.

© AP Photo / Abed Khaled
2 из 8

Большинство из них — женщины и дети.

© AFP 2023 / Mahmud Turkia
3 из 8

МИД Палестины заявил, что удар нанесли израильские самолеты.

© AFP 2023 / Joseph Eid
4 из 8

Армия Израиля утверждает, что в больницу попала ракета, которую неудачно запустила палестинская группировка "Исламский джихад".

© AP Photo / Emrah Gurel
5 из 8

Генсек ООН Антониу Гутерреш осудил удар по больнице и заявил, что в ужасе от убийства сотен мирных граждан.

© AP Photo / Abed Khaled
6 из 8

В нескольких странах вспыхнули крупные демонстрации в поддержку Палестины.

© AP Photo / STR
7 из 8

Они охватили не только Ближний Восток, но и Африку, Европу и Латинскую Америку.

© AFP 2023 / Nemer Dawood
8 из 8
 
Сектор ГазаВ миреРоссияВладимир ПутинПалестинаИзраильИсламский джихадОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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