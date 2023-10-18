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Российский посол заявил, что в больницу в Газе попали уже не первый раз - РИА Новости, 18.10.2023
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10:52 18.10.2023 (обновлено: 11:42 18.10.2023)
https://ria.ru/20231018/gaza-1903537941.html
Российский посол заявил, что в больницу в Газе попали уже не первый раз
Российский посол заявил, что в больницу в Газе попали уже не первый раз - РИА Новости, 18.10.2023
Российский посол заявил, что в больницу в Газе попали уже не первый раз
Больница "Аль-Ахли" в Газе, в которой накануне погибли 500 человек, не в первый раз стала целью для атаки, заявил посол России в Израиле Анатолий Викторов в... РИА Новости, 18.10.2023
2023-10-18T10:52
2023-10-18T11:42
россия
израиль
в мире
анатолий викторов
исламский джихад
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Больница "Аль-Ахли" в Газе, в которой накануне погибли 500 человек, не в первый раз стала целью для атаки, заявил посол России в Израиле Анатолий Викторов в эфире телеканала "Россия 24".&quot;Я бы хотел отметить в связи с этим, что, по нашей информации, это не первое попадание именно в этот госпиталь. Несколько дней назад также имело место попадание в эту больницу, но там не такие чудовищные разрушения, как в этот раз&quot;, — сказал дипломат.Сегодня официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала ракетный удар по госпиталю преступлением и актом расчеловечивания. Она подчеркнула, что произошедшее — гуманитарная катастрофа мирового масштаба.Захарова призвала Израиль и его американских партнеров предоставить спутниковые снимки, чтобы доказать непричастность к удару по клинике.Она также констатировала, что ситуация на Ближнем Востоке развивается драматически и набирает чудовищные обороты.Накануне больница "Аль-Ахли" в секторе Газа подверглась атаке. Минздрав анклава заявил, что погибли более 500 человек, большинство из них — женщины и дети. Стороны конфликта возложили вину друг на друга: в Палестине заявили, что удар нанесли израильские самолеты, а в Тель-Авиве — что в больницу попала ракета, которую неудачно запустила палестинская группировка "Исламский джихад".
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россия, израиль, в мире, анатолий викторов, исламский джихад, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Россия, Израиль, В мире, Анатолий Викторов, Исламский джихад, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Российский посол заявил, что в больницу в Газе попали уже не первый раз

Посол в Израиле Викторов: это не первое попадание в больницу в Газе

© AP Photo / Abed KhaledЖертвы удара по больнице "Аль-Ахли Аль-Маадани"
Жертвы удара по больнице Аль-Ахли Аль-Маадани - РИА Новости, 1920, 18.10.2023
© AP Photo / Abed Khaled
Жертвы удара по больнице "Аль-Ахли Аль-Маадани"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Больница "Аль-Ахли" в Газе, в которой накануне погибли 500 человек, не в первый раз стала целью для атаки, заявил посол России в Израиле Анатолий Викторов в эфире телеканала "Россия 24".
«

"Я бы хотел отметить в связи с этим, что, по нашей информации, это не первое попадание именно в этот госпиталь. Несколько дней назад также имело место попадание в эту больницу, но там не такие чудовищные разрушения, как в этот раз", — сказал дипломат.

Сегодня официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала ракетный удар по госпиталю преступлением и актом расчеловечивания. Она подчеркнула, что произошедшее — гуманитарная катастрофа мирового масштаба.
Захарова призвала Израиль и его американских партнеров предоставить спутниковые снимки, чтобы доказать непричастность к удару по клинике.
Последствия удара по больнице в секторе Газа
© AP Photo / Abed Khaled

Баптистская больница "Аль-Ахли" подверглась удару.

Палестинцы, спасшиеся после взрыва в больнице Аль-Ахли в Газе

Баптистская больница "Аль-Ахли" подверглась удару.

© AP Photo / Abed Khaled
1 из 8
© AP Photo / Abed Khaled

Минздрав Газы заявил, что погибли более 500 человек.

Тела погибших в результате взрыва в больнице Аль-Ахли в Газе

Минздрав Газы заявил, что погибли более 500 человек.

© AP Photo / Abed Khaled
2 из 8
© AFP 2023 / Mahmud Turkia

Большинство из них — женщины и дети.

Протесты в Триполи после взрыва в больнице Аль-Ахли в Газе

Большинство из них — женщины и дети.

© AFP 2023 / Mahmud Turkia
3 из 8
© AFP 2023 / Joseph Eid

МИД Палестины заявил, что удар нанесли израильские самолеты.

Протесты в Аккаре (Ливан) после взрыва в больнице Аль-Ахли в Газе

МИД Палестины заявил, что удар нанесли израильские самолеты.

© AFP 2023 / Joseph Eid
4 из 8
© AP Photo / Emrah Gurel

Армия Израиля утверждает, что в больницу попала ракета, которую неудачно запустила палестинская группировка "Исламский джихад".

Протесты в Стамбуле после взрыва в больнице Аль-Ахли в Газе

Армия Израиля утверждает, что в больницу попала ракета, которую неудачно запустила палестинская группировка "Исламский джихад".

© AP Photo / Emrah Gurel
5 из 8
© AP Photo / Abed Khaled

Генсек ООН Антониу Гутерреш осудил удар по больнице и заявил, что в ужасе от убийства сотен мирных граждан.

Палестинцы, спасшиеся после взрыва в больнице Аль-Ахли в секторе Газа

Генсек ООН Антониу Гутерреш осудил удар по больнице и заявил, что в ужасе от убийства сотен мирных граждан.

© AP Photo / Abed Khaled
6 из 8
© AP Photo / STR

В нескольких странах вспыхнули крупные демонстрации в поддержку Палестины.

Протесты в Марокко после взрыва в больнице Аль-Ахли в Газе

В нескольких странах вспыхнули крупные демонстрации в поддержку Палестины.

© AP Photo / STR
7 из 8
© AFP 2023 / Nemer Dawood

Они охватили не только Ближний Восток, но и Африку, Европу и Латинскую Америку.

Родственники погибших в результате взрыва в больнице Аль-Ахли в Газе

Они охватили не только Ближний Восток, но и Африку, Европу и Латинскую Америку.

© AFP 2023 / Nemer Dawood
8 из 8

Баптистская больница "Аль-Ахли" подверглась удару.

© AP Photo / Abed Khaled
1 из 8

Минздрав Газы заявил, что погибли более 500 человек.

© AP Photo / Abed Khaled
2 из 8

Большинство из них — женщины и дети.

© AFP 2023 / Mahmud Turkia
3 из 8

МИД Палестины заявил, что удар нанесли израильские самолеты.

© AFP 2023 / Joseph Eid
4 из 8

Армия Израиля утверждает, что в больницу попала ракета, которую неудачно запустила палестинская группировка "Исламский джихад".

© AP Photo / Emrah Gurel
5 из 8

Генсек ООН Антониу Гутерреш осудил удар по больнице и заявил, что в ужасе от убийства сотен мирных граждан.

© AP Photo / Abed Khaled
6 из 8

В нескольких странах вспыхнули крупные демонстрации в поддержку Палестины.

© AP Photo / STR
7 из 8

Они охватили не только Ближний Восток, но и Африку, Европу и Латинскую Америку.

© AFP 2023 / Nemer Dawood
8 из 8
Она также констатировала, что ситуация на Ближнем Востоке развивается драматически и набирает чудовищные обороты.
Накануне больница "Аль-Ахли" в секторе Газа подверглась атаке. Минздрав анклава заявил, что погибли более 500 человек, большинство из них — женщины и дети. Стороны конфликта возложили вину друг на друга: в Палестине заявили, что удар нанесли израильские самолеты, а в Тель-Авиве — что в больницу попала ракета, которую неудачно запустила палестинская группировка "Исламский джихад".
 
РоссияИзраильВ миреАнатолий ВикторовИсламский джихадОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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