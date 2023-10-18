https://ria.ru/20231018/gaza-1903537941.html

Российский посол заявил, что в больницу в Газе попали уже не первый раз

Российский посол заявил, что в больницу в Газе попали уже не первый раз - РИА Новости, 18.10.2023

Российский посол заявил, что в больницу в Газе попали уже не первый раз

Больница "Аль-Ахли" в Газе, в которой накануне погибли 500 человек, не в первый раз стала целью для атаки, заявил посол России в Израиле Анатолий Викторов в... РИА Новости, 18.10.2023

2023-10-18T10:52

2023-10-18T10:52

2023-10-18T11:42

россия

израиль

в мире

анатолий викторов

исламский джихад

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Больница "Аль-Ахли" в Газе, в которой накануне погибли 500 человек, не в первый раз стала целью для атаки, заявил посол России в Израиле Анатолий Викторов в эфире телеканала "Россия 24"."Я бы хотел отметить в связи с этим, что, по нашей информации, это не первое попадание именно в этот госпиталь. Несколько дней назад также имело место попадание в эту больницу, но там не такие чудовищные разрушения, как в этот раз", — сказал дипломат.Сегодня официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала ракетный удар по госпиталю преступлением и актом расчеловечивания. Она подчеркнула, что произошедшее — гуманитарная катастрофа мирового масштаба.Захарова призвала Израиль и его американских партнеров предоставить спутниковые снимки, чтобы доказать непричастность к удару по клинике.Она также констатировала, что ситуация на Ближнем Востоке развивается драматически и набирает чудовищные обороты.Накануне больница "Аль-Ахли" в секторе Газа подверглась атаке. Минздрав анклава заявил, что погибли более 500 человек, большинство из них — женщины и дети. Стороны конфликта возложили вину друг на друга: в Палестине заявили, что удар нанесли израильские самолеты, а в Тель-Авиве — что в больницу попала ракета, которую неудачно запустила палестинская группировка "Исламский джихад".

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израиль

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, израиль, в мире, анатолий викторов, исламский джихад, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году