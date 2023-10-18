https://ria.ru/20231018/gaza-1903533576.html

Глава ВОЗ попросил немедленного доступа в сектор Газа

Глава ВОЗ попросил немедленного доступа в сектор Газа - РИА Новости, 18.10.2023

Глава ВОЗ попросил немедленного доступа в сектор Газа

Глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус просит немедленного доступа в сектор Газа для доставки жизненно важных грузов, ситуация на месте выходит из под контроля,... РИА Новости, 18.10.2023

2023-10-18T10:29

2023-10-18T10:29

2023-10-18T10:44

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воз

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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ЖЕНЕВА, 18 окт - РИА Новости. Глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус просит немедленного доступа в сектор Газа для доставки жизненно важных грузов, ситуация на месте выходит из под контроля, соответствующее заявление он опубликовал в своем аккаунте в соцсети X. "Ситуация в Газе выходит из-под контроля. Каждую секунду, пока мы ждем отправки туда медицинской помощи, мы теряем жизни. В течение последних четырех дней грузы ВОЗ были заблокированы на границе (с Египтом - ред.). Нам нужен немедленный доступ, чтобы начать доставку жизненно важных грузов. Нам нужно, чтобы насилие со всех сторон прекратилось", - говорится в сообщении.Больница "Аль-Ахли" в секторе Газа 17 октября подверглась атаке. Минздрав Газы заявил, что погибли более 500 человек, большинство из них – женщины и дети. Стороны конфликта возложили вину друг на друга: в Палестине заявили, что удар нанесли израильские самолеты, а в Израиле – что в больницу попала ракета, которую неудачно запустила палестинская группировка "Исламский джихад".Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". Кроме того, после массированных ракетных ударов бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: приостановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.Число жертв в секторе Газа достигло около трех тысяч человек, а погибших жителей Израиля превысило тысячу, несколько тысяч израильтян и палестинцев получили ранения. Сообщалось о нескольких погибших и пропавших без вести россиянах, а также гражданах других стран. По разным данным, в плену у ХАМАС может находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных.МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.

https://ria.ru/20231010/preduprezhdenie-1901620691.html

https://ria.ru/20231017/uroki-1903205319.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, египет, воз, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, палестина, израиль, хамас