https://ria.ru/20231018/gaza-1903527522.html

ЦАХАЛ обвинил "Исламский джихад" в ударе по больнице в Газе

ЦАХАЛ обвинил "Исламский джихад" в ударе по больнице в Газе - РИА Новости, 18.10.2023

ЦАХАЛ обвинил "Исламский джихад" в ударе по больнице в Газе

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) завершила проверку в связи с ударом по больнице в секторе Газа и заявляет, что ответственность за атаку лежит на группировке... РИА Новости, 18.10.2023

2023-10-18T09:57

2023-10-18T09:57

2023-10-18T10:34

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исламский джихад

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

палестина

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ТЕЛЬ-АВИВ, 18 окт - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) завершила проверку в связи с ударом по больнице в секторе Газа и заявляет, что ответственность за атаку лежит на группировке "Исламский джихад", сообщил на брифинге пресс-секретарь ЦАХАЛ бригадный генерал Даниэль Хагари."Армия обороны Израиля завершила анализ последствий и может подтвердить, что ответственность за удар по больнице Аль-Ахли в секторе Газа несет "Исламский джихад", - заявил Хагари.По данным ЦАХАЛ, в момент, когда появились сообщения о взрыве в больнице, группировка "Исламский джихад" выпустила 10 ракет по Израилю с близлежащего кладбища. "По данным нашей разведки, ХАМАС проверил сообщения, понял, что это была ракета "Исламского джихада", которая дала осечку, и решил начать глобальную кампанию в СМИ, чтобы скрыть то, что произошло на самом деле. Они дошли до того, что раздули число жертв", - отметил Хагари.Больница "Аль-Ахли" в секторе Газа 17 октября подверглась атаке. Минздрав Газы заявил, что погибли более 500 человек, большинство из них – женщины и дети. Стороны конфликта возложили вину друг на друга: в Палестине заявили, что удар нанесли израильские самолеты, а в Израиле – что в больницу попала ракета, которую неудачно запустила палестинская группировка "Исламский джихад".

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, израиль, исламский джихад, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, палестина