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ЦАХАЛ обвинил "Исламский джихад" в ударе по больнице в Газе - РИА Новости, 18.10.2023
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09:57 18.10.2023 (обновлено: 10:34 18.10.2023)
https://ria.ru/20231018/gaza-1903527522.html
ЦАХАЛ обвинил "Исламский джихад" в ударе по больнице в Газе
ЦАХАЛ обвинил "Исламский джихад" в ударе по больнице в Газе - РИА Новости, 18.10.2023
ЦАХАЛ обвинил "Исламский джихад" в ударе по больнице в Газе
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) завершила проверку в связи с ударом по больнице в секторе Газа и заявляет, что ответственность за атаку лежит на группировке... РИА Новости, 18.10.2023
2023-10-18T09:57
2023-10-18T10:34
в мире
израиль
исламский джихад
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
палестина
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ТЕЛЬ-АВИВ, 18 окт - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) завершила проверку в связи с ударом по больнице в секторе Газа и заявляет, что ответственность за атаку лежит на группировке "Исламский джихад", сообщил на брифинге пресс-секретарь ЦАХАЛ бригадный генерал Даниэль Хагари."Армия обороны Израиля завершила анализ последствий и может подтвердить, что ответственность за удар по больнице Аль-Ахли в секторе Газа несет "Исламский джихад", - заявил Хагари.По данным ЦАХАЛ, в момент, когда появились сообщения о взрыве в больнице, группировка "Исламский джихад" выпустила 10 ракет по Израилю с близлежащего кладбища. "По данным нашей разведки, ХАМАС проверил сообщения, понял, что это была ракета "Исламского джихада", которая дала осечку, и решил начать глобальную кампанию в СМИ, чтобы скрыть то, что произошло на самом деле. Они дошли до того, что раздули число жертв", - отметил Хагари.Больница "Аль-Ахли" в секторе Газа 17 октября подверглась атаке. Минздрав Газы заявил, что погибли более 500 человек, большинство из них – женщины и дети. Стороны конфликта возложили вину друг на друга: в Палестине заявили, что удар нанесли израильские самолеты, а в Израиле – что в больницу попала ракета, которую неудачно запустила палестинская группировка "Исламский джихад".
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в мире, израиль, исламский джихад, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, палестина
В мире, Израиль, Исламский джихад, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Палестина
ЦАХАЛ обвинил "Исламский джихад" в ударе по больнице в Газе

ЦАХАЛ возложил на "Исламский джихад" ответственность за удар по больнице в Газе

© AP Photo / Abed KhaledТела погибших в результате взрыва в больнице Аль-Ахли в Газе
Тела погибших в результате взрыва в больнице Аль-Ахли в Газе - РИА Новости, 1920, 18.10.2023
© AP Photo / Abed Khaled
Тела погибших в результате взрыва в больнице Аль-Ахли в Газе
Читать ria.ru в
ТЕЛЬ-АВИВ, 18 окт - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) завершила проверку в связи с ударом по больнице в секторе Газа и заявляет, что ответственность за атаку лежит на группировке "Исламский джихад", сообщил на брифинге пресс-секретарь ЦАХАЛ бригадный генерал Даниэль Хагари.
"Армия обороны Израиля завершила анализ последствий и может подтвердить, что ответственность за удар по больнице Аль-Ахли в секторе Газа несет "Исламский джихад", - заявил Хагари.
Последствия удара по больнице в секторе Газа
© AP Photo / Abed Khaled

Баптистская больница "Аль-Ахли" подверглась удару.

Палестинцы, спасшиеся после взрыва в больнице Аль-Ахли в Газе

Баптистская больница "Аль-Ахли" подверглась удару.

© AP Photo / Abed Khaled
1 из 8
© AP Photo / Abed Khaled

Минздрав Газы заявил, что погибли более 500 человек.

Тела погибших в результате взрыва в больнице Аль-Ахли в Газе

Минздрав Газы заявил, что погибли более 500 человек.

© AP Photo / Abed Khaled
2 из 8
© AFP 2023 / Mahmud Turkia

Большинство из них — женщины и дети.

Протесты в Триполи после взрыва в больнице Аль-Ахли в Газе

Большинство из них — женщины и дети.

© AFP 2023 / Mahmud Turkia
3 из 8
© AFP 2023 / Joseph Eid

МИД Палестины заявил, что удар нанесли израильские самолеты.

Протесты в Аккаре (Ливан) после взрыва в больнице Аль-Ахли в Газе

МИД Палестины заявил, что удар нанесли израильские самолеты.

© AFP 2023 / Joseph Eid
4 из 8
© AP Photo / Emrah Gurel

Армия Израиля утверждает, что в больницу попала ракета, которую неудачно запустила палестинская группировка "Исламский джихад".

Протесты в Стамбуле после взрыва в больнице Аль-Ахли в Газе

Армия Израиля утверждает, что в больницу попала ракета, которую неудачно запустила палестинская группировка "Исламский джихад".

© AP Photo / Emrah Gurel
5 из 8
© AP Photo / Abed Khaled

Генсек ООН Антониу Гутерреш осудил удар по больнице и заявил, что в ужасе от убийства сотен мирных граждан.

Палестинцы, спасшиеся после взрыва в больнице Аль-Ахли в секторе Газа

Генсек ООН Антониу Гутерреш осудил удар по больнице и заявил, что в ужасе от убийства сотен мирных граждан.

© AP Photo / Abed Khaled
6 из 8
© AP Photo / STR

В нескольких странах вспыхнули крупные демонстрации в поддержку Палестины.

Протесты в Марокко после взрыва в больнице Аль-Ахли в Газе

В нескольких странах вспыхнули крупные демонстрации в поддержку Палестины.

© AP Photo / STR
7 из 8
© AFP 2023 / Nemer Dawood

Они охватили не только Ближний Восток, но и Африку, Европу и Латинскую Америку.

Родственники погибших в результате взрыва в больнице Аль-Ахли в Газе

Они охватили не только Ближний Восток, но и Африку, Европу и Латинскую Америку.

© AFP 2023 / Nemer Dawood
8 из 8

Баптистская больница "Аль-Ахли" подверглась удару.

© AP Photo / Abed Khaled
1 из 8

Минздрав Газы заявил, что погибли более 500 человек.

© AP Photo / Abed Khaled
2 из 8

Большинство из них — женщины и дети.

© AFP 2023 / Mahmud Turkia
3 из 8

МИД Палестины заявил, что удар нанесли израильские самолеты.

© AFP 2023 / Joseph Eid
4 из 8

Армия Израиля утверждает, что в больницу попала ракета, которую неудачно запустила палестинская группировка "Исламский джихад".

© AP Photo / Emrah Gurel
5 из 8

Генсек ООН Антониу Гутерреш осудил удар по больнице и заявил, что в ужасе от убийства сотен мирных граждан.

© AP Photo / Abed Khaled
6 из 8

В нескольких странах вспыхнули крупные демонстрации в поддержку Палестины.

© AP Photo / STR
7 из 8

Они охватили не только Ближний Восток, но и Африку, Европу и Латинскую Америку.

© AFP 2023 / Nemer Dawood
8 из 8
По данным ЦАХАЛ, в момент, когда появились сообщения о взрыве в больнице, группировка "Исламский джихад" выпустила 10 ракет по Израилю с близлежащего кладбища.
"По данным нашей разведки, ХАМАС проверил сообщения, понял, что это была ракета "Исламского джихада", которая дала осечку, и решил начать глобальную кампанию в СМИ, чтобы скрыть то, что произошло на самом деле. Они дошли до того, что раздули число жертв", - отметил Хагари.
Больница "Аль-Ахли" в секторе Газа 17 октября подверглась атаке. Минздрав Газы заявил, что погибли более 500 человек, большинство из них – женщины и дети. Стороны конфликта возложили вину друг на друга: в Палестине заявили, что удар нанесли израильские самолеты, а в Израиле – что в больницу попала ракета, которую неудачно запустила палестинская группировка "Исламский джихад".
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В миреИзраильИсламский джихадОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуПалестина
 
 
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