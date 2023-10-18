https://ria.ru/20231018/gaza-1903517532.html

Глава ОБСЕ шокирован разрушением больницы и школы в Газе

Глава ОБСЕ шокирован разрушением больницы и школы в Газе - РИА Новости, 18.10.2023

Глава ОБСЕ шокирован разрушением больницы и школы в Газе

Глава МИД Республики Северная Македония Буяр Османи, председательствующий в ОБСЕ, заявил, что шокирован разрушением больницы и школы в Газе, призвал уважать... РИА Новости, 18.10.2023

2023-10-18T09:30

2023-10-18T09:30

2023-10-18T09:58

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израиль

сектор газа

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Глава МИД Республики Северная Македония Буяр Османи, председательствующий в ОБСЕ, заявил, что шокирован разрушением больницы и школы в Газе, призвал уважать международное право и привлечь виновных к ответственности."Шокирован разрушением больницы и школы в Газе, жертвами стали сотни гражданских лиц. Мы вновь призываем к соблюдению международного гуманитарного права... Виновные должны быть привлечены к ответственности", - написал Османи на своей странице в соцсети X.Больница "Аль-Ахли" в секторе Газа 17 октября подверглась атаке. Минздрав Газы заявил, что погибли более 500 человек, большинство из них – женщины и дети. Стороны конфликта возложили вину за атаку друг на друга: в Палестине заявили, что удар нанесли израильские самолеты, а в Израиле – что в больницу попала ракета, которую неудачно запустила палестинская группировка "Исламский джихад".Во множестве стран вспыхнули крупные демонстрации в поддержку Палестины, в ряде городов – у посольств и консульств Израиля и США, а где-то – у французских миссий. Такие акции прошли не только на Ближнем Востоке, но и в Африке, Европе и Латинской Америке.Власти ряда стран возложили ответственность за атаку на Израиль. С такими заявлениями выступили в Турции, Египте, Иордании, Сирии, Ираке, Венесуэле и на Кубе, а президент Ирана назвал виновными Израиль и США. Также Израиль обвинил глава комиссии Африканского союза.В ряде других стран выступили с осуждением атаки, не выделяя виновных. Так высказались глава дипломатии Евросоюза, президент Франции, а также министерства иностранных дел Нидерландов, Испании и Великобритании. В США не назвали конкретно, на кого возлагают вину за трагедию, однако вскоре после нее в Пентагоне призвали Израиль соблюдать "законы войны", а в Белом доме заявили, что президент Джо Байден намерен "как друг" поставить перед Израилем "несколько трудных вопросов".Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев назвал удар по больнице в секторе Газа военным преступлением. Финальную ответственность за него он возложил на США, которые "цинично зарабатывают на войнах в разных странах и на разных континентах" и "бездумно раздают колоссальные деньги на оружие, загружая свой ВПК".

https://ria.ru/20231018/zaschita-1903487983.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

обсе, в мире, израиль, сектор газа, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году