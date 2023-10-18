https://ria.ru/20231018/gaza-1903517532.html
Глава ОБСЕ шокирован разрушением больницы и школы в Газе
Глава ОБСЕ шокирован разрушением больницы и школы в Газе - РИА Новости, 18.10.2023
Глава ОБСЕ шокирован разрушением больницы и школы в Газе
Глава МИД Республики Северная Македония Буяр Османи, председательствующий в ОБСЕ, заявил, что шокирован разрушением больницы и школы в Газе, призвал уважать... РИА Новости, 18.10.2023
2023-10-18T09:30
2023-10-18T09:30
2023-10-18T09:58
обсе
в мире
израиль
сектор газа
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/11/1903299226_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_93d18a6c3684ea0c1ece1602032767d6.jpg
МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Глава МИД Республики Северная Македония Буяр Османи, председательствующий в ОБСЕ, заявил, что шокирован разрушением больницы и школы в Газе, призвал уважать международное право и привлечь виновных к ответственности."Шокирован разрушением больницы и школы в Газе, жертвами стали сотни гражданских лиц. Мы вновь призываем к соблюдению международного гуманитарного права... Виновные должны быть привлечены к ответственности", - написал Османи на своей странице в соцсети X.Больница "Аль-Ахли" в секторе Газа 17 октября подверглась атаке. Минздрав Газы заявил, что погибли более 500 человек, большинство из них – женщины и дети. Стороны конфликта возложили вину за атаку друг на друга: в Палестине заявили, что удар нанесли израильские самолеты, а в Израиле – что в больницу попала ракета, которую неудачно запустила палестинская группировка "Исламский джихад".Во множестве стран вспыхнули крупные демонстрации в поддержку Палестины, в ряде городов – у посольств и консульств Израиля и США, а где-то – у французских миссий. Такие акции прошли не только на Ближнем Востоке, но и в Африке, Европе и Латинской Америке.Власти ряда стран возложили ответственность за атаку на Израиль. С такими заявлениями выступили в Турции, Египте, Иордании, Сирии, Ираке, Венесуэле и на Кубе, а президент Ирана назвал виновными Израиль и США. Также Израиль обвинил глава комиссии Африканского союза.В ряде других стран выступили с осуждением атаки, не выделяя виновных. Так высказались глава дипломатии Евросоюза, президент Франции, а также министерства иностранных дел Нидерландов, Испании и Великобритании. В США не назвали конкретно, на кого возлагают вину за трагедию, однако вскоре после нее в Пентагоне призвали Израиль соблюдать "законы войны", а в Белом доме заявили, что президент Джо Байден намерен "как друг" поставить перед Израилем "несколько трудных вопросов".Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев назвал удар по больнице в секторе Газа военным преступлением. Финальную ответственность за него он возложил на США, которые "цинично зарабатывают на войнах в разных странах и на разных континентах" и "бездумно раздают колоссальные деньги на оружие, загружая свой ВПК".
https://ria.ru/20231018/zaschita-1903487983.html
https://ria.ru/20231018/izrail-1903511370.html
израиль
сектор газа
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/11/1903299226_202:0:2933:2048_1920x0_80_0_0_14e4b98fadb704a6f3cb5868eecc767e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
обсе, в мире, израиль, сектор газа, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
ОБСЕ, В мире, Израиль, Сектор Газа, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Глава ОБСЕ шокирован разрушением больницы и школы в Газе
В ОБСЕ призвали привлечь виновных разрушении больницы в Газе к ответственности
МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Глава МИД Республики Северная Македония Буяр Османи, председательствующий в ОБСЕ, заявил, что шокирован разрушением больницы и школы в Газе, призвал уважать международное право и привлечь виновных к ответственности.
"Шокирован разрушением больницы и школы в Газе, жертвами стали сотни гражданских лиц. Мы вновь призываем к соблюдению международного гуманитарного права... Виновные должны быть привлечены к ответственности", - написал Османи на своей странице в соцсети X.
Больница "Аль-Ахли" в секторе Газа 17 октября подверглась атаке. Минздрав Газы заявил, что погибли более 500 человек, большинство из них – женщины и дети. Стороны конфликта возложили вину за атаку друг на друга: в Палестине
заявили, что удар нанесли израильские самолеты, а в Израиле
– что в больницу попала ракета, которую неудачно запустила палестинская группировка "Исламский джихад
".
Во множестве стран вспыхнули крупные демонстрации в поддержку Палестины, в ряде городов – у посольств и консульств Израиля и США
, а где-то – у французских миссий. Такие акции прошли не только на Ближнем Востоке
, но и в Африке
, Европе
и Латинской Америке
.
Аббас назвал действия Израиля "военной резней"
Власти ряда стран возложили ответственность за атаку на Израиль. С такими заявлениями выступили в Турции, Египте, Иордании, Сирии, Ираке, Венесуэле и на Кубе, а президент Ирана назвал виновными Израиль и США. Также Израиль обвинил глава комиссии Африканского союза.
В ряде других стран выступили с осуждением атаки, не выделяя виновных. Так высказались глава дипломатии Евросоюза, президент Франции, а также министерства иностранных дел Нидерландов, Испании и Великобритании. В США не назвали конкретно, на кого возлагают вину за трагедию, однако вскоре после нее в Пентагоне призвали Израиль соблюдать "законы войны", а в Белом доме заявили, что президент Джо Байден намерен "как друг" поставить перед Израилем "несколько трудных вопросов".
Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев
назвал удар по больнице в секторе Газа военным преступлением. Финальную ответственность за него он возложил на США, которые "цинично зарабатывают на войнах в разных странах и на разных континентах" и "бездумно раздают колоссальные деньги на оружие, загружая свой ВПК".
Армия Израиля заявила, что ликвидировала одного из командиров ХАМАС