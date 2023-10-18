https://ria.ru/20231018/franshiza-1903336149.html
КМСП и сельхозпроизводители тестируют франшизу "Фермерский островок"
КМСП и сельхозпроизводители тестируют франшизу "Фермерский островок" - РИА Новости, 18.10.2023
КМСП и сельхозпроизводители тестируют франшизу "Фермерский островок"
Региональные сельхозпроизводители совместно с Корпорацией МСП (КМСП) начали тестировать созданную корпорацией франшизу "Фермерский островок", сообщает... РИА Новости, 18.10.2023
2023-10-18T10:00
2023-10-18T10:00
2023-10-18T10:00
в россии
корпорация мсп
сельхозпродукция
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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Региональные сельхозпроизводители совместно с Корпорацией МСП (КМСП) начали тестировать созданную корпорацией франшизу "Фермерский островок", сообщает пресс-служба института развития.В тесте франшизы примут участие порядка 30 торговых объектов, по его итогам предприниматели получат готовое решение для создания и управления объектами по продаже фермерских продуктов, уточняется в сообщении."Открытие франшизы – логичное развитие проекта "Фермерский островок" после стадии пилота. Опыт организации более 50 "островков" помог создать четкие инструкции, благодаря которым предприниматели смогут снизить риски при открытии бизнеса, сэкономят время и деньги на запуске торгового объекта", – пояснил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич, добавив, что КМСП будет сопровождать франчайзинг на каждом этапе развития "Фермерского островка".Первый открытый по франшизе в рамках теста "островок" появился в столице Республики Коми - Сыктывкаре. Оператором торговых объектов проекта стало ООО "Аква плюс"."Наша компания 18 лет успешно принимает участие в обеспечении жителей республики чистой водой. Теперь мы поставили цель снабдить сыктывкарцев ещё и экологически чистыми местными продуктами. Не сомневаюсь, что дело пойдёт, и количество "Фермерских островков", как и поставщиков, в Коми будет расти", - отметил генеральный директор ООО "Аква плюс" Евгений Осипов.Проект в Коми реализуется при поддержке министерства сельского хозяйства и потребительского рынка республики, которое оказывает оператору как консультационную, так и финансовую помощь по оснащению торговых объектов необходимым оборудованием. При необходимости оператору предоставляется льготный кредит через дочернюю организацию Корпорации МСП – МСП Банк.Развитие сети "Фермерских островков" происходит в рамках реализации национального проекта "Малое и среднее предпринимательство", который курирует первый вице-премьер Андрей Белоусов.
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корпорация мсп, сельхозпродукция, республика коми
В России, Корпорация МСП, сельхозпродукция, Республика Коми
МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Региональные сельхозпроизводители совместно с Корпорацией МСП (КМСП) начали тестировать созданную корпорацией франшизу "Фермерский островок", сообщает пресс-служба института развития.
В тесте франшизы примут участие порядка 30 торговых объектов, по его итогам предприниматели получат готовое решение для создания и управления объектами по продаже фермерских продуктов, уточняется в сообщении.
"Открытие франшизы – логичное развитие проекта "Фермерский островок" после стадии пилота. Опыт организации более 50 "островков" помог создать четкие инструкции, благодаря которым предприниматели смогут снизить риски при открытии бизнеса, сэкономят время и деньги на запуске торгового объекта", – пояснил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич, добавив, что КМСП будет сопровождать франчайзинг на каждом этапе развития "Фермерского островка".
Первый открытый по франшизе в рамках теста "островок" появился в столице Республики Коми - Сыктывкаре. Оператором торговых объектов проекта стало ООО "Аква плюс".
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"Наша компания 18 лет успешно принимает участие в обеспечении жителей республики чистой водой. Теперь мы поставили цель снабдить сыктывкарцев ещё и экологически чистыми местными продуктами. Не сомневаюсь, что дело пойдёт, и количество "Фермерских островков", как и поставщиков, в Коми будет расти", - отметил генеральный директор ООО "Аква плюс" Евгений Осипов.
Проект в Коми реализуется при поддержке министерства сельского хозяйства и потребительского рынка республики, которое оказывает оператору как консультационную, так и финансовую помощь по оснащению торговых объектов необходимым оборудованием. При необходимости оператору предоставляется льготный кредит через дочернюю организацию Корпорации МСП – МСП Банк.
Развитие сети "Фермерских островков" происходит в рамках реализации национального проекта "Малое и среднее предпринимательство", который курирует первый вице-премьер Андрей Белоусов.