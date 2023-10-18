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Учащихся Москвы приглашают на ежегодный фестиваль "Звездные дети" - РИА Новости, 18.10.2023
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Учащихся Москвы приглашают на ежегодный фестиваль "Звездные дети"
Учащихся Москвы приглашают на ежегодный фестиваль "Звездные дети" - РИА Новости, 18.10.2023
Учащихся Москвы приглашают на ежегодный фестиваль "Звездные дети"
Представить свои таланты участники смогут в пяти номинациях; фестиваль-номинация "Звездные дети" состоится в двенадцатый раз; его цель – подведение итогов... РИА Новости, 18.10.2023
2023-10-18T13:23
2023-10-18T13:23
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МОСКВА, 18 окт – пресс-служба Всероссийской федерации художественной гимнастики. Представить свои таланты участники смогут в пяти номинациях; фестиваль-номинация "Звездные дети" состоится в двенадцатый раз; его цель – подведение итогов работы образовательных учреждений дополнительного образования, патриотическое и эстетическое воспитание школьников. Юных жителей столицы приглашают на XII Московский открытый фестиваль-номинацию "Звездные дети". Его организаторы – Московский центр воспитательных практик и Международная Академия спорта.Принять участие в ежегодном культурно-спортивном мероприятии могут представители театрального искусства, оригинального и циркового жанра, спортсмены, танцоры, музыканты в возрасте от пяти лет и старше как индивидуально, так и в составе команды.Фестиваль состоит из отборочного и финального этапов, а также гала-спектакля. Свои таланты участники могут представить в пяти номинациях: "Мир образа в движении", "Краски голоса и ритма", "Искусство гимнастики", "Спорт и музыка" и "Гармония музыки и движения".В финале выступят учащиеся, успешно прошедшие первый этап конкурсного отбора. Жюри, в состав которого войдут спортсмены, тренеры, авторитетные специалисты в области гимнастики, культуры, циркового, музыкального и хореографического искусства, определит лауреатов и победителей. Председатель Жюри- Ольга Сергеевна Капранова, заслуженный мастер спорта России, десятикратная чемпионка мира, многократная чемпионка Европы по художественной гимнастике.Фестиваль завершится официальной церемонией награждения и гала-спектаклем "Хрустальный башмачок" по мотивам сказки Шарля Перро "Золушка". На одной сцене выступят участники Фестиваля и всемирно известные гимнастки- Олимпийские чемпионки, Чемпионки мира, Европы, России, артисты театра и балета.Церемония награждения и Гала-спектакль состоятся 28 октября во Дворце гимнастики Ирины Винер (Москва ул. Лужники, д.24, стр.24). Мероприятие будет транслироваться в прямом эфире на порталах организаторов.РекламаФестиваль-номинация "Звездные дети" (0+)ООО "ВФХГ" ИНН 7704010223erid: 4CQwVszH9pUnJiHzbvX
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пресс-релизы
Пресс-релизы

Учащихся Москвы приглашают на ежегодный фестиваль "Звездные дети"

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкРоссийские гимнастки после окончания показательных выступлений на гала-шоу чемпионата России по художественной гимнастике в Москве. В центре на третьем плане - президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова
Российские гимнастки после окончания показательных выступлений на гала-шоу чемпионата России по художественной гимнастике в Москве. В центре на третьем плане - президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова - РИА Новости, 1920, 18.10.2023
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МОСКВА, 18 окт – пресс-служба Всероссийской федерации художественной гимнастики. Представить свои таланты участники смогут в пяти номинациях; фестиваль-номинация "Звездные дети" состоится в двенадцатый раз; его цель – подведение итогов работы образовательных учреждений дополнительного образования, патриотическое и эстетическое воспитание школьников.
Юных жителей столицы приглашают на XII Московский открытый фестиваль-номинацию "Звездные дети". Его организаторы – Московский центр воспитательных практик и Международная Академия спорта.
Принять участие в ежегодном культурно-спортивном мероприятии могут представители театрального искусства, оригинального и циркового жанра, спортсмены, танцоры, музыканты в возрасте от пяти лет и старше как индивидуально, так и в составе команды.
Фестиваль состоит из отборочного и финального этапов, а также гала-спектакля. Свои таланты участники могут представить в пяти номинациях: "Мир образа в движении", "Краски голоса и ритма", "Искусство гимнастики", "Спорт и музыка" и "Гармония музыки и движения".
В финале выступят учащиеся, успешно прошедшие первый этап конкурсного отбора. Жюри, в состав которого войдут спортсмены, тренеры, авторитетные специалисты в области гимнастики, культуры, циркового, музыкального и хореографического искусства, определит лауреатов и победителей. Председатель Жюри- Ольга Сергеевна Капранова, заслуженный мастер спорта России, десятикратная чемпионка мира, многократная чемпионка Европы по художественной гимнастике.
Фестиваль завершится официальной церемонией награждения и гала-спектаклем "Хрустальный башмачок" по мотивам сказки Шарля Перро "Золушка". На одной сцене выступят участники Фестиваля и всемирно известные гимнастки- Олимпийские чемпионки, Чемпионки мира, Европы, России, артисты театра и балета.
Церемония награждения и Гала-спектакль состоятся 28 октября во Дворце гимнастики Ирины Винер (Москва ул. Лужники, д.24, стр.24). Мероприятие будет транслироваться в прямом эфире на порталах организаторов.
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Фестиваль-номинация "Звездные дети" (0+)
ООО "ВФХГ" ИНН 7704010223
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