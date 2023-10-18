https://ria.ru/20231018/festival-1903546846.html

Учащихся Москвы приглашают на ежегодный фестиваль "Звездные дети"

Учащихся Москвы приглашают на ежегодный фестиваль "Звездные дети" - РИА Новости, 18.10.2023

Учащихся Москвы приглашают на ежегодный фестиваль "Звездные дети"

Представить свои таланты участники смогут в пяти номинациях; фестиваль-номинация "Звездные дети" состоится в двенадцатый раз; его цель – подведение итогов... РИА Новости, 18.10.2023

2023-10-18T13:23

2023-10-18T13:23

2023-10-18T13:23

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МОСКВА, 18 окт – пресс-служба Всероссийской федерации художественной гимнастики. Представить свои таланты участники смогут в пяти номинациях; фестиваль-номинация "Звездные дети" состоится в двенадцатый раз; его цель – подведение итогов работы образовательных учреждений дополнительного образования, патриотическое и эстетическое воспитание школьников. Юных жителей столицы приглашают на XII Московский открытый фестиваль-номинацию "Звездные дети". Его организаторы – Московский центр воспитательных практик и Международная Академия спорта.Принять участие в ежегодном культурно-спортивном мероприятии могут представители театрального искусства, оригинального и циркового жанра, спортсмены, танцоры, музыканты в возрасте от пяти лет и старше как индивидуально, так и в составе команды.Фестиваль состоит из отборочного и финального этапов, а также гала-спектакля. Свои таланты участники могут представить в пяти номинациях: "Мир образа в движении", "Краски голоса и ритма", "Искусство гимнастики", "Спорт и музыка" и "Гармония музыки и движения".В финале выступят учащиеся, успешно прошедшие первый этап конкурсного отбора. Жюри, в состав которого войдут спортсмены, тренеры, авторитетные специалисты в области гимнастики, культуры, циркового, музыкального и хореографического искусства, определит лауреатов и победителей. Председатель Жюри- Ольга Сергеевна Капранова, заслуженный мастер спорта России, десятикратная чемпионка мира, многократная чемпионка Европы по художественной гимнастике.Фестиваль завершится официальной церемонией награждения и гала-спектаклем "Хрустальный башмачок" по мотивам сказки Шарля Перро "Золушка". На одной сцене выступят участники Фестиваля и всемирно известные гимнастки- Олимпийские чемпионки, Чемпионки мира, Европы, России, артисты театра и балета.Церемония награждения и Гала-спектакль состоятся 28 октября во Дворце гимнастики Ирины Винер (Москва ул. Лужники, д.24, стр.24). Мероприятие будет транслироваться в прямом эфире на порталах организаторов.РекламаФестиваль-номинация "Звездные дети" (0+)ООО "ВФХГ" ИНН 7704010223erid: 4CQwVszH9pUnJiHzbvX

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2023

Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

пресс-релизы