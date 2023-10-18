https://ria.ru/20231018/fedoseeva-shukshina-1903671077.html
Федосеева-Шукшина через телешоу попросила внучку отказаться от квартиры
Федосеева-Шукшина через телешоу попросила внучку отказаться от квартиры - РИА Новости, 18.10.2023
Федосеева-Шукшина через телешоу попросила внучку отказаться от квартиры
Народная артистка РСФСР Лидия Федосеева-Шукшина через телепередачу "Жизнь и судьба" обратилась к своей внучке и попросила ее отказаться от доли квартиры в... РИА Новости, 18.10.2023
2023-10-18T18:16
2023-10-18T18:16
2023-10-18T18:16
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МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Народная артистка РСФСР Лидия Федосеева-Шукшина через телепередачу "Жизнь и судьба" обратилась к своей внучке и попросила ее отказаться от доли квартиры в Москве ради создания в ней музея.Из недвижимости на улице Бочкова, которую ранее получил Василий Шукшин за заслуги в литературе и кинематографе, его жена и младшая дочь намерены сделать посвященный писателю мемориал. Ольга Шукшина пришла в студию программы, а Лидия Федосеева-Шукшина записала несколько видеообращений, в том числе к внучке Анне Трегубенко. Квадратные метры ранее приватизировали Ольга и Лидия, затем одну из долей оформили на старшую дочь Марию, а та на свою дочь Анну."Я хочу, чтобы эта квартира осталась как память о Василии Макаровиче и обо мне. Считаю, что это преступление — делить квартиру писателя, актера, режиссера Шукшина и актрисы Шукшиной", — заявила народная артистка.Младшая дочь поддержала ее в этом. Обе женщины попросили Анну передать свою часть квартиры Ольге и посетовали, что ни девушка, ни ее мать не выходят на связь по телефону. "Аня, ты носишь фамилию Шукшина. По праву ли ты ее носишь? У тебя растет ребенок, который будет знать, что случилось, — обратилась к внучке пожилая женщина. — Мне очень недолго осталось. Мне 85 лет… Аня, одумайся! Приведи свой разум в порядок и пойми, что ты совершаешь преступление в отношении меня и своей семьи".По словам младшей дочери, Анна имеет специальное образование и могла бы оказать профессиональную помощь в создании музея, однако, по каким-то причинам отказывается от диалога."Нужно демонстрировать то, что прежде всего хотел бы отец — крепкую и сплоченную семью. Мы обязаны это сделать, иначе мы недостойны этой фамилии!" — подчеркнула Ольга Шукшина.Лидия Федосеева-Шукшина родилась 25 сентября 1938 года. В 1964 году познакомилась на съемках с писателем, актером и режиссером Василием Шукшиным и вышла за него замуж. Снималась в фильмах "Сверстницы", "Печки-лавочки", "Калина красная" и других. В 1984 году ей было присвоено звание народной артистки РСФСР.
https://ria.ru/20230702/fedoseeva-shukshina-1881744582.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
лидия федосеева-шукшина, василий шукшин, мария шукшина, знаменитости, шоу-бизнес, новости шоу-бизнеса
Шоубиз, Лидия Федосеева-Шукшина, Василий Шукшин, Мария Шукшина, Знаменитости, Шоу-бизнес, Новости шоу-бизнеса
Федосеева-Шукшина через телешоу попросила внучку отказаться от квартиры
Федосеева-Шукшина через телешоу попросила внучку отказаться от доли в квартире
МОСКВА, 18 окт — РИА Новости.
Народная артистка РСФСР Лидия Федосеева-Шукшина через телепередачу "Жизнь и судьба" обратилась
к своей внучке и попросила ее отказаться от доли квартиры в Москве ради создания в ней музея.
Из недвижимости на улице Бочкова, которую ранее получил Василий Шукшин
за заслуги в литературе и кинематографе, его жена и младшая дочь намерены сделать посвященный писателю мемориал.
Ольга Шукшина пришла в студию программы, а Лидия Федосеева-Шукшина записала несколько видеообращений, в том числе к внучке Анне Трегубенко.
Квадратные метры ранее приватизировали Ольга и Лидия, затем одну из долей оформили на старшую дочь Марию, а та на свою дочь Анну.
«
"Я хочу, чтобы эта квартира осталась как память о Василии Макаровиче и обо мне. Считаю, что это преступление — делить квартиру писателя, актера, режиссера Шукшина и актрисы Шукшиной", — заявила народная артистка.
Младшая дочь поддержала ее в этом. Обе женщины попросили Анну передать свою часть квартиры Ольге и посетовали, что ни девушка, ни ее мать не выходят на связь по телефону.
«
"Аня, ты носишь фамилию Шукшина. По праву ли ты ее носишь? У тебя растет ребенок, который будет знать, что случилось, — обратилась к внучке пожилая женщина. — Мне очень недолго осталось. Мне 85 лет… Аня, одумайся! Приведи свой разум в порядок и пойми, что ты совершаешь преступление в отношении меня и своей семьи".
По словам младшей дочери, Анна имеет специальное образование и могла бы оказать профессиональную помощь в создании музея, однако, по каким-то причинам отказывается от диалога.
«
"Нужно демонстрировать то, что прежде всего хотел бы отец — крепкую и сплоченную семью. Мы обязаны это сделать, иначе мы недостойны этой фамилии!" — подчеркнула Ольга Шукшина.
Лидия Федосеева-Шукшина родилась 25 сентября 1938 года. В 1964 году познакомилась на съемках с писателем, актером и режиссером Василием Шукшиным и вышла за него замуж. Снималась в фильмах "Сверстницы", "Печки-лавочки", "Калина красная" и других. В 1984 году ей было присвоено звание народной артистки РСФСР.
Лидию Федосееву-Шукшину перевели из больницы в реабилитационный центр