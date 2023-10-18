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В Обнинске в ДТП с маршруткой и пожарной машиной пострадали шесть человек - РИА Новости, 18.10.2023
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16:25 18.10.2023
https://ria.ru/20231018/dtp-1903642851.html
В Обнинске в ДТП с маршруткой и пожарной машиной пострадали шесть человек
В Обнинске в ДТП с маршруткой и пожарной машиной пострадали шесть человек - РИА Новости, 18.10.2023
В Обнинске в ДТП с маршруткой и пожарной машиной пострадали шесть человек
Пять взрослых и ребенок пострадали в ДТП с микроавтобусом и пожарной машиной в городе Обнинск Калужской области, сообщают УМВД по региону и областная... РИА Новости, 18.10.2023
2023-10-18T16:25
2023-10-18T16:25
происшествия
обнинск
авто
калужская область
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ЯРОСЛАВЛЬ, 18 окт – РИА Новости. Пять взрослых и ребенок пострадали в ДТП с микроавтобусом и пожарной машиной в городе Обнинск Калужской области, сообщают УМВД по региону и областная прокуратура. "По предварительной информации, в 14 часов 16 минут (совпадает с мск – ред.) на 106 километре автодороги М-3 произошло столкновение автомобиля Fiat Ducato и автомобиля КамАЗ. В результате ДТП, предположительно, пострадали пять взрослых и один ребенок. Более точные обстоятельства ДТП уточняются", - сообщает УМВД по Калужской области. Там уточнили РИА Новости, что инцидент произошел в городе Обнинск, на дороге, которая является участком федеральной трассы. УМВД не указывает принадлежность грузовика и микроавтобуса, но по данным прокуратуры Калужской области, КамАЗ – пожарный. "По факту ДТП, произошедшего с участием пожарной машины и микроавтобуса в городе Обнинске, прокуратурой города Обнинска организована проверка", - сообщает прокуратура. Интернет-издание "Калужские новости" утверждает, что в микроавтобус является местной маршруткой.
https://ria.ru/20231016/dtp-1903028743.html
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происшествия, обнинск, авто, калужская область
Происшествия, Обнинск, Авто, Калужская область
В Обнинске в ДТП с маршруткой и пожарной машиной пострадали шесть человек

В Обнинске в ДТП с маршруткой и пожарной машиной пострадали 5 взрослых и ребенок

© Фото : МВД 40/Telegram ДТП с микроавтобусом и пожарной машиной в городе Обнинск Калужской области
 ДТП с микроавтобусом и пожарной машиной в городе Обнинск Калужской области - РИА Новости, 1920, 18.10.2023
© Фото : МВД 40/Telegram
ДТП с микроавтобусом и пожарной машиной в городе Обнинск Калужской области
Читать ria.ru в
ЯРОСЛАВЛЬ, 18 окт – РИА Новости. Пять взрослых и ребенок пострадали в ДТП с микроавтобусом и пожарной машиной в городе Обнинск Калужской области, сообщают УМВД по региону и областная прокуратура.
«
"По предварительной информации, в 14 часов 16 минут (совпадает с мск – ред.) на 106 километре автодороги М-3 произошло столкновение автомобиля Fiat Ducato и автомобиля КамАЗ. В результате ДТП, предположительно, пострадали пять взрослых и один ребенок. Более точные обстоятельства ДТП уточняются", - сообщает УМВД по Калужской области.
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Там уточнили РИА Новости, что инцидент произошел в городе Обнинск, на дороге, которая является участком федеральной трассы.
УМВД не указывает принадлежность грузовика и микроавтобуса, но по данным прокуратуры Калужской области, КамАЗ – пожарный.
«
"По факту ДТП, произошедшего с участием пожарной машины и микроавтобуса в городе Обнинске, прокуратурой города Обнинска организована проверка", - сообщает прокуратура.
Интернет-издание "Калужские новости" утверждает, что в микроавтобус является местной маршруткой.
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