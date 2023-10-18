https://ria.ru/20231018/dron-1903641818.html

США сбили два дрона, пытавшиеся атаковать силы коалиции в Ираке

США сбили два дрона, пытавшиеся атаковать силы коалиции в Ираке - РИА Новости, 18.10.2023

США сбили два дрона, пытавшиеся атаковать силы коалиции в Ираке

США сбили два беспилотника при попытке атаки на американские силы и коалицию в Ираке, заявил РИА Новости представитель американского минобороны. РИА Новости, 18.10.2023

2023-10-18T16:19

2023-10-18T16:19

2023-10-18T16:21

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ВАШИНГТОН, 18 окт - РИА Новости. США сбили два беспилотника при попытке атаки на американские силы и коалицию в Ираке, заявил РИА Новости представитель американского минобороны."Попытка атаки против США и коалиционных сил в Ираке была прервана рано утром 18 октября. Два беспилотника были сбиты при атаке", - сообщили в Пентагоне. В ведомстве также добавили, что в результате происшествия никто из военнослужащих не пострадал.

https://ria.ru/20230731/siriya-1887307051.html

сша

ирак

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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Кирилл Волков

в мире, сша, ирак, министерство обороны сша