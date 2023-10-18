https://ria.ru/20231018/dron-1903641818.html
США сбили два дрона, пытавшиеся атаковать силы коалиции в Ираке
США сбили два дрона, пытавшиеся атаковать силы коалиции в Ираке - РИА Новости, 18.10.2023
США сбили два дрона, пытавшиеся атаковать силы коалиции в Ираке
США сбили два беспилотника при попытке атаки на американские силы и коалицию в Ираке, заявил РИА Новости представитель американского минобороны. РИА Новости, 18.10.2023
2023-10-18T16:19
2023-10-18T16:19
2023-10-18T16:21
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ВАШИНГТОН, 18 окт - РИА Новости. США сбили два беспилотника при попытке атаки на американские силы и коалицию в Ираке, заявил РИА Новости представитель американского минобороны."Попытка атаки против США и коалиционных сил в Ираке была прервана рано утром 18 октября. Два беспилотника были сбиты при атаке", - сообщили в Пентагоне. В ведомстве также добавили, что в результате происшествия никто из военнослужащих не пострадал.
https://ria.ru/20230731/siriya-1887307051.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, ирак, министерство обороны сша
В мире, США, Ирак, Министерство обороны США
США сбили два дрона, пытавшиеся атаковать силы коалиции в Ираке
США сбили два беспилотника, пытавшиеся атаковать американские силы в Ираке