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Небензя назвал голосование США по резолюции Бразилии в СБ ООН лицемерием - РИА Новости, 18.10.2023
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17:35 18.10.2023 (обновлено: 17:56 18.10.2023)
https://ria.ru/20231018/diplomatiya-1903663566.html
Небензя назвал голосование США по резолюции Бразилии в СБ ООН лицемерием
Небензя назвал голосование США по резолюции Бразилии в СБ ООН лицемерием - РИА Новости, 18.10.2023
Небензя назвал голосование США по резолюции Бразилии в СБ ООН лицемерием
Постпред РФ при ООН Василий Небензя назвал лицемерием то, как США проголосовали по проекту резолюции Бразилии в СБ ООН – Вашингтон с самого начала не был в ней... РИА Новости, 18.10.2023
2023-10-18T17:35
2023-10-18T17:56
в мире
сша
бразилия
оон
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
израиль
россия
василий небензя
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ООН, 18 окт – РИА Новости. Постпред РФ при ООН Василий Небензя назвал лицемерием то, как США проголосовали по проекту резолюции Бразилии в СБ ООН – Вашингтон с самого начала не был в ней заинтересован."Только что мы с вами стали свидетелями очередного проявления лицемерия и двойных стандартов наших американских коллег. С самого начала, не выступая в принципе против идеи принятия гуманитарной резолюции Совбеза, они на самом деле не были в ней заинтересованы и лишь рассчитывали выкрутить необходимое для непрохождения проекта без их вето число рук. Поскольку это в итоге не удалось, им пришлось предстать перед всеми нами, сбросив маски", - сказал Небензя на заседании Совбеза."Процитирую вчерашнее заявление главы американской корпорации Loсkheed Martin Джеймса Тэклета: "Нет никакого смысла удерживать Израиль от военной операции. В чем смысл? В дальнейшем развитии нашего промышленного комплекса, на который должно приходиться более 2% ВВП. Есть конфликты, которые нужно разрешать оружием, и мы готовы это оружие предоставить". Комментарии Излишни. В этом вся суть политики США от Ближнего Востока до Украины или АТР", - заключил постпред.Баптистская больница "Аль-Ахли" в секторе Газа во вторник подверглась удару. Минздрав Газы заявил, что погиб 471 человек, пострадали более 300, большинство из них – женщины и дети. Палестинцы и израильтяне возложили вину за атаку друг на друга: МИД Палестины заявил, что удар нанесли израильские самолеты, а армия Израиля – что в больницу попала ракета, которую неудачно запустила палестинская группировка "Исламский джихад".Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". Кроме того, после массированных ракетных ударов бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: была приостановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.Число жертв в секторе Газа достигло 3478 человек, а погибших жителей Израиля - тысячу, несколько тысяч израильтян и палестинцев получили ранения. Сообщалось о нескольких погибших и пропавших без вести россиянах, а также гражданах других стран. По разным данным, в плену у ХАМАС может находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа порядка 200-250 пленных.
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в мире, сша, бразилия, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, израиль, россия, василий небензя, хамас
В мире, США, Бразилия, ООН, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Израиль, Россия, Василий Небензя, ХАМАС
Небензя назвал голосование США по резолюции Бразилии в СБ ООН лицемерием

Небензя: Вашингтон не был заинтересован в резолюции Бразилии в СБ ООН

© РИА Новости / Иван ЗахарченкоСБ ООН
СБ ООН - РИА Новости, 1920, 18.10.2023
© РИА Новости / Иван Захарченко
СБ ООН. Архивное фото
Читать ria.ru в
ООН, 18 окт – РИА Новости. Постпред РФ при ООН Василий Небензя назвал лицемерием то, как США проголосовали по проекту резолюции Бразилии в СБ ООН – Вашингтон с самого начала не был в ней заинтересован.
"Только что мы с вами стали свидетелями очередного проявления лицемерия и двойных стандартов наших американских коллег. С самого начала, не выступая в принципе против идеи принятия гуманитарной резолюции Совбеза, они на самом деле не были в ней заинтересованы и лишь рассчитывали выкрутить необходимое для непрохождения проекта без их вето число рук. Поскольку это в итоге не удалось, им пришлось предстать перед всеми нами, сбросив маски", - сказал Небензя на заседании Совбеза.
Заседание СБ ООН - РИА Новости, 1920, 18.10.2023
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"Процитирую вчерашнее заявление главы американской корпорации Loсkheed Martin Джеймса Тэклета: "Нет никакого смысла удерживать Израиль от военной операции. В чем смысл? В дальнейшем развитии нашего промышленного комплекса, на который должно приходиться более 2% ВВП. Есть конфликты, которые нужно разрешать оружием, и мы готовы это оружие предоставить". Комментарии Излишни. В этом вся суть политики США от Ближнего Востока до Украины или АТР", - заключил постпред.
Баптистская больница "Аль-Ахли" в секторе Газа во вторник подверглась удару. Минздрав Газы заявил, что погиб 471 человек, пострадали более 300, большинство из них – женщины и дети. Палестинцы и израильтяне возложили вину за атаку друг на друга: МИД Палестины заявил, что удар нанесли израильские самолеты, а армия Израиля – что в больницу попала ракета, которую неудачно запустила палестинская группировка "Исламский джихад".
Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". Кроме того, после массированных ракетных ударов бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: была приостановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.
Число жертв в секторе Газа достигло 3478 человек, а погибших жителей Израиля - тысячу, несколько тысяч израильтян и палестинцев получили ранения. Сообщалось о нескольких погибших и пропавших без вести россиянах, а также гражданах других стран. По разным данным, в плену у ХАМАС может находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа порядка 200-250 пленных.
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