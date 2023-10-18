https://ria.ru/20231018/diplomatiya-1903663566.html

Небензя назвал голосование США по резолюции Бразилии в СБ ООН лицемерием

Небензя назвал голосование США по резолюции Бразилии в СБ ООН лицемерием - РИА Новости, 18.10.2023

Небензя назвал голосование США по резолюции Бразилии в СБ ООН лицемерием

Постпред РФ при ООН Василий Небензя назвал лицемерием то, как США проголосовали по проекту резолюции Бразилии в СБ ООН – Вашингтон с самого начала не был в ней... РИА Новости, 18.10.2023

2023-10-18T17:35

2023-10-18T17:35

2023-10-18T17:56

в мире

сша

бразилия

оон

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

израиль

россия

василий небензя

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ООН, 18 окт – РИА Новости. Постпред РФ при ООН Василий Небензя назвал лицемерием то, как США проголосовали по проекту резолюции Бразилии в СБ ООН – Вашингтон с самого начала не был в ней заинтересован."Только что мы с вами стали свидетелями очередного проявления лицемерия и двойных стандартов наших американских коллег. С самого начала, не выступая в принципе против идеи принятия гуманитарной резолюции Совбеза, они на самом деле не были в ней заинтересованы и лишь рассчитывали выкрутить необходимое для непрохождения проекта без их вето число рук. Поскольку это в итоге не удалось, им пришлось предстать перед всеми нами, сбросив маски", - сказал Небензя на заседании Совбеза."Процитирую вчерашнее заявление главы американской корпорации Loсkheed Martin Джеймса Тэклета: "Нет никакого смысла удерживать Израиль от военной операции. В чем смысл? В дальнейшем развитии нашего промышленного комплекса, на который должно приходиться более 2% ВВП. Есть конфликты, которые нужно разрешать оружием, и мы готовы это оружие предоставить". Комментарии Излишни. В этом вся суть политики США от Ближнего Востока до Украины или АТР", - заключил постпред.Баптистская больница "Аль-Ахли" в секторе Газа во вторник подверглась удару. Минздрав Газы заявил, что погиб 471 человек, пострадали более 300, большинство из них – женщины и дети. Палестинцы и израильтяне возложили вину за атаку друг на друга: МИД Палестины заявил, что удар нанесли израильские самолеты, а армия Израиля – что в больницу попала ракета, которую неудачно запустила палестинская группировка "Исламский джихад".Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". Кроме того, после массированных ракетных ударов бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: была приостановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.Число жертв в секторе Газа достигло 3478 человек, а погибших жителей Израиля - тысячу, несколько тысяч израильтян и палестинцев получили ранения. Сообщалось о нескольких погибших и пропавших без вести россиянах, а также гражданах других стран. По разным данным, в плену у ХАМАС может находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа порядка 200-250 пленных.

https://ria.ru/20231018/blokirovka-1903663699.html

https://ria.ru/20231018/rezolyutsiya-1903660015.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, сша, бразилия, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, израиль, россия, василий небензя, хамас