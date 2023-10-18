https://ria.ru/20231018/desantniki-1903561016.html

Десантники с помощью дрона уничтожили солдат ВСУ в Запорожской области

Десантники с помощью дрона уничтожили солдат ВСУ в Запорожской области - РИА Новости, 18.10.2023

Десантники с помощью дрона уничтожили солдат ВСУ в Запорожской области

Военнослужащие Воздушно-десантных войск при помощи FPV-дрона уничтожили группу украинских военных, укрывшихся в блиндаже опорного пункта в районе населенного... РИА Новости, 18.10.2023

2023-10-18T12:17

2023-10-18T12:17

2023-10-18T12:17

специальная военная операция на украине

запорожская область

россия

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Военнослужащие Воздушно-десантных войск при помощи FPV-дрона уничтожили группу украинских военных, укрывшихся в блиндаже опорного пункта в районе населенного пункта Вербовое в Запорожской области, сообщили в Минобороны РФ. "Подразделения новороссийских десантников применяют БПЛА для уничтожения скоплений личного состава ВСУ в укрытиях, расположенных в лесопосадках. В этот раз оператор заметил трех военнослужащих ВСУ, укрывшихся в блиндаже опорного пункта, и направил FPV-дрон для их уничтожения", - говорится в релизе. При выполнении боевой работы расчет в составе оператора и помощника выдвигается в заданный район, откуда осуществляет подготовку и запуск дрона-камикадзе. Оператор, управляющий дроном при помощи специальных VR-очков, определяет цель, которую необходимо уничтожить. "Помощник оператора осуществляет непосредственно подготовку кумулятивной гранаты с поражающими элементами, ее крепление к беспилотнику, запуск FPV-дрона и отслеживает по карте направление его полета, ориентирует оператора и корректирует его работу... Помощник умело скорректировал работу оператора по заходу на цель и зафиксировал попадание FPV-дрона в укрытие с личным составом украинских формирований, которые были уничтожены", - отметили в военном ведомстве.

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запорожская область, россия, вооруженные силы украины