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Десантники с помощью дрона уничтожили солдат ВСУ в Запорожской области
Десантники с помощью дрона уничтожили солдат ВСУ в Запорожской области - РИА Новости, 18.10.2023
Десантники с помощью дрона уничтожили солдат ВСУ в Запорожской области
Военнослужащие Воздушно-десантных войск при помощи FPV-дрона уничтожили группу украинских военных, укрывшихся в блиндаже опорного пункта в районе населенного... РИА Новости, 18.10.2023
2023-10-18T12:17
2023-10-18T12:17
2023-10-18T12:17
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вооруженные силы украины
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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Военнослужащие Воздушно-десантных войск при помощи FPV-дрона уничтожили группу украинских военных, укрывшихся в блиндаже опорного пункта в районе населенного пункта Вербовое в Запорожской области, сообщили в Минобороны РФ. "Подразделения новороссийских десантников применяют БПЛА для уничтожения скоплений личного состава ВСУ в укрытиях, расположенных в лесопосадках. В этот раз оператор заметил трех военнослужащих ВСУ, укрывшихся в блиндаже опорного пункта, и направил FPV-дрон для их уничтожения", - говорится в релизе. При выполнении боевой работы расчет в составе оператора и помощника выдвигается в заданный район, откуда осуществляет подготовку и запуск дрона-камикадзе. Оператор, управляющий дроном при помощи специальных VR-очков, определяет цель, которую необходимо уничтожить. "Помощник оператора осуществляет непосредственно подготовку кумулятивной гранаты с поражающими элементами, ее крепление к беспилотнику, запуск FPV-дрона и отслеживает по карте направление его полета, ориентирует оператора и корректирует его работу... Помощник умело скорректировал работу оператора по заходу на цель и зафиксировал попадание FPV-дрона в укрытие с личным составом украинских формирований, которые были уничтожены", - отметили в военном ведомстве.
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запорожская область, россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Россия, Вооруженные силы Украины
Десантники с помощью дрона уничтожили солдат ВСУ в Запорожской области
Десантники при помощи FPV-дрона уничтожили группу солдат ВСУ в районе Вербового
МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Военнослужащие Воздушно-десантных войск при помощи FPV-дрона уничтожили группу украинских военных, укрывшихся в блиндаже опорного пункта в районе населенного пункта Вербовое в Запорожской области, сообщили в Минобороны РФ.
"Подразделения новороссийских десантников применяют БПЛА для уничтожения скоплений личного состава ВСУ
в укрытиях, расположенных в лесопосадках. В этот раз оператор заметил трех военнослужащих ВСУ, укрывшихся в блиндаже опорного пункта, и направил FPV-дрон для их уничтожения", - говорится в релизе.
При выполнении боевой работы расчет в составе оператора и помощника выдвигается в заданный район, откуда осуществляет подготовку и запуск дрона-камикадзе. Оператор, управляющий дроном при помощи специальных VR-очков, определяет цель, которую необходимо уничтожить.
"Помощник оператора осуществляет непосредственно подготовку кумулятивной гранаты с поражающими элементами, ее крепление к беспилотнику, запуск FPV-дрона и отслеживает по карте направление его полета, ориентирует оператора и корректирует его работу... Помощник умело скорректировал работу оператора по заходу на цель и зафиксировал попадание FPV-дрона в укрытие с личным составом украинских формирований, которые были уничтожены", - отметили в военном ведомстве.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине