В Барселоне, Марселе и Афинах прошли акции в поддержку Палестины
BFMTV: в Марселе на демонстрации в поддержку Палестины задержали трех человек
МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. В европейских городах состоялись очередные акции в поддержку Палестины.
Так, в Барселоне на демонстрацию вышли около трех тысяч человек. Как пишет газета El Nacional, люди собрались на одной из центральных улиц города, Пасео де Грасия. Среди прочего они обвинили Евросоюз в "соучастии в израильском геноциде" в секторе Газа и потребовали прекращения огня и открытия гуманитарных коридоров. Инициаторами акции стали Палестинское сообщество Каталонии и организация Prou Complicitat.
В Марселе полицейские задержали трех участников запрещенной демонстрации в поддержку палестинского народа, еще несколько получили штрафы, передает телеканал BFMTV.
Отмечается, что в акции, которая прошла в Старом порту, участвовали около ста человек. Сначала силы правопорядка попросили присутствующих разойтись. Ситуация обострилась после того, как демонстранты отказались выполнять требования силовиков, а некоторые начали кричать и бунтовать. Когда спецназ отобрал у протестующих флаг с надписью "Да здравствует Палестина", они начали свистеть.
В Афинах прошли митинги в поддержку как Израиля, так и Палестины. Выразить солидарность с Тель-Авивом к посольству страны пришли около 50 человек. Акцию организовала Ассоциация дружбы Израиля и Греции. Участники называли ХАМАС "такими же террористами, как ИГИЛ*" и требовали немедленно освободить заложников, удерживаемых в секторе Газа. Многие из собравшихся держали в руках плакаты с изображениями людей, взятых в плен.
Возле посольства предприняли серьезные меры безопасности, полиция перегородила все подступы к дипмиссии. Движение транспорта вблизи посольства не останавливали.
В свою очередь, акция в поддержку Палестины собрала около десяти тысяч человек. Митинг проходил на площади Синтагма перед парламентом Греции. Организатором выступили коммунистический профсоюз ПАМЕ и другие профсоюзы, ряд общественных организаций, в том числе студенческих. Над трибуной подняли плакат "Солидарность с народом Палестины. Нет участию нашей страны в американо-НАТО-израильской бойне в Газе". Люди также держали палестинские флаги, скандировали "Свободу Палестине!" и требовали признать Палестинское государство.
Помимо этого, пропалестинская демонстрация прошла у здания Международного уголовного суда в Гааге. Сотни людей осудили "военные преступления Израиля" против палестинцев, особенно после удара по баптистской больнице в секторе Газа. Демонстранты скандировали "Мы умираем", "Да здравствует Палестина!", "Нетаньяху — террорист" и "Свобода Палестине". Акция, согласованная с муниципалитетом Гааги, прошла мирно.
Обострение конфликта на Ближнем Востоке
В ответ ЦАХАЛ начал операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде территории: приостановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.
Число погибших мирных граждан с каждой стороны превысило тысячу. Несколько тысяч израильтян и палестинцев получили ранения. Сообщалось о 16 погибших и восьми пропавших без вести россиянах, а также о многих гражданах других стран.
* Террористическая организация, запрещена в России.