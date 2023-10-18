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В Гааге собрались сотни демонстрантов на пропалестинскую акцию - РИА Новости, 18.10.2023
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21:23 18.10.2023
https://ria.ru/20231018/demonstratsiya-1903707906.html
В Гааге собрались сотни демонстрантов на пропалестинскую акцию
В Гааге собрались сотни демонстрантов на пропалестинскую акцию - РИА Новости, 18.10.2023
В Гааге собрались сотни демонстрантов на пропалестинскую акцию
Сотни демонстрантов собрались на пропалестинскую демонстрацию в среду вечером у Международного уголовного суда (МУС) в Гааге, чтобы осудить действия Израиля,... РИА Новости, 18.10.2023
2023-10-18T21:23
2023-10-18T21:23
в мире
израиль
палестина
гаага
владимир путин
хамас
оон
международный уголовный суд
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ГААГА, 18 окт - РИА Новости. Сотни демонстрантов собрались на пропалестинскую демонстрацию в среду вечером у Международного уголовного суда (МУС) в Гааге, чтобы осудить действия Израиля, передает корреспондент РИА Новости. Сотни демонстрантов собрались в среду вечером перед МУС, чтобы осудить "военные преступления Израиля" против палестинцев, особенно после удара по баптистской больнице в секторе Газа. Демонстранты скандировали "Мы умираем", "Да здравствует Палестина!", "Нетаньяху — террорист" и "Свобода Палестине". Акция, согласованная с муниципалитетом Гааги, прошла мирно. Баптистская больница "Аль-Ахли" в секторе Газа во вторник подверглась удару. Минздрав Газы заявил, что погиб 471 человек, пострадали более 300, большинство из них – женщины и дети. Палестинцы и израильтяне возложили вину за атаку друг на друга: МИД Палестины заявил, что удар нанесли израильские самолеты, а армия Израиля – что в больницу попала ракета, которую неудачно запустила палестинская группировка "Исламский джихад". Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". Кроме того, после массированных ракетных ударов бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: приостановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. Число жертв в секторе Газа превысило 2 тысячи человек, а погибших жителей Израиля - тысячу, несколько тысяч израильтян и палестинцев получили ранения. Сообщалось о нескольких погибших и пропавших без вести россиянах, а также гражданах других стран. По разным данным, в плену у ХАМАС может находиться около 150 израильтян. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряжённости и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.
https://ria.ru/20231018/miting-1903707359.html
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в мире, израиль, палестина, гаага, владимир путин, хамас, оон, международный уголовный суд, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Палестина, Гаага, Владимир Путин, ХАМАС, ООН, Международный уголовный суд, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В Гааге собрались сотни демонстрантов на пропалестинскую акцию

У МУС в Гааге собрались сотни демонстрантов на пропалестинскую акцию

© AP Photo / Mike CorderЗдание Международного уголовного суда в Гааге, Нидерланды
Здание Международного уголовного суда в Гааге, Нидерланды - РИА Новости, 1920, 18.10.2023
© AP Photo / Mike Corder
Здание Международного уголовного суда в Гааге, Нидерланды. Архивное фото
Читать ria.ru в
ГААГА, 18 окт - РИА Новости. Сотни демонстрантов собрались на пропалестинскую демонстрацию в среду вечером у Международного уголовного суда (МУС) в Гааге, чтобы осудить действия Израиля, передает корреспондент РИА Новости.
Сотни демонстрантов собрались в среду вечером перед МУС, чтобы осудить "военные преступления Израиля" против палестинцев, особенно после удара по баптистской больнице в секторе Газа. Демонстранты скандировали "Мы умираем", "Да здравствует Палестина!", "Нетаньяху — террорист" и "Свобода Палестине". Акция, согласованная с муниципалитетом Гааги, прошла мирно.
Вид на Пражский Град и собор Святого Вита от реки Влтава в Праге - РИА Новости, 1920, 18.10.2023
В Праге проходит митинг сторонников Палестины
Вчера, 21:14
Баптистская больница "Аль-Ахли" в секторе Газа во вторник подверглась удару. Минздрав Газы заявил, что погиб 471 человек, пострадали более 300, большинство из них – женщины и дети. Палестинцы и израильтяне возложили вину за атаку друг на друга: МИД Палестины заявил, что удар нанесли израильские самолеты, а армия Израиля – что в больницу попала ракета, которую неудачно запустила палестинская группировка "Исламский джихад".
Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". Кроме того, после массированных ракетных ударов бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: приостановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.
Число жертв в секторе Газа превысило 2 тысячи человек, а погибших жителей Израиля - тысячу, несколько тысяч израильтян и палестинцев получили ранения. Сообщалось о нескольких погибших и пропавших без вести россиянах, а также гражданах других стран. По разным данным, в плену у ХАМАС может находиться около 150 израильтян.
МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряжённости и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.
Сотрудники правоохранительных органов Германии в Берлине - РИА Новости, 1920, 15.10.2023
В Берлине разогнали крупный митинг в поддержку Палестины
15 октября, 22:43
 
В миреИзраильПалестинаГаагаВладимир ПутинХАМАСООНМеждународный уголовный судОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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