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В части Швейцарии временно запретили акции, связанные с конфликтом в Газе - РИА Новости, 18.10.2023
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21:40 18.10.2023 (обновлено: 21:52 18.10.2023)
https://ria.ru/20231018/demonstratsii-1903709760.html
В части Швейцарии временно запретили акции, связанные с конфликтом в Газе
В части Швейцарии временно запретили акции, связанные с конфликтом в Газе - РИА Новости, 18.10.2023
В части Швейцарии временно запретили акции, связанные с конфликтом в Газе
Швейцарский немецкоязычный кантон Цюрих запрещает в выходные 21 и 22 октября демонстрации, связанные с конфликтом в Газе, в то время как кантон Базель запрещает РИА Новости, 18.10.2023
2023-10-18T21:40
2023-10-18T21:52
в мире
справки
базель
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россия
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ЖЕНЕВА, 18 окт - РИА Новости. Швейцарский немецкоязычный кантон Цюрих запрещает в выходные 21 и 22 октября демонстрации, связанные с конфликтом в Газе, в то время как кантон Базель запрещает все демонстрации без исключения, сообщает швейцарская телерадиокомпания RTS. "Цюрих и Базель ввели запреты на демонстрации из-за напряженной ситуации в области безопасности из-за войны на Ближнем Востоке. Базель вообще запрещает даже любые демонстрации", - отмечается в сообщении. В заявлении полиции Базеля уточняется, что запрет на демонстрацию действует с вечера пятницы, 20 октября, 17.00 (18.00 мск) до воскресенья, 22 октября, в 00.00 (01.00 мск 23 октября). Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". Кроме того, после массированных ракетных ударов бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: была приостановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. Число жертв в секторе Газа достигло 3478 человек, а погибших жителей Израиля - тысячу, несколько тысяч израильтян и палестинцев получили ранения. Сообщалось о нескольких погибших и пропавших без вести россиянах, а также гражданах других стран. По разным данным, в плену у ХАМАС может находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа порядка 200-250 пленных. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.
https://ria.ru/20231018/protesty-1903709132.html
https://ria.ru/20231018/katastrofa-1903705795.html
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в мире, справки, базель, израиль, россия, владимир путин, хамас, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Справки, Базель, Израиль, Россия, Владимир Путин, ХАМАС, ООН, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В части Швейцарии временно запретили акции, связанные с конфликтом в Газе

В Цюрихе и Базеле временно запретили демонстрации, связанные с конфликтом в Газе

© РИА Новости / Бастьен Галле | Перейти в медиабанкПолицейские со служебной собакой
Полицейские со служебной собакой - РИА Новости, 1920, 18.10.2023
© РИА Новости / Бастьен Галле
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Полицейские со служебной собакой. Архивное фото
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ЖЕНЕВА, 18 окт - РИА Новости. Швейцарский немецкоязычный кантон Цюрих запрещает в выходные 21 и 22 октября демонстрации, связанные с конфликтом в Газе, в то время как кантон Базель запрещает все демонстрации без исключения, сообщает швейцарская телерадиокомпания RTS.
«
"Цюрих и Базель ввели запреты на демонстрации из-за напряженной ситуации в области безопасности из-за войны на Ближнем Востоке. Базель вообще запрещает даже любые демонстрации", - отмечается в сообщении.
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В заявлении полиции Базеля уточняется, что запрет на демонстрацию действует с вечера пятницы, 20 октября, 17.00 (18.00 мск) до воскресенья, 22 октября, в 00.00 (01.00 мск 23 октября).
Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". Кроме того, после массированных ракетных ударов бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: была приостановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.
Число жертв в секторе Газа достигло 3478 человек, а погибших жителей Израиля - тысячу, несколько тысяч израильтян и палестинцев получили ранения. Сообщалось о нескольких погибших и пропавших без вести россиянах, а также гражданах других стран. По разным данным, в плену у ХАМАС может находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа порядка 200-250 пленных.
МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.
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