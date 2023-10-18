В Вашингтоне сотни демонстрантов потребовали прекратить огонь в Газе
У Капитолия в Вашингтоне сотни демонстрантов требуют прекратить огонь в Газе
© AP Photo / Brynn AndersonОграждение вокруг Капитолия в Вашингтоне
© AP Photo / Brynn Anderson
Ограждение вокруг Капитолия в Вашингтоне . Архивное фото
ВАШИНГТОН, 18 окт — РИА Новости. Сотни людей собрались на митинг возле Капитолия в Вашингтоне с требованием остановить бои в секторе Газа, передает корреспондент РИА Новости.
Об акции было известно ранее. Конгрессвумен Марджори Тейлор Грин сообщала, что полиция Капитолия установила ограждения перед ожидаемым пропалестинским протестом и проинформировала, что члены конгресса будут его целями.
Инициатором акции протеста стала организация "Jewish voice for peace". К ней присоединились десятки евреев.
Митинг проходит на фоне удара по больнице "Аль-Ахли" в секторе Газа, однако был заявлен раньше, чем случилась трагедия.
Обострение конфликта на Ближнем Востоке
В ответ ЦАХАЛ начал операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде территории: приостановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.
Число погибших мирных граждан с каждой стороны превысило тысячу. Несколько тысяч израильтян и палестинцев получили ранения. Сообщалось о 16 погибших и восьми пропавших без вести россиянах, а также о многих гражданах других стран.
Арабо-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, в течение десятилетий остается источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН в 1947 году определено создание двух государств — Израиля и Палестины, но появилось только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.