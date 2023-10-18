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В Вашингтоне сотни демонстрантов потребовали прекратить огонь в Газе - РИА Новости, 18.10.2023
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21:30 18.10.2023 (обновлено: 23:42 18.10.2023)
https://ria.ru/20231018/demonstranty-1903708644.html
В Вашингтоне сотни демонстрантов потребовали прекратить огонь в Газе
В Вашингтоне сотни демонстрантов потребовали прекратить огонь в Газе - РИА Новости, 18.10.2023
В Вашингтоне сотни демонстрантов потребовали прекратить огонь в Газе
Сотни людей собрались на митинг возле Капитолия в Вашингтоне с требованием остановить бои в секторе Газа, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 18.10.2023
2023-10-18T21:30
2023-10-18T23:42
в мире
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марджори тейлор грин
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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ВАШИНГТОН, 18 окт — РИА Новости. Сотни людей собрались на митинг возле Капитолия в Вашингтоне с требованием остановить бои в секторе Газа, передает корреспондент РИА Новости. Об акции было известно ранее. Конгрессвумен Марджори Тейлор Грин сообщала, что полиция Капитолия установила ограждения перед ожидаемым пропалестинским протестом и проинформировала, что члены конгресса будут его целями. Тем не менее митинг пока что проходит мирно. Активисты призывают прекратить боевые действия и остановить военную помощь США Израилю. Полиция присутствует на демонстрации, но не вмешивается.Инициатором акции протеста стала организация "Jewish voice for peace". К ней присоединились десятки евреев.Митинг проходит на фоне удара по больнице "Аль-Ахли" в секторе Газа, однако был заявлен раньше, чем случилась трагедия.Обострение конфликта на Ближнем ВостокеУтром 7 октября Израиль подвергся масштабной ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". Кроме того, после массированных ракетных ударов бойцы организации проникли в приграничные районы на юге еврейского государства.В ответ ЦАХАЛ начал операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде территории: приостановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.Число погибших мирных граждан с каждой стороны превысило тысячу. Несколько тысяч израильтян и палестинцев получили ранения. Сообщалось о 16 погибших и восьми пропавших без вести россиянах, а также о многих гражданах других стран.
https://ria.ru/20231018/demonstratsiya-1903707906.html
https://ria.ru/20231018/katastrofa-1903705795.html
вашингтон (штат)
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в мире, вашингтон (штат), сша, израиль, марджори тейлор грин, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Вашингтон (штат), США, Израиль, Марджори Тейлор Грин, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В Вашингтоне сотни демонстрантов потребовали прекратить огонь в Газе

У Капитолия в Вашингтоне сотни демонстрантов требуют прекратить огонь в Газе

© AP Photo / Brynn AndersonОграждение вокруг Капитолия в Вашингтоне
Ограждение вокруг Капитолия в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 18.10.2023
© AP Photo / Brynn Anderson
Ограждение вокруг Капитолия в Вашингтоне . Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 18 окт — РИА Новости. Сотни людей собрались на митинг возле Капитолия в Вашингтоне с требованием остановить бои в секторе Газа, передает корреспондент РИА Новости.
Об акции было известно ранее. Конгрессвумен Марджори Тейлор Грин сообщала, что полиция Капитолия установила ограждения перед ожидаемым пропалестинским протестом и проинформировала, что члены конгресса будут его целями.
Тем не менее митинг пока что проходит мирно. Активисты призывают прекратить боевые действия и остановить военную помощь США Израилю. Полиция присутствует на демонстрации, но не вмешивается.
Инициатором акции протеста стала организация "Jewish voice for peace". К ней присоединились десятки евреев.
Митинг проходит на фоне удара по больнице "Аль-Ахли" в секторе Газа, однако был заявлен раньше, чем случилась трагедия.
Здание Международного уголовного суда в Гааге, Нидерланды - РИА Новости, 1920, 18.10.2023
В Гааге собрались сотни демонстрантов на пропалестинскую акцию
Вчера, 21:23

Обострение конфликта на Ближнем Востоке

Утром 7 октября Израиль подвергся масштабной ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". Кроме того, после массированных ракетных ударов бойцы организации проникли в приграничные районы на юге еврейского государства.
В ответ ЦАХАЛ начал операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде территории: приостановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.
Число погибших мирных граждан с каждой стороны превысило тысячу. Несколько тысяч израильтян и палестинцев получили ранения. Сообщалось о 16 погибших и восьми пропавших без вести россиянах, а также о многих гражданах других стран.

Арабо-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, в течение десятилетий остается источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН в 1947 году определено создание двух государств — Израиля и Палестины, но появилось только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.

Люди на месте разрушенного после израильской бомбардировки здания в Хан-Юнисе на юге сектора Газа - РИА Новости, 1920, 18.10.2023
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Вчера, 21:01
 
В миреВашингтон (штат)СШАИзраильМарджори Тейлор ГринОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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