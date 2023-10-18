https://ria.ru/20231018/demonstranty-1903708644.html

В Вашингтоне сотни демонстрантов потребовали прекратить огонь в Газе

В Вашингтоне сотни демонстрантов потребовали прекратить огонь в Газе - РИА Новости, 18.10.2023

В Вашингтоне сотни демонстрантов потребовали прекратить огонь в Газе

Сотни людей собрались на митинг возле Капитолия в Вашингтоне с требованием остановить бои в секторе Газа, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 18.10.2023

2023-10-18T21:30

2023-10-18T21:30

2023-10-18T23:42

в мире

вашингтон (штат)

сша

израиль

марджори тейлор грин

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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ВАШИНГТОН, 18 окт — РИА Новости. Сотни людей собрались на митинг возле Капитолия в Вашингтоне с требованием остановить бои в секторе Газа, передает корреспондент РИА Новости. Об акции было известно ранее. Конгрессвумен Марджори Тейлор Грин сообщала, что полиция Капитолия установила ограждения перед ожидаемым пропалестинским протестом и проинформировала, что члены конгресса будут его целями. Тем не менее митинг пока что проходит мирно. Активисты призывают прекратить боевые действия и остановить военную помощь США Израилю. Полиция присутствует на демонстрации, но не вмешивается.Инициатором акции протеста стала организация "Jewish voice for peace". К ней присоединились десятки евреев.Митинг проходит на фоне удара по больнице "Аль-Ахли" в секторе Газа, однако был заявлен раньше, чем случилась трагедия.Обострение конфликта на Ближнем ВостокеУтром 7 октября Израиль подвергся масштабной ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". Кроме того, после массированных ракетных ударов бойцы организации проникли в приграничные районы на юге еврейского государства.В ответ ЦАХАЛ начал операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде территории: приостановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.Число погибших мирных граждан с каждой стороны превысило тысячу. Несколько тысяч израильтян и палестинцев получили ранения. Сообщалось о 16 погибших и восьми пропавших без вести россиянах, а также о многих гражданах других стран.

https://ria.ru/20231018/demonstratsiya-1903707906.html

https://ria.ru/20231018/katastrofa-1903705795.html

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в мире, вашингтон (штат), сша, израиль, марджори тейлор грин, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году