На испортивших дверь квартиры военкора "Известий" могут завести третье дело
Испортившим подъезд и дверь квартиры военкора Известий могут грозит третье дело
© Иллюстрация РИА НовостиУголовный кодекс
© Иллюстрация РИА Новости
Уголовный кодекс. Архивное фото
МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Прокуратура инициирует возбуждение уголовного дела о воспрепятствовании журналистской деятельности после того, как вандалы изрисовали подъезд и входную дверь квартиры военкора Валентина Трушнина, сообщается в Telegram-канале столичной прокуратуры.
Ранее на сайте "Известий" сообщалось, что 18 октября у двери Трушнина, находящегося в командировке в Израиле, обнаружили пентаграмму со свиной головой. Кроме того, "незадолго до происшествия абоненты с украинских номеров отправляли журналисту сообщения с угрозами и оскорблениями, а также с личными данными корреспондента и членов его семьи". Полицейские задержали подозреваемых, девушку и парня, возбуждены уголовные дела о вандализме (статья 214 УК РФ) и угрозе убийством (119 УК РФ), сообщал столичный главк МВД.
В столичной прокуратуре подчеркнули, что, поскольку Трушнин является военным корреспондентом и освещает ход СВО, "имеются достаточные основания полагать, что преступные действия связаны с осуществлением им законной профессиональной журналистской деятельности и направлены на ее воспрепятствование".
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"В этой связи прокурор Троицкого и Новомосковского административных округов направил материалы в следственный орган для решения вопроса об уголовном преследовании по статье 144 УК РФ (воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов). Результаты процессуальной проверки, в том числе принятие решения о возбуждении уголовного дела по статье 144 УК РФ, на контроле прокурора", - говорится в сообщении.