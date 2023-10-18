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На испортивших дверь квартиры военкора "Известий" могут завести третье дело - РИА Новости, 18.10.2023
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17:19 18.10.2023
https://ria.ru/20231018/delo-1903656735.html
На испортивших дверь квартиры военкора "Известий" могут завести третье дело
На испортивших дверь квартиры военкора "Известий" могут завести третье дело - РИА Новости, 18.10.2023
На испортивших дверь квартиры военкора "Известий" могут завести третье дело
Прокуратура инициирует возбуждение уголовного дела о воспрепятствовании журналистской деятельности после того, как вандалы изрисовали подъезд и входную дверь... РИА Новости, 18.10.2023
2023-10-18T17:19
2023-10-18T17:19
происшествия
россия
израиль
новомосковский административный округ
москва
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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Прокуратура инициирует возбуждение уголовного дела о воспрепятствовании журналистской деятельности после того, как вандалы изрисовали подъезд и входную дверь квартиры военкора Валентина Трушнина, сообщается в Telegram-канале столичной прокуратуры. Ранее на сайте "Известий" сообщалось, что 18 октября у двери Трушнина, находящегося в командировке в Израиле, обнаружили пентаграмму со свиной головой. Кроме того, "незадолго до происшествия абоненты с украинских номеров отправляли журналисту сообщения с угрозами и оскорблениями, а также с личными данными корреспондента и членов его семьи". Полицейские задержали подозреваемых, девушку и парня, возбуждены уголовные дела о вандализме (статья 214 УК РФ) и угрозе убийством (119 УК РФ), сообщал столичный главк МВД. В столичной прокуратуре подчеркнули, что, поскольку Трушнин является военным корреспондентом и освещает ход СВО, "имеются достаточные основания полагать, что преступные действия связаны с осуществлением им законной профессиональной журналистской деятельности и направлены на ее воспрепятствование". "В этой связи прокурор Троицкого и Новомосковского административных округов направил материалы в следственный орган для решения вопроса об уголовном преследовании по статье 144 УК РФ (воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов). Результаты процессуальной проверки, в том числе принятие решения о возбуждении уголовного дела по статье 144 УК РФ, на контроле прокурора", - говорится в сообщении.
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происшествия, россия, израиль, новомосковский административный округ, москва
Происшествия, Россия, Израиль, Новомосковский административный округ, Москва
На испортивших дверь квартиры военкора "Известий" могут завести третье дело

Испортившим подъезд и дверь квартиры военкора Известий могут грозит третье дело

© Иллюстрация РИА НовостиУголовный кодекс
Уголовный кодекс - РИА Новости, 1920, 18.10.2023
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Уголовный кодекс. Архивное фото
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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Прокуратура инициирует возбуждение уголовного дела о воспрепятствовании журналистской деятельности после того, как вандалы изрисовали подъезд и входную дверь квартиры военкора Валентина Трушнина, сообщается в Telegram-канале столичной прокуратуры.
Ранее на сайте "Известий" сообщалось, что 18 октября у двери Трушнина, находящегося в командировке в Израиле, обнаружили пентаграмму со свиной головой. Кроме того, "незадолго до происшествия абоненты с украинских номеров отправляли журналисту сообщения с угрозами и оскорблениями, а также с личными данными корреспондента и членов его семьи". Полицейские задержали подозреваемых, девушку и парня, возбуждены уголовные дела о вандализме (статья 214 УК РФ) и угрозе убийством (119 УК РФ), сообщал столичный главк МВД.
В столичной прокуратуре подчеркнули, что, поскольку Трушнин является военным корреспондентом и освещает ход СВО, "имеются достаточные основания полагать, что преступные действия связаны с осуществлением им законной профессиональной журналистской деятельности и направлены на ее воспрепятствование".
«
"В этой связи прокурор Троицкого и Новомосковского административных округов направил материалы в следственный орган для решения вопроса об уголовном преследовании по статье 144 УК РФ (воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов). Результаты процессуальной проверки, в том числе принятие решения о возбуждении уголовного дела по статье 144 УК РФ, на контроле прокурора", - говорится в сообщении.
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