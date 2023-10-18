https://ria.ru/20231018/buduschee-1903680955.html

В США беспокоятся, что у Израиля нет планов на будущее Газы

В США беспокоятся, что у Израиля нет планов на будущее Газы - РИА Новости, 18.10.2023

В США беспокоятся, что у Израиля нет планов на будущее Газы

Представители администрации президента США Джо Байдена и другие законодатели выражают беспокойство, что у руководства Израиля нет четких планов по поводу... РИА Новости, 18.10.2023

2023-10-18T18:48

2023-10-18T18:48

2023-10-18T18:48

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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Представители администрации президента США Джо Байдена и другие законодатели выражают беспокойство, что у руководства Израиля нет четких планов по поводу политического будущего сектора Газа после вытеснения бойцов ХАМАС, передает телеканал NBC News. Член палаты представителей от демократической партии Сет Моултон заявил, что у Израиля нет плана или стратегии того, что последует после военной операции Тель-Авива. Он подчеркнул, что план Израиля должен быть "политическим". Подобную точку зрения высказывал и советнику госдепартамента США Дерек Шолле. "Как бы мы не выходили из этой ситуации, нам нужно будущее для палестинцев, являющееся жизнеспособным. Один из уроков всей этой ситуации заключается в том, что это станет необходимым. Одной из тем сегодняшней беседы Блинкена с президентом (Палестины) Махмудом Аббасом стало будущее Газы без ХАМАС, и что это значит для палестинского руководства и их роли", - заявил Шолле. Как сообщает телеканал со ссылкой на представителей конгресса, в Капитолии уже начались предварительные дискуссии по поводу политического будущего сектора Газа. Экс-посол США в Израиле Дэвид Фридман заявил, что конечной целью для Газы стала бы готовность представителей Лиги арабский государств "как бы исполнить некую роль попечителя для сектора Газа на некоторый ограниченный период времени, чтобы таким образом обратиться к жителям самим Газы по поводу формирования институтов самоуправления". Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Байден 18 октября посетит Израиль. Он планировал в среду, после посещения Израиля, встретиться в Аммане с королем Иордании Абдаллой II, президентом Египта Абдель Фаттахом ас-Сиси и главой ПНА Махмудом Аббасом, но визит в иорданскую столицу был отменен после атаки на больницу в секторе Газа. Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". Кроме того, после массированных ракетных ударов бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: была приостановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. Число жертв в секторе Газа достигло 3478 человек, а погибших жителей Израиля - тысячу, несколько тысяч израильтян и палестинцев получили ранения. Сообщалось о нескольких погибших и пропавших без вести россиянах, а также гражданах других стран. По разным данным, в плену у ХАМАС может находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа порядка 200-250 пленных. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.

https://ria.ru/20231018/udary-1903661035.html

https://ria.ru/20231018/izrail-1903656516.html

https://ria.ru/20231018/zalozhniki-1903669252.html

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