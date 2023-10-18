https://ria.ru/20231018/brukhunova-1903554842.html

Брухунова призналась, что Петросян отпускает ее отдыхать в одиночестве

Брухунова призналась, что Петросян отпускает ее отдыхать в одиночестве - РИА Новости, 18.10.2023

Брухунова призналась, что Петросян отпускает ее отдыхать в одиночестве

Жена юмориста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова поделилась в Instagram*, что без проблем отдыхает в одиночестве. РИА Новости, 18.10.2023

2023-10-18T12:30

2023-10-18T12:30

2023-10-18T12:30

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МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Жена юмориста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова поделилась в Instagram*, что без проблем отдыхает в одиночестве.Отвечая на вопрос подписчицы, отпускает ли муж путешествовать без него, Брухунова призналась, что супруги реализуют цели, соблюдая комфорт для семьи. "Каждый из нас планирует свои "хотелки" с учетом внутреннего графика. Так всем комфортно", — уточнила жена комика.Брухунова рассказала, что уровень отношений в семье не подразумевает одобрения на отдых. "Мы же взрослые люди… Слово "отпускает" отдает домостроем что ли. Не люблю его", — подчеркнула супруга юмориста. Ранее Татьяна Брухунова раскрыла секрет высокой самооценки.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская

https://ria.ru/20230207/brukhunova-1850212933.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

татьяна брухунова, евгений петросян, знаменитости, шоу-бизнес, новости шоу-бизнеса