https://ria.ru/20231018/brukhunova-1903554842.html
Брухунова призналась, что Петросян отпускает ее отдыхать в одиночестве
Брухунова призналась, что Петросян отпускает ее отдыхать в одиночестве - РИА Новости, 18.10.2023
Брухунова призналась, что Петросян отпускает ее отдыхать в одиночестве
Жена юмориста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова поделилась в Instagram*, что без проблем отдыхает в одиночестве. РИА Новости, 18.10.2023
2023-10-18T12:30
2023-10-18T12:30
2023-10-18T12:30
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МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Жена юмориста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова поделилась в Instagram*, что без проблем отдыхает в одиночестве.Отвечая на вопрос подписчицы, отпускает ли муж путешествовать без него, Брухунова призналась, что супруги реализуют цели, соблюдая комфорт для семьи. "Каждый из нас планирует свои "хотелки" с учетом внутреннего графика. Так всем комфортно", — уточнила жена комика.Брухунова рассказала, что уровень отношений в семье не подразумевает одобрения на отдых. "Мы же взрослые люди… Слово "отпускает" отдает домостроем что ли. Не люблю его", — подчеркнула супруга юмориста. Ранее Татьяна Брухунова раскрыла секрет высокой самооценки.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
татьяна брухунова, евгений петросян, знаменитости, шоу-бизнес, новости шоу-бизнеса
Шоубиз, Татьяна Брухунова, Евгений Петросян, Знаменитости, Шоу-бизнес, Новости шоу-бизнеса
Брухунова призналась, что Петросян отпускает ее отдыхать в одиночестве
Жена Петросяна Брухунова рассказала, что без проблем путешествует в одиночестве
МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Жена юмориста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова поделилась в Instagram*, что без проблем отдыхает в одиночестве.
Отвечая на вопрос подписчицы, отпускает ли муж путешествовать без него, Брухунова призналась, что супруги реализуют цели, соблюдая комфорт для семьи.
"Каждый из нас планирует свои "хотелки" с учетом внутреннего графика. Так всем комфортно", — уточнила жена комика.
Брухунова
рассказала, что уровень отношений в семье не подразумевает одобрения на отдых.
"Мы же взрослые люди… Слово "отпускает" отдает домостроем что ли. Не люблю его", — подчеркнула супруга юмориста.
Ранее Татьяна Брухунова раскрыла
секрет высокой самооценки.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
Жена Петросяна пожаловалась на многолетнюю травлю