https://ria.ru/20231018/britaniya-1903537470.html

Шаппс ушел от ответа на вопрос о согласии с позицией США по Газе

Шаппс ушел от ответа на вопрос о согласии с позицией США по Газе - РИА Новости, 18.10.2023

Шаппс ушел от ответа на вопрос о согласии с позицией США по Газе

Министр обороны Великобритании Грант Шаппс несколько раз ушёл от ответа на вопрос о том, согласен ли он с позицией президента США Джо Байдена, который считает,... РИА Новости, 18.10.2023

2023-10-18T10:50

2023-10-18T10:50

2023-10-18T10:50

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МОСКВА, 18 окт – РИА Новости. Министр обороны Великобритании Грант Шаппс несколько раз ушёл от ответа на вопрос о том, согласен ли он с позицией президента США Джо Байдена, который считает, что оккупация Израилем сектора Газа стала бы большой ошибкой, сообщает издание Politico. Накануне сообщалось, что Шаппс прибыл в Вашингтон для проведения срочных переговоров по ситуации на Ближнем Востоке и на Украине. "Суждения о том, как именно это (операция – ред.) будет проводиться, остаются за Израилем, пока это соответствует международному гуманитарному праву", - приводит издание слова Шаппса, сказанные им в британском посольстве в Вашингтоне. Когда министра вновь спросили, согласен ли он с позицией Байдена, Шаппс ответил, что не хочет давать Израилю конкретных советов по поводу того, какой должна быть военная операция. При этом глава британского оборонного ведомства заявил, что несмотря на то, что он желает видеть со стороны Тель-Авива соразмерный ответ на атаки ХАМАС, "есть работа, которую надо сделать". Издание отметило, что ответ Шаппса свидетельствует о "небольшом, тихом расколе между Великобританией и США", мнения которых обычно сходятся по основным вопросам, в том числе по вопросу поддержки Украины. Позиция Лондона может сделать визит министра в Вашингтон "немного более неловким", в особенности его двустороннюю встречу с американским коллегой Ллойдом Остином, пишет Politico. Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". Кроме того, после массированных ракетных ударов бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: приостановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. Число жертв в секторе Газа достигло около трех тысяч человек, а погибших жителей Израиля превысило тысячу, несколько тысяч израильтян и палестинцев получили ранения. Сообщалось о нескольких погибших и пропавших без вести россиянах, а также гражданах других стран. По разным данным, в плену у ХАМАС может находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.

https://ria.ru/20231018/gaza-1903533576.html

https://ria.ru/20231018/gaza-1903517532.html

https://ria.ru/20231013/okupatsiya-1902643168.html

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Дарья Буймова

в мире, израиль, вашингтон (штат), великобритания, ллойд остин, джо байден, грант шаппс, хамас, politico, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году