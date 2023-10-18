https://ria.ru/20231018/bomboubezhischa-1903631619.html

В Израиле заявили о нехватке бомбоубежищ на севере страны

В Израиле заявили о нехватке бомбоубежищ на севере страны - РИА Новости, 18.10.2023

В Израиле заявили о нехватке бомбоубежищ на севере страны

Бомбоубежища на севере Израиля находятся в плачевном состоянии, их числа недостаточно для защиты населения в случае атаки ливанского движения "Хезболлах",... РИА Новости, 18.10.2023

2023-10-18T15:40

2023-10-18T15:40

2023-10-18T15:40

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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Бомбоубежища на севере Израиля находятся в плачевном состоянии, их числа недостаточно для защиты населения в случае атаки ливанского движения "Хезболлах", сообщил в среду государственный ревизор Матаньяху Энглман. "Эти условия не обеспечат необходимую на данный момент защиту жителей линии конфликта и северной границы", - приводит слова Энглмана газета Times of Israel. Как сообщил Энглман, часть убежищ находится в очень плохом состоянии без соответствующего техобслуживания, а убежища в старых домах не отвечают современным требованиям и не обеспечат жителям достаточную защиту. Эксперт отметил, что члены ополчения, охраняющие небольшие населенные пункты, не могут выполнять свои повседневные обязанности на рабочих местах, поскольку находятся на постоянном дежурстве из-за атак палестинцев или членов движения "Хезболлах". При этом, по словам Энглмана, органы местного самоуправления сообщили ему о недостаточном уровне коммуникации с правительственными министерствами. Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". Кроме того, после массированных ракетных ударов бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: приостановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. Число жертв в секторе Газа превысило 2 тысячи человек, а погибших жителей Израиля - тысячу, несколько тысяч израильтян и палестинцев получили ранения. Сообщалось о нескольких погибших и пропавших без вести россиянах, а также гражданах других стран. По разным данным, в плену у ХАМАС может находиться около 150 израильтян. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.

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