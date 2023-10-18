https://ria.ru/20231018/bolnitsa-1903690683.html
Небензя заявил о требовании России расследовать удар по больнице в Газе
Небензя заявил о требовании России расследовать удар по больнице в Газе - РИА Новости, 18.10.2023
Небензя заявил о требовании России расследовать удар по больнице в Газе
Россия требует проведения объективного расследования удара по больнице "Аль-Ахли" в секторе Газа и наказания виновных, заявил на заседании СБ ООН постпред РФ... РИА Новости, 18.10.2023
2023-10-18T19:34
2023-10-18T19:34
2023-10-18T19:34
в мире
израиль
россия
палестина
василий небензя
владимир путин
оон
хамас
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/12/1903523515_0:139:2835:1734_1920x0_80_0_0_ecb42ab6a976c6c4a66e769ac46936bb.jpg
ООН, 18 окт - РИА Новости. Россия требует проведения объективного расследования удара по больнице "Аль-Ахли" в секторе Газа и наказания виновных, заявил на заседании СБ ООН постпред РФ при ООН Василий Небензя. "Мы глубоко потрясены произошедшим. В результате удара по госпиталю по последним данным число погибших и пострадавших превысило 800 человек. Мы требуем проведения объективного расследования этого преступления и наказания виновных", - сказал Небензя. Баптистская больница "Аль-Ахли" в секторе Газа во вторник подверглась удару. Минздрав Газы заявил, что погиб 471 человек, пострадали более 300, большинство из них – женщины и дети. Палестинцы и израильтяне возложили вину за атаку друг на друга: МИД Палестины заявил, что удар нанесли израильские самолеты, а армия Израиля – что в больницу попала ракета, которую неудачно запустила палестинская группировка "Исламский джихад". Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". Кроме того, после массированных ракетных ударов бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: была приостановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. Число жертв в секторе Газа достигло 3478 человек, а погибших жителей Израиля - тысячу, несколько тысяч израильтян и палестинцев получили ранения. Сообщалось о нескольких погибших и пропавших без вести россиянах, а также гражданах других стран. По разным данным, в плену у ХАМАС может находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа порядка 200-250 пленных. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.
https://ria.ru/20231013/izrail-1902376854.html
израиль
россия
палестина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/12/1903523515_170:0:2666:1872_1920x0_80_0_0_ca827dfba5ca20e76e9fcce3b1e8dd16.jpg
Эксклюзивные кадры РИА Новости с территории больницы "Аль-Ахли" после обстрела
По последним данным Минздрава Газы, при ударе по госпиталю погиб 471 человек, пострадали более 300, в большинстве это женщины и дети.
Разбор завалов продолжается.
2023-10-18T19:34
true
PT1M01S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, израиль, россия, палестина, василий небензя, владимир путин, оон, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Россия, Палестина, Василий Небензя, Владимир Путин, ООН, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Небензя заявил о требовании России расследовать удар по больнице в Газе
Небензя: Россия требует расследовать удар по больнице в Газе и наказать виновных