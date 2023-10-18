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В Курской области сбили шесть беспилотников - РИА Новости, 18.10.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
07:35 18.10.2023 (обновлено: 07:47 18.10.2023)
https://ria.ru/20231018/bespilotniki-1903504688.html
В Курской области сбили шесть беспилотников
В Курской области сбили шесть беспилотников - РИА Новости, 18.10.2023
В Курской области сбили шесть беспилотников
Шесть украинских беспилотников самолетного типа сбиты в Курской области, четыре из них подавлены средствами РЭБ, обошлось без пострадавших и разрушений, сообщил РИА Новости, 18.10.2023
2023-10-18T07:35
2023-10-18T07:47
специальная военная операция на украине
курская область
курский район
роман старовойт
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ВОРОНЕЖ, 18 окт - РИА Новости. Шесть украинских беспилотников самолетного типа сбиты в Курской области, четыре из них подавлены средствами РЭБ, обошлось без пострадавших и разрушений, сообщил губернатор региона Роман Старовойт.Атака украинских БПЛА была пресечена в среду около 5 утра."В Курском районе силами Минобороны пресечена атака украинских БПЛА: сбито шесть беспилотников самолетного типа, четыре - подавлены средствами РЭБ. Пострадавших и разрушений нет", - сообщил Старовойт в своем Telegram-канале.Губернатор предупредил, что часто БПЛА имеют таймер самоликвидации. Из-за этого приближаться к обломкам опасно.
https://ria.ru/20231017/bespilotnik-1903463938.html
курская область
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курская область, курский район, роман старовойт
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Курский район, Роман Старовойт
В Курской области сбили шесть беспилотников

Губернатор Старовойт: ПВО сбила в Курской области шесть БПЛА ВСУ

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкЗенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С"
Зенитный ракетно-пушечный комплекс Панцирь-С - РИА Новости, 1920, 18.10.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
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Зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С" . Архивное фото
Читать ria.ru в
ВОРОНЕЖ, 18 окт - РИА Новости. Шесть украинских беспилотников самолетного типа сбиты в Курской области, четыре из них подавлены средствами РЭБ, обошлось без пострадавших и разрушений, сообщил губернатор региона Роман Старовойт.
Атака украинских БПЛА была пресечена в среду около 5 утра.
Курском районе силами Минобороны пресечена атака украинских БПЛА: сбито шесть беспилотников самолетного типа, четыре - подавлены средствами РЭБ. Пострадавших и разрушений нет", - сообщил Старовойт в своем Telegram-канале.
Губернатор предупредил, что часто БПЛА имеют таймер самоликвидации. Из-за этого приближаться к обломкам опасно.
Тор-М1 - РИА Новости, 1920, 17.10.2023
ПВО сбила беспилотник самолетного типа в Белгородской области
Вчера, 21:33
 
Специальная военная операция на УкраинеКурская областьКурский районРоман Старовойт
 
 
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