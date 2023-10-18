https://ria.ru/20231018/bespilotniki-1903495618.html
Над Белгородской областью сбили шесть беспилотников
Над Белгородской областью сбили шесть беспилотников - РИА Новости, 18.10.2023
Над Белгородской областью сбили шесть беспилотников
Система ПВО сбила шесть беспилотников самолетного типа в Белгородском районе и Яковлевском городском округе Белгородской области, по предварительным данным,... РИА Новости, 18.10.2023
2023-10-18T04:46
2023-10-18T04:46
2023-10-18T04:52
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происшествия
белгородская область
вячеслав гладков
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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Система ПВО сбила шесть беспилотников самолетного типа в Белгородском районе и Яковлевском городском округе Белгородской области, по предварительным данным, пострадавших и разрушений нет, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Вячеслав Гладков."В Белгородском районе и Яковлевском городском округе системой ПВО сбито 6 БПЛА самолетного типа. Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет", - говорится в сообщении.
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происшествия, белгородская область, вячеслав гладков, белгородский район
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Белгородская область, Вячеслав Гладков, Белгородский район
Над Белгородской областью сбили шесть беспилотников
Губернатор Гладков: ПВО сбила над Белгородской областью шесть БПЛА ВСУ