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Над Белгородской областью сбили шесть беспилотников - РИА Новости, 18.10.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
04:46 18.10.2023 (обновлено: 04:52 18.10.2023)
https://ria.ru/20231018/bespilotniki-1903495618.html
Над Белгородской областью сбили шесть беспилотников
Над Белгородской областью сбили шесть беспилотников - РИА Новости, 18.10.2023
Над Белгородской областью сбили шесть беспилотников
Система ПВО сбила шесть беспилотников самолетного типа в Белгородском районе и Яковлевском городском округе Белгородской области, по предварительным данным,... РИА Новости, 18.10.2023
2023-10-18T04:46
2023-10-18T04:52
специальная военная операция на украине
происшествия
белгородская область
вячеслав гладков
белгородский район
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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Система ПВО сбила шесть беспилотников самолетного типа в Белгородском районе и Яковлевском городском округе Белгородской области, по предварительным данным, пострадавших и разрушений нет, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Вячеслав Гладков."В Белгородском районе и Яковлевском городском округе системой ПВО сбито 6 БПЛА самолетного типа. Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20230823/povrezhdenie-1891646767.html
белгородская область
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происшествия, белгородская область, вячеслав гладков, белгородский район
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Белгородская область, Вячеслав Гладков, Белгородский район
Над Белгородской областью сбили шесть беспилотников

Губернатор Гладков: ПВО сбила над Белгородской областью шесть БПЛА ВСУ

© РИА Новости / Сергей Мальгавко | Перейти в медиабанкОфицеры полка противовоздушной обороны вооруженных сил РФ
Офицеры полка противовоздушной обороны вооруженных сил РФ - РИА Новости, 1920, 18.10.2023
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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Офицеры полка противовоздушной обороны вооруженных сил РФ. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Система ПВО сбила шесть беспилотников самолетного типа в Белгородском районе и Яковлевском городском округе Белгородской области, по предварительным данным, пострадавших и разрушений нет, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Вячеслав Гладков.
"В Белгородском районе и Яковлевском городском округе системой ПВО сбито 6 БПЛА самолетного типа. Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет", - говорится в сообщении.
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 23.08.2023
Обломки сбитого в Химках БПЛА повредили частный дом и нежилое здание
23 августа, 06:46
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияБелгородская областьВячеслав ГладковБелгородский район
 
 
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