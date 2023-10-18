https://ria.ru/20231018/bespilotniki-1903495618.html

Над Белгородской областью сбили шесть беспилотников

Над Белгородской областью сбили шесть беспилотников - РИА Новости, 18.10.2023

Над Белгородской областью сбили шесть беспилотников

Система ПВО сбила шесть беспилотников самолетного типа в Белгородском районе и Яковлевском городском округе Белгородской области, по предварительным данным,... РИА Новости, 18.10.2023

2023-10-18T04:46

2023-10-18T04:46

2023-10-18T04:52

специальная военная операция на украине

происшествия

белгородская область

вячеслав гладков

белгородский район

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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Система ПВО сбила шесть беспилотников самолетного типа в Белгородском районе и Яковлевском городском округе Белгородской области, по предварительным данным, пострадавших и разрушений нет, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Вячеслав Гладков."В Белгородском районе и Яковлевском городском округе системой ПВО сбито 6 БПЛА самолетного типа. Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20230823/povrezhdenie-1891646767.html

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происшествия, белгородская область, вячеслав гладков, белгородский район