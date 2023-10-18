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Система ПВО сбила украинский беспилотник над Белгородской областью - РИА Новости, 18.10.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
20:59 18.10.2023 (обновлено: 21:05 18.10.2023)
https://ria.ru/20231018/bespilotnik-1903705537.html
Система ПВО сбила украинский беспилотник над Белгородской областью
Система ПВО сбила украинский беспилотник над Белгородской областью - РИА Новости, 18.10.2023
Система ПВО сбила украинский беспилотник над Белгородской областью
Российская ПВО пресекла попытку Киева совершить террористическую атаку с помощью беспилотника, аппарат был уничтожен около 20.00 мск над территорией... РИА Новости, 18.10.2023
2023-10-18T20:59
2023-10-18T21:05
специальная военная операция на украине
белгородская область
россия
пво
киев
украина
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Российская ПВО пресекла попытку Киева совершить террористическую атаку с помощью беспилотника, аппарат был уничтожен около 20.00 мск над территорией Белгородской области, сообщило в среду Минобороны России в телеграм-канале ведомства."18 октября около 20.00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации", - говорится в сообщении."Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области", - добавили в МО РФ.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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белгородская область, россия, пво, киев, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Россия, ПВО, Киев, Украина, Вооруженные силы Украины
Система ПВО сбила украинский беспилотник над Белгородской областью

В Минобороны заявили о сбитом над Белгородской областью украинском беспилотнике

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкЗенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С"
Зенитный ракетно-пушечный комплекс Панцирь-С - РИА Новости, 1920, 18.10.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
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Зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С" . Архивное фото
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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Российская ПВО пресекла попытку Киева совершить террористическую атаку с помощью беспилотника, аппарат был уничтожен около 20.00 мск над территорией Белгородской области, сообщило в среду Минобороны России в телеграм-канале ведомства.
«
"18 октября около 20.00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации", - говорится в сообщении.
«
"Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области", - добавили в МО РФ.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБелгородская областьРоссияПВОКиевУкраинаВооруженные силы Украины
 
 
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