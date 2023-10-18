https://ria.ru/20231018/bespilotnik-1903705537.html
Система ПВО сбила украинский беспилотник над Белгородской областью
Система ПВО сбила украинский беспилотник над Белгородской областью - РИА Новости, 18.10.2023
Система ПВО сбила украинский беспилотник над Белгородской областью
Российская ПВО пресекла попытку Киева совершить террористическую атаку с помощью беспилотника, аппарат был уничтожен около 20.00 мск над территорией... РИА Новости, 18.10.2023
2023-10-18T20:59
2023-10-18T20:59
2023-10-18T21:05
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Российская ПВО пресекла попытку Киева совершить террористическую атаку с помощью беспилотника, аппарат был уничтожен около 20.00 мск над территорией Белгородской области, сообщило в среду Минобороны России в телеграм-канале ведомства."18 октября около 20.00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации", - говорится в сообщении."Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области", - добавили в МО РФ.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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белгородская область, россия, пво, киев, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Россия, ПВО, Киев, Украина, Вооруженные силы Украины
Система ПВО сбила украинский беспилотник над Белгородской областью
В Минобороны заявили о сбитом над Белгородской областью украинском беспилотнике