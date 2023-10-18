https://ria.ru/20231018/bespilotnik-1903705537.html

Система ПВО сбила украинский беспилотник над Белгородской областью

Система ПВО сбила украинский беспилотник над Белгородской областью - РИА Новости, 18.10.2023

Система ПВО сбила украинский беспилотник над Белгородской областью

Российская ПВО пресекла попытку Киева совершить террористическую атаку с помощью беспилотника, аппарат был уничтожен около 20.00 мск над территорией... РИА Новости, 18.10.2023

2023-10-18T20:59

2023-10-18T20:59

2023-10-18T21:05

специальная военная операция на украине

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украина

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Российская ПВО пресекла попытку Киева совершить террористическую атаку с помощью беспилотника, аппарат был уничтожен около 20.00 мск над территорией Белгородской области, сообщило в среду Минобороны России в телеграм-канале ведомства."18 октября около 20.00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации", - говорится в сообщении."Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области", - добавили в МО РФ.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

белгородская область, россия, пво, киев, украина, вооруженные силы украины