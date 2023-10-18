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В Белгородской области сбили беспилотник
В Белгородской области сбили беспилотник - РИА Новости, 18.10.2023
В Белгородской области сбили беспилотник
Система ПВО в Белгородском районе сбила БПЛА самолетного типа, по предварительным данным, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Белгородской области РИА Новости, 18.10.2023
2023-10-18T20:35
2023-10-18T20:35
2023-10-18T20:40
специальная военная операция на украине
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белгородская область
вячеслав гладков
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БЕЛГОРОД, 18 окт – РИА Новости. Система ПВО в Белгородском районе сбила БПЛА самолетного типа, по предварительным данным, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале."В Белгородском районе системой ПВО сбит БПЛА самолетного типа. Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле", - написал губернатор.Он добавил, что, по предварительным данным, пострадавших и разрушений нет.Согласно статистике от главы региона 17 октября семь украинских беспилотников было сбито системами ПВО, а один выведен из строя средствами РЭБ. Также два взрывных устройства были сброшены с дронов.
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россия, белгородская область, вячеслав гладков
Специальная военная операция на Украине, Россия, Белгородская область, Вячеслав Гладков
В Белгородской области сбили беспилотник
Гладков: ПВО сбила дрон самолетного типа в Белгородской области