https://ria.ru/20231018/bespilotnik-1903700845.html

В Белгородской области сбили беспилотник

В Белгородской области сбили беспилотник - РИА Новости, 18.10.2023

В Белгородской области сбили беспилотник

Система ПВО в Белгородском районе сбила БПЛА самолетного типа, по предварительным данным, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Белгородской области РИА Новости, 18.10.2023

2023-10-18T20:35

2023-10-18T20:35

2023-10-18T20:40

специальная военная операция на украине

россия

белгородская область

вячеслав гладков

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/02/1835846392_0:248:3057:1968_1920x0_80_0_0_9fdc98b91df8ee5006c7a4ae3f447e85.jpg

БЕЛГОРОД, 18 окт – РИА Новости. Система ПВО в Белгородском районе сбила БПЛА самолетного типа, по предварительным данным, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале."В Белгородском районе системой ПВО сбит БПЛА самолетного типа. Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле", - написал губернатор.Он добавил, что, по предварительным данным, пострадавших и разрушений нет.Согласно статистике от главы региона 17 октября семь украинских беспилотников было сбито системами ПВО, а один выведен из строя средствами РЭБ. Также два взрывных устройства были сброшены с дронов.

россия

белгородская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, белгородская область, вячеслав гладков