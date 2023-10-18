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Около 45 тысяч раз в МО беременности велись индивидуально
Около 45 тысяч раз в МО беременности велись индивидуально - РИА Новости, 18.10.2023
Около 45 тысяч раз в МО беременности велись индивидуально
С начала 2023 года около 45 тысяч беременных Подмосковья воспользовались услугой индивидуального сопровождения своего состояния. Об этом сообщил телеканал "360" РИА Новости, 18.10.2023
2023-10-18T15:43
2023-10-18T15:43
2023-10-18T15:43
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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. С начала 2023 года около 45 тысяч беременных Подмосковья воспользовались услугой индивидуального сопровождения своего состояния. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на председателя комитета Мособлдумы по социальной политике и здравоохранению Андрея Голубева.Он рассказал, что в Подмосковье внедряют единый стандарт, к которому хотят привести работу всех женских консультаций. В частности, планируют обучить администраторов правильному общению без конфликтов и использованию определенных речевых модулей.Кроме того, все женские консультации хотят привести к единому виду с комфортной средой для беременных. Также в рамках реализации проекта за каждой пациенткой закрепляют индивидуального помощника, который напоминает ей о необходимых процедурах и записывает на консультации."На сегодняшний день из 74 подмосковных женских консультаций полностью модернизировано в рамках проекта 21 учреждение, еще 14 обновят до конца года", – рассказал Андрей Голубев.
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РИА Новости
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Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)
МОСКВА, 18 окт - РИА Новости.
С начала 2023 года около 45 тысяч беременных Подмосковья воспользовались услугой индивидуального сопровождения своего состояния. Об этом сообщил телеканал "360"
со ссылкой на председателя комитета Мособлдумы по социальной политике и здравоохранению Андрея Голубева.
Он рассказал, что в Подмосковье внедряют единый стандарт, к которому хотят привести работу всех женских консультаций. В частности, планируют обучить администраторов правильному общению без конфликтов и использованию определенных речевых модулей.
Кроме того, все женские консультации хотят привести к единому виду с комфортной средой для беременных. Также в рамках реализации проекта за каждой пациенткой закрепляют индивидуального помощника, который напоминает ей о необходимых процедурах и записывает на консультации.
"На сегодняшний день из 74 подмосковных женских консультаций полностью модернизировано в рамках проекта 21 учреждение, еще 14 обновят до конца года", – рассказал Андрей Голубев.