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Около 45 тысяч раз в МО беременности велись индивидуально - РИА Новости, 18.10.2023
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Новости Подмосковья
 
15:43 18.10.2023
https://ria.ru/20231018/beremennye-1903632607.html
Около 45 тысяч раз в МО беременности велись индивидуально
Около 45 тысяч раз в МО беременности велись индивидуально - РИА Новости, 18.10.2023
Около 45 тысяч раз в МО беременности велись индивидуально
С начала 2023 года около 45 тысяч беременных Подмосковья воспользовались услугой индивидуального сопровождения своего состояния. Об этом сообщил телеканал "360" РИА Новости, 18.10.2023
2023-10-18T15:43
2023-10-18T15:43
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. С начала 2023 года около 45 тысяч беременных Подмосковья воспользовались услугой индивидуального сопровождения своего состояния. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на председателя комитета Мособлдумы по социальной политике и здравоохранению Андрея Голубева.Он рассказал, что в Подмосковье внедряют единый стандарт, к которому хотят привести работу всех женских консультаций. В частности, планируют обучить администраторов правильному общению без конфликтов и использованию определенных речевых модулей.Кроме того, все женские консультации хотят привести к единому виду с комфортной средой для беременных. Также в рамках реализации проекта за каждой пациенткой закрепляют индивидуального помощника, который напоминает ей о необходимых процедурах и записывает на консультации."На сегодняшний день из 74 подмосковных женских консультаций полностью модернизировано в рамках проекта 21 учреждение, еще 14 обновят до конца года", – рассказал Андрей Голубев.
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московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)

Около 45 тысяч раз в МО беременности велись индивидуально

© РИА Новости / Кирилл Брага | Перейти в медиабанкМедицинский работник делает УЗИ пациентке в роддоме при клинической больнице No 5 в Волгограде
Медицинский работник делает УЗИ пациентке в роддоме при клинической больнице No 5 в Волгограде - РИА Новости, 1920, 18.10.2023
© РИА Новости / Кирилл Брага
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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. С начала 2023 года около 45 тысяч беременных Подмосковья воспользовались услугой индивидуального сопровождения своего состояния. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на председателя комитета Мособлдумы по социальной политике и здравоохранению Андрея Голубева.
Он рассказал, что в Подмосковье внедряют единый стандарт, к которому хотят привести работу всех женских консультаций. В частности, планируют обучить администраторов правильному общению без конфликтов и использованию определенных речевых модулей.
Кроме того, все женские консультации хотят привести к единому виду с комфортной средой для беременных. Также в рамках реализации проекта за каждой пациенткой закрепляют индивидуального помощника, который напоминает ей о необходимых процедурах и записывает на консультации.
"На сегодняшний день из 74 подмосковных женских консультаций полностью модернизировано в рамках проекта 21 учреждение, еще 14 обновят до конца года", – рассказал Андрей Голубев.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)
 
 
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