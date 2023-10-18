https://ria.ru/20231018/beremennye-1903632607.html

Около 45 тысяч раз в МО беременности велись индивидуально

Около 45 тысяч раз в МО беременности велись индивидуально - РИА Новости, 18.10.2023

Около 45 тысяч раз в МО беременности велись индивидуально

С начала 2023 года около 45 тысяч беременных Подмосковья воспользовались услугой индивидуального сопровождения своего состояния. Об этом сообщил телеканал "360" РИА Новости, 18.10.2023

2023-10-18T15:43

2023-10-18T15:43

2023-10-18T15:43

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. С начала 2023 года около 45 тысяч беременных Подмосковья воспользовались услугой индивидуального сопровождения своего состояния. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на председателя комитета Мособлдумы по социальной политике и здравоохранению Андрея Голубева.Он рассказал, что в Подмосковье внедряют единый стандарт, к которому хотят привести работу всех женских консультаций. В частности, планируют обучить администраторов правильному общению без конфликтов и использованию определенных речевых модулей.Кроме того, все женские консультации хотят привести к единому виду с комфортной средой для беременных. Также в рамках реализации проекта за каждой пациенткой закрепляют индивидуального помощника, который напоминает ей о необходимых процедурах и записывает на консультации."На сегодняшний день из 74 подмосковных женских консультаций полностью модернизировано в рамках проекта 21 учреждение, еще 14 обновят до конца года", – рассказал Андрей Голубев.

московская область (подмосковье)

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московская область (подмосковье)