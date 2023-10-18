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ВСУ за сутки выпустили 20 боеприпасов по Белгородской области - РИА Новости, 18.10.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
09:38 18.10.2023
https://ria.ru/20231018/belgorod-1903518527.html
ВСУ за сутки выпустили 20 боеприпасов по Белгородской области
ВСУ за сутки выпустили 20 боеприпасов по Белгородской области - РИА Новости, 18.10.2023
ВСУ за сутки выпустили 20 боеприпасов по Белгородской области
Украинскими военными за прошедшие сутки по приграничным районам Белгородской области было выпущено 20 боеприпасов, над регионом было сбито восемь украинских... РИА Новости, 18.10.2023
2023-10-18T09:38
2023-10-18T09:38
специальная военная операция на украине
белгородская область
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
белгородский район
происшествия
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БЕЛГОРОД, 18 окт - РИА Новости. Украинскими военными за прошедшие сутки по приграничным районам Белгородской области было выпущено 20 боеприпасов, над регионом было сбито восемь украинских беспилотников, сообщил губернатор области Вячеслав Гладков. В своем Telegram-канале в среду губернатор опубликовал статистику об ударах ВСУ по территории региона. По его словам, два взрывных устройства были сброшены с дронов, семь беспилотников сбиты системами ПВО, а один выведен из строя средствами РЭБ. Глава региона также сообщил, что за отчетный день не было пострадавших и разрушений в населенных пунктах области. "В Белгородском районе системой ПВО сбито 6 БПЛА самолетного типа – три над селом Драгунское, по одному над селами Пушкарное, Беломестное и Головино. Обошлось без последствий на земле. В Борисовском районе на окраине села Цаповка с квадрокоптера сброшено одно взрывное устройство", - написал Гладков. Он добавил, что в Грайворонском горокруге по окраине села Дроновка выпущено 6 минометных снарядов. В селе Козинка с дрона сброшено взрывное устройство. В Краснояружском районе 12 раз из артиллерии обстреляли окраину села Староселье. В Яковлевском округе в районе села Ольховка сбит беспилотник самолетного типа. "В Шебекинском городском округе в селе Середа средствами радиоэлектронной борьбы посажен БПЛА коптерного типа, который впоследствии сдетонировал. Пострадавших и разрушений нет", - уточнил Гладков. ⠀На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров.
https://ria.ru/20231018/katastrofa-1903514519.html
https://ria.ru/20231018/pomosch-1903495374.html
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белгородская область, вячеслав гладков, вооруженные силы украины, белгородский район, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины, Белгородский район, Происшествия
ВСУ за сутки выпустили 20 боеприпасов по Белгородской области

ВСУ за сутки выпустили 20 снарядов по приграничным районам Белгородской области

© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанкОсколки снаряда
Осколки снаряда - РИА Новости, 1920, 18.10.2023
© РИА Новости / Сергей Батурин
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Осколки снаряда. Архивное фото
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БЕЛГОРОД, 18 окт - РИА Новости. Украинскими военными за прошедшие сутки по приграничным районам Белгородской области было выпущено 20 боеприпасов, над регионом было сбито восемь украинских беспилотников, сообщил губернатор области Вячеслав Гладков.
В своем Telegram-канале в среду губернатор опубликовал статистику об ударах ВСУ по территории региона. По его словам, два взрывных устройства были сброшены с дронов, семь беспилотников сбиты системами ПВО, а один выведен из строя средствами РЭБ. Глава региона также сообщил, что за отчетный день не было пострадавших и разрушений в населенных пунктах области.
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Белгородском районе системой ПВО сбито 6 БПЛА самолетного типа – три над селом Драгунское, по одному над селами Пушкарное, Беломестное и Головино. Обошлось без последствий на земле. В Борисовском районе на окраине села Цаповка с квадрокоптера сброшено одно взрывное устройство", - написал Гладков.
Он добавил, что в Грайворонском горокруге по окраине села Дроновка выпущено 6 минометных снарядов. В селе Козинка с дрона сброшено взрывное устройство. В Краснояружском районе 12 раз из артиллерии обстреляли окраину села Староселье. В Яковлевском округе в районе села Ольховка сбит беспилотник самолетного типа.
"В Шебекинском городском округе в селе Середа средствами радиоэлектронной борьбы посажен БПЛА коптерного типа, который впоследствии сдетонировал. Пострадавших и разрушений нет", - уточнил Гладков.
⠀На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров.
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Специальная военная операция на УкраинеБелгородская областьВячеслав ГладковВооруженные силы УкраиныБелгородский районПроисшествия
 
 
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