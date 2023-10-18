https://ria.ru/20231018/belgorod-1903518527.html

ВСУ за сутки выпустили 20 боеприпасов по Белгородской области

ВСУ за сутки выпустили 20 боеприпасов по Белгородской области - РИА Новости, 18.10.2023

ВСУ за сутки выпустили 20 боеприпасов по Белгородской области

Украинскими военными за прошедшие сутки по приграничным районам Белгородской области было выпущено 20 боеприпасов, над регионом было сбито восемь украинских... РИА Новости, 18.10.2023

2023-10-18T09:38

2023-10-18T09:38

2023-10-18T09:38

специальная военная операция на украине

белгородская область

вячеслав гладков

вооруженные силы украины

белгородский район

происшествия

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БЕЛГОРОД, 18 окт - РИА Новости. Украинскими военными за прошедшие сутки по приграничным районам Белгородской области было выпущено 20 боеприпасов, над регионом было сбито восемь украинских беспилотников, сообщил губернатор области Вячеслав Гладков. В своем Telegram-канале в среду губернатор опубликовал статистику об ударах ВСУ по территории региона. По его словам, два взрывных устройства были сброшены с дронов, семь беспилотников сбиты системами ПВО, а один выведен из строя средствами РЭБ. Глава региона также сообщил, что за отчетный день не было пострадавших и разрушений в населенных пунктах области. "В Белгородском районе системой ПВО сбито 6 БПЛА самолетного типа – три над селом Драгунское, по одному над селами Пушкарное, Беломестное и Головино. Обошлось без последствий на земле. В Борисовском районе на окраине села Цаповка с квадрокоптера сброшено одно взрывное устройство", - написал Гладков. Он добавил, что в Грайворонском горокруге по окраине села Дроновка выпущено 6 минометных снарядов. В селе Козинка с дрона сброшено взрывное устройство. В Краснояружском районе 12 раз из артиллерии обстреляли окраину села Староселье. В Яковлевском округе в районе села Ольховка сбит беспилотник самолетного типа. "В Шебекинском городском округе в селе Середа средствами радиоэлектронной борьбы посажен БПЛА коптерного типа, который впоследствии сдетонировал. Пострадавших и разрушений нет", - уточнил Гладков. ⠀На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров.

https://ria.ru/20231018/katastrofa-1903514519.html

https://ria.ru/20231018/pomosch-1903495374.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

белгородская область, вячеслав гладков, вооруженные силы украины, белгородский район, происшествия