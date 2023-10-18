ВСУ за сутки выпустили 20 боеприпасов по Белгородской области
ВСУ за сутки выпустили 20 снарядов по приграничным районам Белгородской области
Осколки снаряда. Архивное фото
БЕЛГОРОД, 18 окт - РИА Новости. Украинскими военными за прошедшие сутки по приграничным районам Белгородской области было выпущено 20 боеприпасов, над регионом было сбито восемь украинских беспилотников, сообщил губернатор области Вячеслав Гладков.
В своем Telegram-канале в среду губернатор опубликовал статистику об ударах ВСУ по территории региона. По его словам, два взрывных устройства были сброшены с дронов, семь беспилотников сбиты системами ПВО, а один выведен из строя средствами РЭБ. Глава региона также сообщил, что за отчетный день не было пострадавших и разрушений в населенных пунктах области.
"В Белгородском районе системой ПВО сбито 6 БПЛА самолетного типа – три над селом Драгунское, по одному над селами Пушкарное, Беломестное и Головино. Обошлось без последствий на земле. В Борисовском районе на окраине села Цаповка с квадрокоптера сброшено одно взрывное устройство", - написал Гладков.
Он добавил, что в Грайворонском горокруге по окраине села Дроновка выпущено 6 минометных снарядов. В селе Козинка с дрона сброшено взрывное устройство. В Краснояружском районе 12 раз из артиллерии обстреляли окраину села Староселье. В Яковлевском округе в районе села Ольховка сбит беспилотник самолетного типа.
"В Шебекинском городском округе в селе Середа средствами радиоэлектронной борьбы посажен БПЛА коптерного типа, который впоследствии сдетонировал. Пострадавших и разрушений нет", - уточнил Гладков.
⠀На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров.