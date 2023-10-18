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"Путин напугал". В Британии пришли в ярость из-за хода Байдена на Украине - РИА Новости, 18.10.2023
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18:46 18.10.2023 (обновлено: 19:12 18.10.2023)
https://ria.ru/20231018/bayden-1903680398.html
"Путин напугал". В Британии пришли в ярость из-за хода Байдена на Украине
"Путин напугал". В Британии пришли в ярость из-за хода Байдена на Украине - РИА Новости, 18.10.2023
"Путин напугал". В Британии пришли в ярость из-за хода Байдена на Украине
Президент США Джо Байден отправил ВСУ самый слабый вариант ракет ATACMS, поскольку испугался возможной реакции Владимира Путина, пишет Telegraph. РИА Новости, 18.10.2023
2023-10-18T18:46
2023-10-18T19:12
политика
украина
сша
владимир путин
джо байден
олаф шольц
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МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Президент США Джо Байден отправил ВСУ самый слабый вариант ракет ATACMS, поскольку испугался возможной реакции Владимира Путина, пишет Telegraph."Владимиру Путину удалось напугать Джо Байдена и Олафа Шольца, заставив их отступить", — отмечается в статье.Германия последовала примеру США и тоже отказалась поставлять передовые ракеты Taurus. Соединенные Штаты, в свою очередь, в два раза сократили радиус действия ATACMS, прежде чем вооружить ими Киев, подчеркивается в материале."Это давно устаревшая ранняя версия, имеющая едва ли половину от дальности полета настоящих ATACMS и относительно слабую боеголовку", — уточнили журналисты.Экспортируемый вариант не только запускается на сокращенные 165 километров, но и обладает кассетной боеголовкой. Это значит, что ее нельзя использовать для точных стратегических ударов, пишет Telegraph.Накануне сенатор от Запорожской области Дмитрий Рогозин сообщил, что ракеты ATACMS применили при попытке удара по Бердянску. Он опубликовал фотографии боевого поражающего элемента М74 ATACMS. Сенатор подчеркнул, что каждый такой снаряд несет кассетную боевую часть. Она, в свою очередь, "нашпигована" 275 боевыми элементами М74.Официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик, комментируя нанесение Киевом удара ракетой ATACMS с кассетным боеприпасом, подчеркнул, что организация выступает против применения такого оружия.
https://ria.ru/20231018/rakety-1903658040.html
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политика, украина, сша, владимир путин, джо байден, олаф шольц, вооруженные силы украины, оон
Политика, Украина, США, Владимир Путин, Джо Байден, Олаф Шольц, Вооруженные силы Украины, ООН
"Путин напугал". В Британии пришли в ярость из-за хода Байдена на Украине

Telegraph: Байден отправил слабые ATACMS ВСУ, поскольку испугался реакции Путина

© JIM WATSONПрезидент США Джо Байден во время выступления по ситуации в Израиле
Президент США Джо Байден во время выступления по ситуации в Израиле
© JIM WATSON
Президент США Джо Байден во время выступления по ситуации в Израиле. Архивное фото
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МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Президент США Джо Байден отправил ВСУ самый слабый вариант ракет ATACMS, поскольку испугался возможной реакции Владимира Путина, пишет Telegraph.
«
"Владимиру Путину удалось напугать Джо Байдена и Олафа Шольца, заставив их отступить", — отмечается в статье.
Германия последовала примеру США и тоже отказалась поставлять передовые ракеты Taurus. Соединенные Штаты, в свою очередь, в два раза сократили радиус действия ATACMS, прежде чем вооружить ими Киев, подчеркивается в материале.
"Это давно устаревшая ранняя версия, имеющая едва ли половину от дальности полета настоящих ATACMS и относительно слабую боеголовку", — уточнили журналисты.
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Экспортируемый вариант не только запускается на сокращенные 165 километров, но и обладает кассетной боеголовкой. Это значит, что ее нельзя использовать для точных стратегических ударов, пишет Telegraph.
Накануне сенатор от Запорожской области Дмитрий Рогозин сообщил, что ракеты ATACMS применили при попытке удара по Бердянску. Он опубликовал фотографии боевого поражающего элемента М74 ATACMS. Сенатор подчеркнул, что каждый такой снаряд несет кассетную боевую часть. Она, в свою очередь, "нашпигована" 275 боевыми элементами М74.
Официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик, комментируя нанесение Киевом удара ракетой ATACMS с кассетным боеприпасом, подчеркнул, что организация выступает против применения такого оружия.
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ПолитикаУкраинаСШАВладимир ПутинДжо БайденОлаф ШольцВооруженные силы УкраиныООН
 
 
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