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Байден планирует "как друг" поставить перед Израилем ряд непростых вопросов - РИА Новости, 18.10.2023
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03:23 18.10.2023 (обновлено: 03:40 18.10.2023)
https://ria.ru/20231018/bayden-1903493286.html
Байден планирует "как друг" поставить перед Израилем ряд непростых вопросов
Байден планирует "как друг" поставить перед Израилем ряд непростых вопросов - РИА Новости, 18.10.2023
Байден планирует "как друг" поставить перед Израилем ряд непростых вопросов
Президент США Джо Байден намерен "как друг" поставить перед Израилем ряд непростых вопросов в связи с конфликтом в Газе, сообщил координатор по стратегическим... РИА Новости, 18.10.2023
2023-10-18T03:23
2023-10-18T03:40
израиль
сша
россия
джо байден
джон кирби
биньямин нетаньяху
хамас
оон
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ВАШИНГТОН, 18 окт - РИА Новости. Президент США Джо Байден намерен "как друг" поставить перед Израилем ряд непростых вопросов в связи с конфликтом в Газе, сообщил координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби.По его словам, такие вопросы Байден задаст во время предстоящего разговора с израильским премьером Биньямином Нетаньяху и военно-политическим кабинетом."Он (Байден - ред.) задаст несколько трудных вопросов", - сказал Кирби в ходе брифинга.При этом он отметил, что президент США задаст эти непростые вопросы "как друг".Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". Кроме того, после массированных ракетных ударов бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: приостановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.Число жертв в секторе Газа достигло около трех тысяч человек, а погибших жителей Израиля превысило тысячу, несколько тысяч израильтян и палестинцев получили ранения. Сообщалось о нескольких погибших и пропавших без вести россиянах, а также гражданах других стран. По разным данным, в плену у ХАМАС может находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных.МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.
https://ria.ru/20231017/izrail-1903235217.html
https://ria.ru/20231017/vina-1903480656.html
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израиль, сша, россия, джо байден, джон кирби, биньямин нетаньяху, хамас, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, в мире
Израиль, США, Россия, Джо Байден, Джон Кирби, Биньямин Нетаньяху, ХАМАС, ООН, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, В мире
Байден планирует "как друг" поставить перед Израилем ряд непростых вопросов

Байден намерен дружески поставить перед Израилем ряд непростых вопросов

© JIM WATSONПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден
© JIM WATSON
Президент США Джо Байден. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 18 окт - РИА Новости. Президент США Джо Байден намерен "как друг" поставить перед Израилем ряд непростых вопросов в связи с конфликтом в Газе, сообщил координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби.
По его словам, такие вопросы Байден задаст во время предстоящего разговора с израильским премьером Биньямином Нетаньяху и военно-политическим кабинетом.
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"Он (Байден - ред.) задаст несколько трудных вопросов", - сказал Кирби в ходе брифинга.
При этом он отметил, что президент США задаст эти непростые вопросы "как друг".
Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". Кроме того, после массированных ракетных ударов бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: приостановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.
Число жертв в секторе Газа достигло около трех тысяч человек, а погибших жителей Израиля превысило тысячу, несколько тысяч израильтян и палестинцев получили ранения. Сообщалось о нескольких погибших и пропавших без вести россиянах, а также гражданах других стран. По разным данным, в плену у ХАМАС может находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных.
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МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.
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ИзраильСШАРоссияДжо БайденДжон КирбиБиньямин НетаньяхуХАМАСООНОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуВ мире
 
 
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