https://ria.ru/20231018/banknota-1903693914.html

В РПЦ прокомментировали решение ЦБ доработать дизайн новой банкноты

В РПЦ прокомментировали решение ЦБ доработать дизайн новой банкноты - РИА Новости, 18.10.2023

В РПЦ прокомментировали решение ЦБ доработать дизайн новой банкноты

Нельзя игнорировать тот факт, что православный крест является частью государственной символики России, попытки оспорить это лишены оснований, заявил РИА Новости РИА Новости, 18.10.2023

2023-10-18T19:57

2023-10-18T19:57

2023-10-18T19:57

религия

уфа

республика татарстан (татарстан)

владимир легойда

казань

русская православная церковь

центральный банк рф (цб рф)

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МОСКВА, 18 окт – РИА Новости. Нельзя игнорировать тот факт, что православный крест является частью государственной символики России, попытки оспорить это лишены оснований, заявил РИА Новости председатель синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда, комментируя ситуацию с новыми банкнотами. "Нельзя игнорировать тот факт, что православный крест, олицетворяющий религиозную и культурную идентичность большинства граждан нашей страны, был и является естественной частью государственной символики нашей страны. Считаю, что попытки оспорить эту истину под каким-либо предлогом совершенно необоснованны", – сказал он РИА Новости. Легойда отметил, что считает важным и правильным решение Банка России доработать дизайн обновленной банкноты в 1 тысячу рублей. "Этим руководство структуры продемонстрировало готовность оперативно реагировать на запросы гражданского общества, значительную часть которого составляют представители традиционных религий", – сказал он. Банк России в понедельник представил новые банкноты: купюры в 1 тысячу и 5 тысяч рублей. Тысячерублевая банкнота посвящена Нижнему Новгороду и Приволжскому федеральному округу. Основное изображение лицевой стороны - Никольская башня Нижегородского Кремля, на оборотной стороне отображены Музей археологии и этнографии в Уфе, башня Сююмбике на территории Казанского Кремля, а также Музей истории государственности татарского народа и Республики Татарстан в Казани, который расположен в здании бывшей дворцовой церкви. На храме, который был разграблен в советское время и отремонтирован в начале нулевых, до сих пор не установлен крест. Изображение на купюре храма без креста рядом с башней Сююмбике, на которой установлен полумесяц (один из символов ислама), вызвало резонанс. После этого пресс-служба Банка России заявила, что доработает дизайн банкноты, принято решение остановить ее выпуск, и в широкое обращение она не поступила.

https://ria.ru/20231018/kupyury-1903617874.html

https://ria.ru/20231016/kupyura-1903097580.html

уфа

республика татарстан (татарстан)

казань

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

уфа, республика татарстан (татарстан), владимир легойда, казань, русская православная церковь, центральный банк рф (цб рф)