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В РПЦ прокомментировали решение ЦБ доработать дизайн новой банкноты - РИА Новости, 18.10.2023
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Религия
 
19:57 18.10.2023
https://ria.ru/20231018/banknota-1903693914.html
В РПЦ прокомментировали решение ЦБ доработать дизайн новой банкноты
В РПЦ прокомментировали решение ЦБ доработать дизайн новой банкноты - РИА Новости, 18.10.2023
В РПЦ прокомментировали решение ЦБ доработать дизайн новой банкноты
Нельзя игнорировать тот факт, что православный крест является частью государственной символики России, попытки оспорить это лишены оснований, заявил РИА Новости РИА Новости, 18.10.2023
2023-10-18T19:57
2023-10-18T19:57
религия
уфа
республика татарстан (татарстан)
владимир легойда
казань
русская православная церковь
центральный банк рф (цб рф)
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МОСКВА, 18 окт – РИА Новости. Нельзя игнорировать тот факт, что православный крест является частью государственной символики России, попытки оспорить это лишены оснований, заявил РИА Новости председатель синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда, комментируя ситуацию с новыми банкнотами. "Нельзя игнорировать тот факт, что православный крест, олицетворяющий религиозную и культурную идентичность большинства граждан нашей страны, был и является естественной частью государственной символики нашей страны. Считаю, что попытки оспорить эту истину под каким-либо предлогом совершенно необоснованны", – сказал он РИА Новости. Легойда отметил, что считает важным и правильным решение Банка России доработать дизайн обновленной банкноты в 1 тысячу рублей. "Этим руководство структуры продемонстрировало готовность оперативно реагировать на запросы гражданского общества, значительную часть которого составляют представители традиционных религий", – сказал он. Банк России в понедельник представил новые банкноты: купюры в 1 тысячу и 5 тысяч рублей. Тысячерублевая банкнота посвящена Нижнему Новгороду и Приволжскому федеральному округу. Основное изображение лицевой стороны - Никольская башня Нижегородского Кремля, на оборотной стороне отображены Музей археологии и этнографии в Уфе, башня Сююмбике на территории Казанского Кремля, а также Музей истории государственности татарского народа и Республики Татарстан в Казани, который расположен в здании бывшей дворцовой церкви. На храме, который был разграблен в советское время и отремонтирован в начале нулевых, до сих пор не установлен крест. Изображение на купюре храма без креста рядом с башней Сююмбике, на которой установлен полумесяц (один из символов ислама), вызвало резонанс. После этого пресс-служба Банка России заявила, что доработает дизайн банкноты, принято решение остановить ее выпуск, и в широкое обращение она не поступила.
https://ria.ru/20231018/kupyury-1903617874.html
https://ria.ru/20231016/kupyura-1903097580.html
уфа
республика татарстан (татарстан)
казань
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уфа, республика татарстан (татарстан), владимир легойда, казань, русская православная церковь, центральный банк рф (цб рф)
Религия, Уфа, Республика Татарстан (Татарстан), Владимир Легойда, Казань, Русская православная церковь, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
В РПЦ прокомментировали решение ЦБ доработать дизайн новой банкноты

Легойда: крест — часть госсимволики России, попытки оспорить это необоснованны

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкУвеличенный макет обновленной банкноты Банка России номиналом 1000 рублей
Увеличенный макет обновленной банкноты Банка России номиналом 1000 рублей - РИА Новости, 1920, 18.10.2023
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Увеличенный макет обновленной банкноты Банка России номиналом 1000 рублей
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МОСКВА, 18 окт – РИА Новости. Нельзя игнорировать тот факт, что православный крест является частью государственной символики России, попытки оспорить это лишены оснований, заявил РИА Новости председатель синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда, комментируя ситуацию с новыми банкнотами.
«
"Нельзя игнорировать тот факт, что православный крест, олицетворяющий религиозную и культурную идентичность большинства граждан нашей страны, был и является естественной частью государственной символики нашей страны. Считаю, что попытки оспорить эту истину под каким-либо предлогом совершенно необоснованны", – сказал он РИА Новости.
Обновленная банкнота Банка России номиналом 1000 рублей с изображением башни Нижегородского кремля - РИА Новости, 1920, 18.10.2023
Эксперт оценил возможные расходы на новый дизайн 1000 рублей
Вчера, 14:48
Легойда отметил, что считает важным и правильным решение Банка России доработать дизайн обновленной банкноты в 1 тысячу рублей. "Этим руководство структуры продемонстрировало готовность оперативно реагировать на запросы гражданского общества, значительную часть которого составляют представители традиционных религий", – сказал он.
Банк России в понедельник представил новые банкноты: купюры в 1 тысячу и 5 тысяч рублей. Тысячерублевая банкнота посвящена Нижнему Новгороду и Приволжскому федеральному округу. Основное изображение лицевой стороны - Никольская башня Нижегородского Кремля, на оборотной стороне отображены Музей археологии и этнографии в Уфе, башня Сююмбике на территории Казанского Кремля, а также Музей истории государственности татарского народа и Республики Татарстан в Казани, который расположен в здании бывшей дворцовой церкви.
На храме, который был разграблен в советское время и отремонтирован в начале нулевых, до сих пор не установлен крест. Изображение на купюре храма без креста рядом с башней Сююмбике, на которой установлен полумесяц (один из символов ислама), вызвало резонанс.
После этого пресс-служба Банка России заявила, что доработает дизайн банкноты, принято решение остановить ее выпуск, и в широкое обращение она не поступила.
Обновленные банкноты Банка России номиналом 1000 и 5000 рублей - РИА Новости, 1920, 16.10.2023
В РПЦ призвали тщательнее выбирать символы для новых банкнот
16 октября, 16:49
 
РелигияУфаРеспублика Татарстан (Татарстан)Владимир ЛегойдаКазаньРусская православная церковьЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)
 
 
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