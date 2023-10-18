https://ria.ru/20231018/banknota-1903536035.html

В Совфеде оценили решение приостановить выпуск банкноты в 1000 рублей

В Совфеде оценили решение приостановить выпуск банкноты в 1000 рублей - РИА Новости, 18.10.2023

В Совфеде оценили решение приостановить выпуск банкноты в 1000 рублей

В текущей ситуации приостановить выпуск банкноты в 1000 рублей - это единственно верное решение, сказал РИА Новости сенатор Александр Шендерюк-Жидков. РИА Новости, 18.10.2023

2023-10-18T10:47

2023-10-18T10:47

2023-10-18T10:47

русская православная церковь

экономика

россия

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МОСКВА, 18 окт – РИА Новости. В текущей ситуации приостановить выпуск банкноты в 1000 рублей - это единственно верное решение, сказал РИА Новости сенатор Александр Шендерюк-Жидков. Банк России доработает дизайн обновленной банкноты в 1000 рублей, принято решение остановить ее выпуск, в широкое обращение она не поступила, сообщила пресс-служба регулятора. "В текущей ситуации это единственно верное решение. Новая купюра вызвала широкое недовольство общественности прежде всего отсутствием на ней (на храме) крестов, что недопустимо в нашей стране. Хорошо, что руководство ЦБ быстро отреагировало на эту ситуацию", - сказал политик. Банк России в понедельник представил новые банкноты: купюры в 1 тысячу и 5 тысяч рублей. Тысячерублевая банкнота посвящена Нижнему Новгороду и Приволжскому федеральному округу. Основное изображение лицевой стороны - Никольская башня Нижегородского Кремля, на оборотной стороне отображены Музей археологии и этнографии в Уфе, башня Сююмбике на территории Казанского Кремля, а также Музей истории государственности татарского народа и Республики Татарстан в Казани, который расположен в здании бывшей дворцовой церкви. На храме, который был разграблен в советское время и отремонтирован в начале нулевых, до сих пор не установлен крест. Изображение на купюре храма без креста рядом с башней Сююмбике, на которой установлен полумесяц (один из символов ислама), вызвало резонанс. Источник в Московской патриархии, комментируя выпуск банкноты в 1000 рублей, где изображено храмовое здание Казанского кремля без креста, в котором сейчас расположен музей, рассказал РИА Новости, что в РПЦ "вызывает неприятие" изображения православных храмов без крестов.

https://ria.ru/20231016/kupyura-1903097580.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

русская православная церковь, экономика, россия