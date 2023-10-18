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В Совфеде оценили решение приостановить выпуск банкноты в 1000 рублей - РИА Новости, 18.10.2023
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10:47 18.10.2023
https://ria.ru/20231018/banknota-1903536035.html
В Совфеде оценили решение приостановить выпуск банкноты в 1000 рублей
В Совфеде оценили решение приостановить выпуск банкноты в 1000 рублей - РИА Новости, 18.10.2023
В Совфеде оценили решение приостановить выпуск банкноты в 1000 рублей
В текущей ситуации приостановить выпуск банкноты в 1000 рублей - это единственно верное решение, сказал РИА Новости сенатор Александр Шендерюк-Жидков. РИА Новости, 18.10.2023
2023-10-18T10:47
2023-10-18T10:47
русская православная церковь
экономика
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МОСКВА, 18 окт – РИА Новости. В текущей ситуации приостановить выпуск банкноты в 1000 рублей - это единственно верное решение, сказал РИА Новости сенатор Александр Шендерюк-Жидков. Банк России доработает дизайн обновленной банкноты в 1000 рублей, принято решение остановить ее выпуск, в широкое обращение она не поступила, сообщила пресс-служба регулятора. "В текущей ситуации это единственно верное решение. Новая купюра вызвала широкое недовольство общественности прежде всего отсутствием на ней (на храме) крестов, что недопустимо в нашей стране. Хорошо, что руководство ЦБ быстро отреагировало на эту ситуацию", - сказал политик. Банк России в понедельник представил новые банкноты: купюры в 1 тысячу и 5 тысяч рублей. Тысячерублевая банкнота посвящена Нижнему Новгороду и Приволжскому федеральному округу. Основное изображение лицевой стороны - Никольская башня Нижегородского Кремля, на оборотной стороне отображены Музей археологии и этнографии в Уфе, башня Сююмбике на территории Казанского Кремля, а также Музей истории государственности татарского народа и Республики Татарстан в Казани, который расположен в здании бывшей дворцовой церкви. На храме, который был разграблен в советское время и отремонтирован в начале нулевых, до сих пор не установлен крест. Изображение на купюре храма без креста рядом с башней Сююмбике, на которой установлен полумесяц (один из символов ислама), вызвало резонанс. Источник в Московской патриархии, комментируя выпуск банкноты в 1000 рублей, где изображено храмовое здание Казанского кремля без креста, в котором сейчас расположен музей, рассказал РИА Новости, что в РПЦ "вызывает неприятие" изображения православных храмов без крестов.
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русская православная церковь, экономика, россия
Русская православная церковь, Экономика, Россия
В Совфеде оценили решение приостановить выпуск банкноты в 1000 рублей

В Совфеде назвали решение приостановить выпуск банкноты в 1000 рублей верным

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкУвеличенный макет обновленной банкноты Банка России номиналом 1000 рублей
Увеличенный макет обновленной банкноты Банка России номиналом 1000 рублей - РИА Новости, 1920, 18.10.2023
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Увеличенный макет обновленной банкноты Банка России номиналом 1000 рублей
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МОСКВА, 18 окт – РИА Новости. В текущей ситуации приостановить выпуск банкноты в 1000 рублей - это единственно верное решение, сказал РИА Новости сенатор Александр Шендерюк-Жидков.
Банк России доработает дизайн обновленной банкноты в 1000 рублей, принято решение остановить ее выпуск, в широкое обращение она не поступила, сообщила пресс-служба регулятора.
«
"В текущей ситуации это единственно верное решение. Новая купюра вызвала широкое недовольство общественности прежде всего отсутствием на ней (на храме) крестов, что недопустимо в нашей стране. Хорошо, что руководство ЦБ быстро отреагировало на эту ситуацию", - сказал политик.
Банк России в понедельник представил новые банкноты: купюры в 1 тысячу и 5 тысяч рублей. Тысячерублевая банкнота посвящена Нижнему Новгороду и Приволжскому федеральному округу. Основное изображение лицевой стороны - Никольская башня Нижегородского Кремля, на оборотной стороне отображены Музей археологии и этнографии в Уфе, башня Сююмбике на территории Казанского Кремля, а также Музей истории государственности татарского народа и Республики Татарстан в Казани, который расположен в здании бывшей дворцовой церкви.
На храме, который был разграблен в советское время и отремонтирован в начале нулевых, до сих пор не установлен крест. Изображение на купюре храма без креста рядом с башней Сююмбике, на которой установлен полумесяц (один из символов ислама), вызвало резонанс.
Источник в Московской патриархии, комментируя выпуск банкноты в 1000 рублей, где изображено храмовое здание Казанского кремля без креста, в котором сейчас расположен музей, рассказал РИА Новости, что в РПЦ "вызывает неприятие" изображения православных храмов без крестов.
Обновленные банкноты Банка России номиналом 1000 и 5000 рублей - РИА Новости, 1920, 16.10.2023
В РПЦ призвали тщательнее выбирать символы для новых банкнот
16 октября, 16:49
 
Русская православная церковьЭкономикаРоссия
 
 
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