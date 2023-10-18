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Азаров: мы сумели представить потенциал Самарской области в Китае - РИА Новости, 18.10.2023
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21:48 18.10.2023
https://ria.ru/20231018/azarov-1903710379.html
Азаров: мы сумели представить потенциал Самарской области в Китае
Азаров: мы сумели представить потенциал Самарской области в Китае - РИА Новости, 18.10.2023
Азаров: мы сумели представить потенциал Самарской области в Китае
Самарская область продемонстрировала готовность к сотрудничеству с потенциальными инвесторами и крупными компаниями, которые рассматривают наш регион для... РИА Новости, 18.10.2023
2023-10-18T21:48
2023-10-18T21:48
экономика
технологии
самарская область
китай
пекин
дмитрий азаров
владимир путин
си цзиньпин
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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Самарская область продемонстрировала готовность к сотрудничеству с потенциальными инвесторами и крупными компаниями, которые рассматривают наш регион для реализации своих проектов, локализации производств на территории Российской Федерации, сообщил губернатор Дмитрий Азаров. Заявление было сделано в Пекине, на международном форуме "Один пояс, один путь", на котором, в составе делегации Российской Федерации, была представлена делегация Самарской области. "Мы сумели представить потенциал нашего региона, рассказать о внимании к перспективным проектам, о нашем гостеприимстве. И, конечно же, продемонстрировали готовность к сотрудничеству с нашими регионами-партнерами, с которыми мы уже связаны соглашениями о сотрудничестве, и с бизнес-партнерами наших предприятий", - подчеркнул Азаров. По его словам, инфраструктура Самарской области должна стать важной частью транспортного коридора "Север – Юг", в качестве одного из ключевых объектов которого предполагается дорога "Обход Тольятти" с мостом через Волгу. В преддверии международного форума в Пекине губернатор обсудил создание портово-логистического хаба в регионе с потенциальными инвесторами проекта. А идею его размещения в регионе поддержал президент РФ Владимир Путин. Сегодня Азаров совместно с представителями крупных компаний области провел ряд переговоров с партнерами из КНР, которые готовы к реализации совместных инвестиционных проектов. На встрече была рассмотрена возможность размещения на территории Особой экономической зоны Тольятти крупного предприятия машиностроительной отрасли, добавили, в свою очередь, в пресс-службе правительства Самарской области. "Подтверждаю готовность рассмотрения дополнительных предложений по улучшению условий размещения производства на территории Самарской области", – отметил во время переговоров губернатор. Также Азаров напомнил, что ранее Самарская область заключила соглашения о сотрудничестве с шестью провинциями и двумя городами КНР. "Мы имели возможность рассказать о Самарской области, об условиях ведения бизнеса в ходе визитов делегаций тех или иных предприятий, компаний Китайской Народной Республики. Сегодня мы продолжили эти переговоры, уточнили позиции, проговорили дополнительные условия для сотрудничества", - заявил губернатор. Также Азаров отметил, что встречи с потенциальными партнерами проводятся на постоянной основе и выразил уверенность в том, что уже до конца года обсуждение совместных планов с партнерами и потенциальными инвесторами будет продолжено за столом переговоров. "Мы сделали еще один шаг вперед для сотрудничества с нашими друзьями, с нашими братьями из Китайской Народной Республики. И, конечно, особый статус визита российской делегации подчеркивало участие Президента страны Владимира Путина в этом масштабном форуме. Именно Президент задает импульс на сотрудничество с нашими государствами, нашими народами, на межрегиональное сотрудничество, которое мы стараемся воплотить в жизнь", - подчеркнул Азаров. Только за последние годы было открыто более ста новых производств в различных секторах экономики, что позволило создать дополнительно свыше 50 тысяч рабочих мест. В регионе работают индустриальные, промышленные и технопарки, где создаются выгодные условия для успешного развития и ведения бизнеса, напомнили в пресс-службе. Третий форум высокого уровня "Один пояс, один путь" проходит в Пекине 17-18 октября в год десятилетия одноименной инициативы, предложенной Си Цзиньпином. "Один пояс, один путь" - международная инициатива Китая по совершенствованию действующих и созданию новых торгово-транспортных коридоров, связывающих более 60 стран Центральной Азии, Европы и Африки, что призвано способствовать развитию торговых отношений между ними и Китаем.
https://ria.ru/20231018/potentsial-1903679204.html
https://ria.ru/20231016/azarov-1903206735.html
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экономика, технологии, самарская область, китай, пекин, дмитрий азаров, владимир путин, си цзиньпин
Экономика, Технологии, Самарская область, Китай, Пекин, Дмитрий Азаров, Владимир Путин, Си Цзиньпин

Азаров: мы сумели представить потенциал Самарской области в Китае

© Фото : Пресс-служба правительства Самарской областиГубернатор Самарской области Дмитрий Азаров во время визита в Пекин
Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров во время визита в Пекин - РИА Новости, 1920, 18.10.2023
© Фото : Пресс-служба правительства Самарской области
Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров во время визита в Пекин
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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Самарская область продемонстрировала готовность к сотрудничеству с потенциальными инвесторами и крупными компаниями, которые рассматривают наш регион для реализации своих проектов, локализации производств на территории Российской Федерации, сообщил губернатор Дмитрий Азаров.
Заявление было сделано в Пекине, на международном форуме "Один пояс, один путь", на котором, в составе делегации Российской Федерации, была представлена делегация Самарской области.
«
"Мы сумели представить потенциал нашего региона, рассказать о внимании к перспективным проектам, о нашем гостеприимстве. И, конечно же, продемонстрировали готовность к сотрудничеству с нашими регионами-партнерами, с которыми мы уже связаны соглашениями о сотрудничестве, и с бизнес-партнерами наших предприятий", - подчеркнул Азаров.
По его словам, инфраструктура Самарской области должна стать важной частью транспортного коридора "Север – Юг", в качестве одного из ключевых объектов которого предполагается дорога "Обход Тольятти" с мостом через Волгу. В преддверии международного форума в Пекине губернатор обсудил создание портово-логистического хаба в регионе с потенциальными инвесторами проекта. А идею его размещения в регионе поддержал президент РФ Владимир Путин.
Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров
Азаров: мы сумели представить потенциал Самарской области в Китае
Вчера, 18:38
Сегодня Азаров совместно с представителями крупных компаний области провел ряд переговоров с партнерами из КНР, которые готовы к реализации совместных инвестиционных проектов. На встрече была рассмотрена возможность размещения на территории Особой экономической зоны Тольятти крупного предприятия машиностроительной отрасли, добавили, в свою очередь, в пресс-службе правительства Самарской области.
"Подтверждаю готовность рассмотрения дополнительных предложений по улучшению условий размещения производства на территории Самарской области", – отметил во время переговоров губернатор.
Также Азаров напомнил, что ранее Самарская область заключила соглашения о сотрудничестве с шестью провинциями и двумя городами КНР.
«
"Мы имели возможность рассказать о Самарской области, об условиях ведения бизнеса в ходе визитов делегаций тех или иных предприятий, компаний Китайской Народной Республики. Сегодня мы продолжили эти переговоры, уточнили позиции, проговорили дополнительные условия для сотрудничества", - заявил губернатор.
Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров - РИА Новости, 1920, 16.10.2023
Дмитрий Азаров в составе российской делегации начал работу на форуме в КНР
16 октября, 23:48
Также Азаров отметил, что встречи с потенциальными партнерами проводятся на постоянной основе и выразил уверенность в том, что уже до конца года обсуждение совместных планов с партнерами и потенциальными инвесторами будет продолжено за столом переговоров.
«
"Мы сделали еще один шаг вперед для сотрудничества с нашими друзьями, с нашими братьями из Китайской Народной Республики. И, конечно, особый статус визита российской делегации подчеркивало участие Президента страны Владимира Путина в этом масштабном форуме. Именно Президент задает импульс на сотрудничество с нашими государствами, нашими народами, на межрегиональное сотрудничество, которое мы стараемся воплотить в жизнь", - подчеркнул Азаров.
Только за последние годы было открыто более ста новых производств в различных секторах экономики, что позволило создать дополнительно свыше 50 тысяч рабочих мест. В регионе работают индустриальные, промышленные и технопарки, где создаются выгодные условия для успешного развития и ведения бизнеса, напомнили в пресс-службе.
Третий форум высокого уровня "Один пояс, один путь" проходит в Пекине 17-18 октября в год десятилетия одноименной инициативы, предложенной Си Цзиньпином.
«
"Один пояс, один путь" - международная инициатива Китая по совершенствованию действующих и созданию новых торгово-транспортных коридоров, связывающих более 60 стран Центральной Азии, Европы и Африки, что призвано способствовать развитию торговых отношений между ними и Китаем.
Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров - РИА Новости, 1920, 12.10.2023
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12 октября, 16:58
 
ЭкономикаТехнологииСамарская областьКитайПекинДмитрий АзаровВладимир ПутинСи Цзиньпин
 
 
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