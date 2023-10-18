Сельские школы Ростовской области получили новые автобусы
Сельские муниципальные школы Ростовской области получили партию новых автобусов
© Фото : Пресс-служба правительства Ростовской областиНовый автобус в одной из сельских муниципальных школ Ростовской области
© Фото : Пресс-служба правительства Ростовской области
Новый автобус в одной из сельских муниципальных школ Ростовской области
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 18 окт - РИА Новости. Сельские муниципальные школы Ростовской области получили первую в текущем году партию новых школьных автобусов, сообщает правительство региона.
"В Ростовской области сельские муниципальные школы получили 19 автобусов марки "ГАЗ"", - говорится в сообщении. Новый транспорт направлен в районы, в том числе Аксайский, Белокалитвинский, Веселовский, Зерноградский, Каменский, Куйбышевский, Матвеево-Курганский, Миллеровский, Орловский, Семикаракорский, Советский, Тарасовский, Тацинский, Целинский и Шолоховский.
"Это первая партия из 49 школьных автобусов, предназначенных правительством Российской Федерации для Ростовской области в этом году. Мы ожидаем (до конца текущего года) поставку еще 30 единиц транспорта большей вместимости марки "ПАЗ"", - приводятся в сообщении слова первого замгубернатора области Игоря Гуськова. Он отметил, что в регионе работа по обновлению муниципальных школьных автопарков проводится системно и на регулярной основе.
Школьные автобусы оснащены согласно всем требованиям законодательства в сфере дорожного движения: спутниковыми системами навигации ГЛОНАСС, тахографами, ремнями безопасности, проблесковыми маячками.
Новые школьные автобусы приобретаются ежегодно за счет средств федерального бюджета по поручению президента России. В 2022 году Ростовской области было выделено 72 школьных автобуса.