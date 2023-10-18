https://ria.ru/20231018/avtobusy-1903517301.html

Сельские школы Ростовской области получили новые автобусы

Сельские школы Ростовской области получили новые автобусы - РИА Новости, 18.10.2023

Сельские школы Ростовской области получили новые автобусы

Сельские муниципальные школы Ростовской области получили первую в текущем году партию новых школьных автобусов, сообщает правительство региона. РИА Новости, 18.10.2023

2023-10-18T09:30

2023-10-18T09:30

2023-10-18T10:06

ростовская область

общество

ростовская область

советский

россия

игорь гуськов

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 18 окт - РИА Новости. Сельские муниципальные школы Ростовской области получили первую в текущем году партию новых школьных автобусов, сообщает правительство региона. "В Ростовской области сельские муниципальные школы получили 19 автобусов марки "ГАЗ"", - говорится в сообщении. Новый транспорт направлен в районы, в том числе Аксайский, Белокалитвинский, Веселовский, Зерноградский, Каменский, Куйбышевский, Матвеево-Курганский, Миллеровский, Орловский, Семикаракорский, Советский, Тарасовский, Тацинский, Целинский и Шолоховский. "Это первая партия из 49 школьных автобусов, предназначенных правительством Российской Федерации для Ростовской области в этом году. Мы ожидаем (до конца текущего года) поставку еще 30 единиц транспорта большей вместимости марки "ПАЗ"", - приводятся в сообщении слова первого замгубернатора области Игоря Гуськова. Он отметил, что в регионе работа по обновлению муниципальных школьных автопарков проводится системно и на регулярной основе. Школьные автобусы оснащены согласно всем требованиям законодательства в сфере дорожного движения: спутниковыми системами навигации ГЛОНАСС, тахографами, ремнями безопасности, проблесковыми маячками. Новые школьные автобусы приобретаются ежегодно за счет средств федерального бюджета по поручению президента России. В 2022 году Ростовской области было выделено 72 школьных автобуса.

https://ria.ru/20230412/avtobusy-1864865200.html

https://ria.ru/20231011/sotrudnichestvo-1902111281.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, ростовская область, советский , россия, игорь гуськов