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Сельские школы Ростовской области получили новые автобусы - РИА Новости, 18.10.2023
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Ростовская область
 
09:30 18.10.2023 (обновлено: 10:06 18.10.2023)
https://ria.ru/20231018/avtobusy-1903517301.html
Сельские школы Ростовской области получили новые автобусы
Сельские школы Ростовской области получили новые автобусы - РИА Новости, 18.10.2023
Сельские школы Ростовской области получили новые автобусы
Сельские муниципальные школы Ростовской области получили первую в текущем году партию новых школьных автобусов, сообщает правительство региона. РИА Новости, 18.10.2023
2023-10-18T09:30
2023-10-18T10:06
ростовская область
общество
ростовская область
советский
россия
игорь гуськов
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 18 окт - РИА Новости. Сельские муниципальные школы Ростовской области получили первую в текущем году партию новых школьных автобусов, сообщает правительство региона. "В Ростовской области сельские муниципальные школы получили 19 автобусов марки "ГАЗ"", - говорится в сообщении. Новый транспорт направлен в районы, в том числе Аксайский, Белокалитвинский, Веселовский, Зерноградский, Каменский, Куйбышевский, Матвеево-Курганский, Миллеровский, Орловский, Семикаракорский, Советский, Тарасовский, Тацинский, Целинский и Шолоховский. "Это первая партия из 49 школьных автобусов, предназначенных правительством Российской Федерации для Ростовской области в этом году. Мы ожидаем (до конца текущего года) поставку еще 30 единиц транспорта большей вместимости марки "ПАЗ"", - приводятся в сообщении слова первого замгубернатора области Игоря Гуськова. Он отметил, что в регионе работа по обновлению муниципальных школьных автопарков проводится системно и на регулярной основе. Школьные автобусы оснащены согласно всем требованиям законодательства в сфере дорожного движения: спутниковыми системами навигации ГЛОНАСС, тахографами, ремнями безопасности, проблесковыми маячками. Новые школьные автобусы приобретаются ежегодно за счет средств федерального бюджета по поручению президента России. В 2022 году Ростовской области было выделено 72 школьных автобуса.
https://ria.ru/20230412/avtobusy-1864865200.html
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общество, ростовская область, советский , россия, игорь гуськов
Ростовская область , Общество, Ростовская область, Советский , Россия, Игорь Гуськов
Сельские школы Ростовской области получили новые автобусы

Сельские муниципальные школы Ростовской области получили партию новых автобусов

© Фото : Пресс-служба правительства Ростовской областиНовый автобус в одной из сельских муниципальных школ Ростовской области
Новый автобус в одной из сельских муниципальных школ Ростовской области - РИА Новости, 1920, 18.10.2023
© Фото : Пресс-служба правительства Ростовской области
Новый автобус в одной из сельских муниципальных школ Ростовской области
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 18 окт - РИА Новости. Сельские муниципальные школы Ростовской области получили первую в текущем году партию новых школьных автобусов, сообщает правительство региона.
"В Ростовской области сельские муниципальные школы получили 19 автобусов марки "ГАЗ"", - говорится в сообщении. Новый транспорт направлен в районы, в том числе Аксайский, Белокалитвинский, Веселовский, Зерноградский, Каменский, Куйбышевский, Матвеево-Курганский, Миллеровский, Орловский, Семикаракорский, Советский, Тарасовский, Тацинский, Целинский и Шолоховский.
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"Это первая партия из 49 школьных автобусов, предназначенных правительством Российской Федерации для Ростовской области в этом году. Мы ожидаем (до конца текущего года) поставку еще 30 единиц транспорта большей вместимости марки "ПАЗ"", - приводятся в сообщении слова первого замгубернатора области Игоря Гуськова. Он отметил, что в регионе работа по обновлению муниципальных школьных автопарков проводится системно и на регулярной основе.
Школьные автобусы оснащены согласно всем требованиям законодательства в сфере дорожного движения: спутниковыми системами навигации ГЛОНАСС, тахографами, ремнями безопасности, проблесковыми маячками.
Новые школьные автобусы приобретаются ежегодно за счет средств федерального бюджета по поручению президента России. В 2022 году Ростовской области было выделено 72 школьных автобуса.
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Ростовская областьОбществоРостовская областьСоветскийРоссияИгорь Гуськов
 
 
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