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На Запорожском направлении ВС России уничтожили американскую гаубицу М119
На Запорожском направлении ВС России уничтожили американскую гаубицу М119 - РИА Новости, 18.10.2023
На Запорожском направлении ВС России уничтожили американскую гаубицу М119
Российские военнослужащие на Запорожском направлении отразили атаку и нанесли поражение двум бригадам украинских войск, потери противника за сутки составили до... РИА Новости, 18.10.2023
2023-10-18T15:26
2023-10-18T15:26
2023-10-18T15:35
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МОСКВА, 18 окт – РИА Новости. Российские военнослужащие на Запорожском направлении отразили атаку и нанесли поражение двум бригадам украинских войск, потери противника за сутки составили до 85 солдат, сообщило Минобороны РФ."На Запорожском направлении подразделения российской группировки войск при поддержке штурмовой, армейской авиации и огня артиллерии отразили атаку штурмового отряда 71-й егерской бригады ВСУ в районе населенного пункта Вербовое Запорожской области", - говорится в сводке российского военного ведомства.Кроме того, в районе Успеновки в Запорожской области живой силе и технике 82-й десантно-штурмовой и 116-й механизированной бригад ВСУ было нанесено огневое поражение."Общие потери противника за сутки составили до 85 военнослужащих, две боевые бронированные машины, два автомобиля, а также гаубица М119 производства США", - добавили в МО РФ.
https://ria.ru/20231018/spetsoperatsiya-1903627097.html
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россия, вооруженные силы украины, запорожская область, в мире
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Запорожская область, В мире
На Запорожском направлении ВС России уничтожили американскую гаубицу М119
На Запорожском направлении ВС РФ отразили атаку ВСУ и уничтожили гаубицу М119