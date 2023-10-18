https://ria.ru/20231018/ataka-1903627221.html

На Запорожском направлении ВС России уничтожили американскую гаубицу М119

На Запорожском направлении ВС России уничтожили американскую гаубицу М119 - РИА Новости, 18.10.2023

На Запорожском направлении ВС России уничтожили американскую гаубицу М119

Российские военнослужащие на Запорожском направлении отразили атаку и нанесли поражение двум бригадам украинских войск, потери противника за сутки составили до... РИА Новости, 18.10.2023

2023-10-18T15:26

2023-10-18T15:26

2023-10-18T15:35

специальная военная операция на украине

россия

вооруженные силы украины

запорожская область

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/18/1826248461_0:211:3072:1939_1920x0_80_0_0_fc639c58a71df2d4fbcaa613c2eb38e1.jpg

МОСКВА, 18 окт – РИА Новости. Российские военнослужащие на Запорожском направлении отразили атаку и нанесли поражение двум бригадам украинских войск, потери противника за сутки составили до 85 солдат, сообщило Минобороны РФ."На Запорожском направлении подразделения российской группировки войск при поддержке штурмовой, армейской авиации и огня артиллерии отразили атаку штурмового отряда 71-й егерской бригады ВСУ в районе населенного пункта Вербовое Запорожской области", - говорится в сводке российского военного ведомства.Кроме того, в районе Успеновки в Запорожской области живой силе и технике 82-й десантно-штурмовой и 116-й механизированной бригад ВСУ было нанесено огневое поражение."Общие потери противника за сутки составили до 85 военнослужащих, две боевые бронированные машины, два автомобиля, а также гаубица М119 производства США", - добавили в МО РФ.

https://ria.ru/20231018/spetsoperatsiya-1903627097.html

https://ria.ru/20231018/spetsoperatsiya-1903627005.html

россия

запорожская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, вооруженные силы украины, запорожская область, в мире