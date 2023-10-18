https://ria.ru/20231018/atacms-1903569963.html

СМИ: США отправили Украине около 20 ракет ATACMS с кассетной боевой частью

СМИ: США отправили Украине около 20 ракет ATACMS с кассетной боевой частью - РИА Новости, 18.10.2023

СМИ: США отправили Украине около 20 ракет ATACMS с кассетной боевой частью

США передали Украине около 20 ракет ATACMS с кассетной боевой частью с условием, что украинские военные не будут применять их для атак по российской территории, РИА Новости, 18.10.2023

2023-10-18T12:35

2023-10-18T12:35

2023-10-18T12:35

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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. США передали Украине около 20 ракет ATACMS с кассетной боевой частью с условием, что украинские военные не будут применять их для атак по российской территории, пишет газета New York Times со ссылкой на высокопоставленные источники. Ранее представитель Совета национальной безопасности США Эдриан Уотсон подтвердила, что Вашингтон недавно передал Киеву ракеты ATACMS с дальностью до 165 километров. Агентство Ассошиэйтед Пресс сообщало, что на Украину были отправлены "менее дюжины" ракет, которые могут запускаться с установок РСЗО HIMARS. "Соединенные Штаты отправили около 20 ракет на Украину... Одно из условий, поставленных украинцам, заключается в том, что ATACMS... не могут быть использованы для атак по территории России", - говорится в материале. По данным издания, переданная Украине версия ракеты ATACMS несет кассетную боевую часть. Поставки ракет с сокращенной дальностью в 165 километров предварительно не анонсировались. Журнал New Yorker недавно писал, что президент США Джо Байден утвердил передачу ATACMS еще в августе. Кассетные боеприпасы М74 от американских баллистических ракет ATACMS обнаружены в Бердянске Запорожской области после ночных ударов ВСУ, рассказывал ранее РИА Новости глава запорожского общественного движения "Мы - вместе с Россией" Владимир Рогов. Во вторник депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко утверждал, что ракеты ATACMS использовали ВСУ при ударе по Бердянску. Посол РФ в США Анатолий Антонов в связи с передачей Украине оперативно-тактических ракет ATACMS заявил, что США ведут линию на полное свертывание двусторонних отношений и прямое столкновение НАТО с Россией.

https://ria.ru/20231017/obstrel-1903432775.html

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Кирилл Волков

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Кирилл Волков

в мире, украина, сша, вооруженные силы украины, нато, ситуация в днр и лнр