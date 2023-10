https://ria.ru/20231018/atacms-1903490401.html

Посол Антонов предупредил о последствиях передачи Украине ракет ATACMS

Посол Антонов предупредил о последствиях передачи Украине ракет ATACMS

ВАШИНГТОН, 18 окт — РИА Новости. Посол России в США Анатолий Антонов назвал тайную поставку Украине американских оперативно-тактических ракет ATACMS грубейшей ошибкой, которая будет иметь самые серьезные последствия."Решение Белого дома о направлении украинцам дальнобойных ракет — грубейшая ошибка. Последствия этого шага, который намеренно скрывался от общественности, будут носить самый серьезный характер. Вашингтон последовательно ведет линию на полное свертывание двусторонних отношений", — сказал посол журналистам.По его словам, Москва неоднократно предостерегала администрацию США от опрометчивых шагов."Разъясняли, что накачка вооружениями киевского режима серьезно подрывает стратегическую и региональную безопасность. Соединенные Штаты продолжают подталкивать к прямому столкновению НАТО с Россией", — указал посол.Антонов отметил, что на расстановку сил в зоне СВО никакие американские "подарки" не повлияют. "Все задачи специальной военной операции будут выполнены", — добавил дипломат.Белый дом ранее задним числом признал передачу украинцам ракет ATACMS в модификации с дальностью порядка 165 километров. Газета The New York Times со ссылкой на информированные источники во вторник сообщала, что президент США Джо Байден пообещал Владимиру Зеленскому дальнобойные ракеты ATACMS еще в сентябре, но только с ограниченным радиусом действия. The Wall Street Journal во вторник писала, что небольшое количество ATACMS было тайно доставлено на Украину в последние дни.Ранее в октябре шеф Пентагона Ллойд Остин заявил, что США пока нечего объявить о возможности передать Киеву ракеты ATACMS.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России.

