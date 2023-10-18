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Посол Антонов предупредил о последствиях передачи Украине ракет ATACMS - РИА Новости, 18.10.2023
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02:09 18.10.2023 (обновлено: 08:04 18.10.2023)
https://ria.ru/20231018/atacms-1903490401.html
Посол Антонов предупредил о последствиях передачи Украине ракет ATACMS
Посол Антонов предупредил о последствиях передачи Украине ракет ATACMS - РИА Новости, 18.10.2023
Посол Антонов предупредил о последствиях передачи Украине ракет ATACMS
Посол России в США Анатолий Антонов назвал тайную поставку Украине американских оперативно-тактических ракет ATACMS грубейшей ошибкой, которая будет иметь самые РИА Новости, 18.10.2023
2023-10-18T02:09
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россия
сша
украина
анатолий антонов
в мире
джо байден
владимир зеленский
нато
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ВАШИНГТОН, 18 окт — РИА Новости. Посол России в США Анатолий Антонов назвал тайную поставку Украине американских оперативно-тактических ракет ATACMS грубейшей ошибкой, которая будет иметь самые серьезные последствия."Решение Белого дома о направлении украинцам дальнобойных ракет — грубейшая ошибка. Последствия этого шага, который намеренно скрывался от общественности, будут носить самый серьезный характер. Вашингтон последовательно ведет линию на полное свертывание двусторонних отношений", — сказал посол журналистам.По его словам, Москва неоднократно предостерегала администрацию США от опрометчивых шагов."Разъясняли, что накачка вооружениями киевского режима серьезно подрывает стратегическую и региональную безопасность. Соединенные Штаты продолжают подталкивать к прямому столкновению НАТО с Россией", — указал посол.Антонов отметил, что на расстановку сил в зоне СВО никакие американские "подарки" не повлияют. "Все задачи специальной военной операции будут выполнены", — добавил дипломат.Белый дом ранее задним числом признал передачу украинцам ракет ATACMS в модификации с дальностью порядка 165 километров. Газета The New York Times со ссылкой на информированные источники во вторник сообщала, что президент США Джо Байден пообещал Владимиру Зеленскому дальнобойные ракеты ATACMS еще в сентябре, но только с ограниченным радиусом действия. The Wall Street Journal во вторник писала, что небольшое количество ATACMS было тайно доставлено на Украину в последние дни.Ранее в октябре шеф Пентагона Ллойд Остин заявил, что США пока нечего объявить о возможности передать Киеву ракеты ATACMS.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России.
https://ria.ru/20231017/atacms-1903455747.html
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россия, сша, украина, анатолий антонов, в мире, джо байден, владимир зеленский, нато, министерство обороны сша
Россия, США, Украина, Анатолий Антонов, В мире, Джо Байден, Владимир Зеленский, НАТО, Министерство обороны США
Посол Антонов предупредил о последствиях передачи Украине ракет ATACMS

Посол Антонов: поставки ВСУ ракет ATACMS являются грубейшей ошибкой США

© Фото : U.S. ArmyПуск ракеты ATACMS из РСЗО M142 HIMARS
Пуск ракеты ATACMS из РСЗО M142 HIMARS - РИА Новости, 1920, 18.10.2023
© Фото : U.S. Army
Пуск ракеты ATACMS из РСЗО M142 HIMARS. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 18 окт — РИА Новости. Посол России в США Анатолий Антонов назвал тайную поставку Украине американских оперативно-тактических ракет ATACMS грубейшей ошибкой, которая будет иметь самые серьезные последствия.
"Решение Белого дома о направлении украинцам дальнобойных ракет — грубейшая ошибка. Последствия этого шага, который намеренно скрывался от общественности, будут носить самый серьезный характер. Вашингтон последовательно ведет линию на полное свертывание двусторонних отношений", — сказал посол журналистам.
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По его словам, Москва неоднократно предостерегала администрацию США от опрометчивых шагов.
"Разъясняли, что накачка вооружениями киевского режима серьезно подрывает стратегическую и региональную безопасность. Соединенные Штаты продолжают подталкивать к прямому столкновению НАТО с Россией", — указал посол.
Антонов отметил, что на расстановку сил в зоне СВО никакие американские "подарки" не повлияют. "Все задачи специальной военной операции будут выполнены", — добавил дипломат.
Белый дом ранее задним числом признал передачу украинцам ракет ATACMS в модификации с дальностью порядка 165 километров. Газета The New York Times со ссылкой на информированные источники во вторник сообщала, что президент США Джо Байден пообещал Владимиру Зеленскому дальнобойные ракеты ATACMS еще в сентябре, но только с ограниченным радиусом действия. The Wall Street Journal во вторник писала, что небольшое количество ATACMS было тайно доставлено на Украину в последние дни.
Ранее в октябре шеф Пентагона Ллойд Остин заявил, что США пока нечего объявить о возможности передать Киеву ракеты ATACMS.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России.
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РоссияСШАУкраинаАнатолий АнтоновВ миреДжо БайденВладимир ЗеленскийНАТОМинистерство обороны США
 
 
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